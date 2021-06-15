Україна гідна того, аби бути рівноправним членом НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на те, щоб бути одним із членів НАТО.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми гідні того, щоб бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед членів НАТО одного рівня, не десь за лаштунками, а за одним столом. Вважаю, що це правильне рішення (прийняти Україну в НАТО. - Ред.). Я вдячний президенту Байдену, ми з ним про це говорили, говорили прямо. Також вдячний всім представникам, особливо тих країн, які завжди нас підтримували", - зазначив президент.

"Я вважаю, що Україна заслуговує на це дійсно, щоб бути однією з потужних країн у НАТО. Нас потрібно запрошувати, я вважаю це чесним. Ми не повинні проситися", - додав глава держави.

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