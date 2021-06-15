Україна гідна того, аби бути рівноправним членом НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на те, щоб бути одним із членів НАТО.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми гідні того, щоб бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед членів НАТО одного рівня, не десь за лаштунками, а за одним столом. Вважаю, що це правильне рішення (прийняти Україну в НАТО. - Ред.). Я вдячний президенту Байдену, ми з ним про це говорили, говорили прямо. Також вдячний всім представникам, особливо тих країн, які завжди нас підтримували", - зазначив президент.
"Я вважаю, що Україна заслуговує на це дійсно, щоб бути однією з потужних країн у НАТО. Нас потрібно запрошувати, я вважаю це чесним. Ми не повинні проситися", - додав глава держави.
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Президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.
Та і впопуреднику теж саме казали...
Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/