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Выступление Кличко на съезде "ЕС" - это троллинг Офиса Президента, - СМИ

Выступление Кличко на съезде

Своим выступлением на съезде партии "Европейская солидарность" Виталий Кличко "потроллил" Офис Президента.

Об этом пишет издание Liga.net, ссылаясь на источники в окружении Петра Порошенко.

"О союзе политсил мэра и пятого президента речь не идет. Пока это не больше, чем троллинг. У Порошенко и Кличко слишком сложная история отношений для того, чтобы они объединились против Зеленского", - передает издание Liga.net.

В окружении пятого президента уверены в том, что объединение не планируется.

"Кличко давно сепарировался. Но они с Евросолидарностью точно не враги", – заявил собеседник издания в окружении пятого президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковая атакует Кличко по идентичному сценарию 2019 года, - Романенко

Депутат Киевсовета от "ЕС" Владимир Прокопив в комментарии Liga.net отметил, что речь о сотрудничестве.

"Это нормальная практика, когда проукраинские партии не воюют, а объединяют усилия. Кличко сделал правильно по отношению к дружественной партии, выступив на съезде. Но давайте без выводов", – говорит Прокопив.

Ранее Кличко призвал лидеров местного самоуправления, патриотов и профессионалов к объединению для преодоления вызовов, которые стоят перед страной.

Также читайте: Попытка назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция, - Кличко

Автор: 

Кличко Виталий (4636) Европейская Солидарность (1051) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+27
ему пофиг как его воспринимает быдло типа тебя. он человек, говорит на 5 языках, а ты кукарекаешь на одном-петушином. пожать руку, побыть в его обществе, за счастье посчитают все великие спортсмены и политики мира. а ты что есть? )))) кеды надуешь, а из подъезда никто не выйдет попращаться, максимум поглазеют из окна кухни.
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15.06.2021 15:07
+16
лишь бы не - клоун
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15.06.2021 14:44
+12
Ждём на "жосткий" (как обычно) ответ от дебилов с "Квартал-95".
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15.06.2021 14:47
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15.06.2021 14:44 Ответить
лишь бы не - клоун
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15.06.2021 14:44 Ответить
Виталя кого-то протроллил?))) он , наверное, и слова такого не знает)) уж во всяком случае не выговорит))
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15.06.2021 14:44 Ответить
ему пофиг как его воспринимает быдло типа тебя. он человек, говорит на 5 языках, а ты кукарекаешь на одном-петушином. пожать руку, побыть в его обществе, за счастье посчитают все великие спортсмены и политики мира. а ты что есть? )))) кеды надуешь, а из подъезда никто не выйдет попращаться, максимум поглазеют из окна кухни.
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15.06.2021 15:07 Ответить
ты дурак!
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15.06.2021 15:11 Ответить
вокруг тебя все дураки - идиоты так воспринимают мир.
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15.06.2021 15:14 Ответить
ты прав.. вокруг меня много идиотов...ты отлично вписываешься..
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15.06.2021 15:20 Ответить
Ну да, конечно а небыдла там сколько? Какой там рейтинг у кличко? Один процентик?
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15.06.2021 16:08 Ответить
если пять каналов, которые ты смотришь, и вся остальная чернь73, будут его показывать так же часто, как ишака в 2019, перед выборами, у него рейтинг будет 730 000 %.
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15.06.2021 19:13 Ответить
Вот только они этого никогда делать не будут!
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16.06.2021 12:55 Ответить
шо там фирташ ?
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15.06.2021 14:46 Ответить
напевне, дорожки розійшлись. Судячи з того, як фірташевські здриснули на минулих місцевих виборах.
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15.06.2021 14:48 Ответить
Удару Кличка, ІМНО, скоріше треба блокуватися з Пропозицією Філатова і Стратегією Гройсмана, як разом з ним розраховують на один і той же демократично-центриський електорат. Звісно, це дружні партії стосовно Євросолідарності; тим паче, працюють на різних, хоч і сусідніх електоральних нивах (ЄС - це правоцентристи, консерватори).
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15.06.2021 14:46 Ответить
Щось у мене виникає таке враження, що пора уже блокуватися усім, навіть з різною ідеологію, на базі здорового глузду. Хоча образ одне одного було достатньо.
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15.06.2021 14:51 Ответить
партія здорового глузду, гарна назва для партії
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15.06.2021 15:13 Ответить
с кем Фирташь скажет с тем и будет блокуватися)))
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15.06.2021 14:52 Ответить
З ким подоляка скаже, з тим і будеш паруватись.
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15.06.2021 15:19 Ответить
Ждём на "жосткий" (как обычно) ответ от дебилов с "Квартал-95".
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15.06.2021 14:47 Ответить
обиделся Виталя...
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15.06.2021 14:47 Ответить
"Ссылаться на истотники" синоним - пистеть)
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15.06.2021 14:47 Ответить
Виталя способен троллить?
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15.06.2021 14:49 Ответить
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15.06.2021 18:17 Ответить
Виступив і виступив) тролінг чи нє, - але показав що люсі арестович з нього зебілам не дочекатись.
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15.06.2021 14:52 Ответить
Надо срочно собирать на майдане ВЕЧЕ до встречи Байдена с *****
Пусть мир видит - Украину кинуло НАТО !!!! Позорище !!!!

Нас кинули Скрябин
🎶🎶🎶

https://youtu.be/JYTzH5AYewg
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15.06.2021 14:53 Ответить
Скрябин - НАС КИНУЛИ
🎶🎶🎶

https://youtu.be/PVQE_x_NhNk
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15.06.2021 15:08 Ответить
Вас ще Байден завтра нагне.
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15.06.2021 15:21 Ответить
А вас ?
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15.06.2021 15:27 Ответить
Пока не будет широкого обьединения Украинских , патриотичных сил, ничего путного не будет, так и будем болтаться между небом и землей. И на следующие выборы опять пойдут лебедь, рак, и щука, друг у друга проценты отбирать, а победит какая нибудь сволочь...
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15.06.2021 14:53 Ответить
А кількість машин та квартир росте.
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15.06.2021 15:22 Ответить
Это в каких, можешь хоть одно назвать?
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15.06.2021 17:23 Ответить
Судя по флагу - в США
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15.06.2021 18:14 Ответить
Штат тунгуссия...
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15.06.2021 19:04 Ответить
Не уверен на счет ОП, а вот жителей столицы Виталик и его подельники троллят знатно.
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15.06.2021 14:55 Ответить
Порошенку и Кличку надо снова слетать в Вену к Фирташу для выяснения ху-из-ху.
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15.06.2021 15:02 Ответить
За кого голосував- тому і поради давай, дурне
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15.06.2021 15:23 Ответить
Он же обещал, что после выборов Удар не будет ни с кем в коалиции играть.
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15.06.2021 15:05 Ответить
Кстати, если Порошенко уберёт свою кандидатуру в пользу Кличко, то шансы серьёзно побороться с Зеленским на "президентских", будут. Да и должок вернёт, таким образом.
PS/ Правда Порошенко не из тех, кто возвращает долги. Он только берёт. Такой уж характер, сформированный ещё с детства. Благодаря его влиятельному отцу, который ещё с советских времён смог ворваться в элиту и забаловать сыночка до космического эгоизма.
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15.06.2021 15:06 Ответить
ты допускаешь мысль, что ишак полезет на второй срок?))) пусть досидит первый....
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15.06.2021 15:08 Ответить
Да это неочевидно, только слепому. Пойдёт и выиграет спокойно, если не появиться "кто-то типа". У него сейчас 30% и в первом туре столько же было. Это в истории Украины впервые. Можно сказать "уникальный случай")) Как-бы кого не бомбило, от этого факта. Плюс он прикрыл три канала, которые его эффективно критиковали. Три закрыл, а ещё три держит в уме, если ситуация будет обязывать.
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15.06.2021 15:15 Ответить
не факт, что те кто участвует в опросах пойдут на выборы. так что реальный рейтинг ниже
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15.06.2021 15:18 Ответить
Это же относится и к остальным претендентам на пост президента.
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15.06.2021 15:36 Ответить
Радію з того, як Порошенко вам росіянам насрав.
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15.06.2021 15:24 Ответить
росиянцы сейчас кипятком писиют от того, как они лохонулись с закапыванием рейтинга Порошенко. Тот, по тихому договаривался и жал руку, а на публику стишки рассказывал. По большому счёту, всех всё устраивало. Но решили вернуть домайдановское влияние. Но что-то пошло не так)))
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15.06.2021 15:30 Ответить
Вы в сызранях под столом сидели, что руку видели? Вы думаете, что все такие тупые, как расеяне?
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15.06.2021 23:20 Ответить
Расскажи нам поподробней о Порошенко,тебе из-за бугра видней, да ещё расскажи какой он жадный! Ну примеры приведи конечно , вы же там в Германии проинформированы Кремлем на все 100%.
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15.06.2021 15:29 Ответить
Я про его психотип. Из какой он семьи, легко можно прочитать. Или вы в гугле забанены? А вы тоже, заказываете себе фрески со своей физиономией в образе святого? Или есть тут хоть один такой? В психологии есть термины для такого отклонения. А про его жадность полно фактов. Взять хотя бы его борьбу за рос.рынок в разгар войны и стишков.
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15.06.2021 15:36 Ответить
Нищие и бедные (как ты) всегда обвиняют богатых в жадности - с ними-то не поделились, суки!
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15.06.2021 16:59 Ответить
Я ничего не говорил про его жадность. Меня спросили- я ответил. Читай внимательней, не нищий и небедный)))
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15.06.2021 17:13 Ответить
Дима, ты совсем тупой?
" А про его жадность полно фактов" забыл собственное блеяние?
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15.06.2021 17:44 Ответить
Мда...печально всё с тобой- с первого раза не доходит...
Я говорю, я ответил на фразу "да ещё расскажи какой он жадный!".
Сам я не писал первоначально и слово про жадность. Я не имею ничего против богатых и очень богатых людей. Я против олигархов. Постарайся понять разницу, если не совсем фарш в голове.
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15.06.2021 17:52 Ответить
Димак, дружыще, не тебе головой размахивать. Слова - имеют смысл независимо от твоего желания. Фраза "" А про его жадность полно фактов" имеет простой и понятный смысл - тибе известно множество фактов о чюдовищной жадности Порошенко. И никак иначе.
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15.06.2021 18:46 Ответить
Это ты,козлина пустоголовая, богатенький? Богат на зеленые сопли? Тьфу на тебя,дерьмо в шароварах!
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15.06.2021 22:34 Ответить
И тебе добрый день!
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17.06.2021 12:52 Ответить
Постирай обос.анные шаровары,а то воняет от тебя,животное!
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17.06.2021 16:51 Ответить
Культура так и прёт...
Дубоссарские подворотни - это вам не Питерские!
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17.06.2021 18:23 Ответить
Не тебе судить,плебей азиатский!
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18.06.2021 17:59 Ответить
Дружище, я вовсе не сомневаюсь, что со своими тремя ларьками ты в Дубоссарах - настоящий патриций!
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18.06.2021 18:41 Ответить
На твое мнение мне нас.ать! Впрочем как и на тебя,холоп азиатский!
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19.06.2021 05:27 Ответить
всё. зациклился.
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19.06.2021 11:05 Ответить
Пес азиатский -Голос!
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19.06.2021 11:29 Ответить
ну, ещё разок - и администрация сайта заинтересуется тобой.
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19.06.2021 12:04 Ответить
Ты -********!
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01.07.2021 10:23 Ответить
От ******** слышу.
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01.07.2021 10:35 Ответить
Тут зебилы намекают на ,,тупость,, Кличко, пытаются отвлечь от факта,с которым познакомилась вся УКраина,что их выбор оказался реально совсем тупым
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15.06.2021 15:24 Ответить
Не Віталій, а Володимир - головна ціль на ураження з Банкової

- А ти не знаєш, чому зелені так серйозно мочать Кличка? - питають мене останнім часом знайомі.- Він же, ніби, віддав ще два роки тому Єрмаку дуже серйозні міські фінансові потоки, та й загальноукраїнський рейтинг його невисокий, тобто, великої небезпеки він для янелохових амбіцій піти на другий термін не являє.

Спробую відповісти, як я це розумію. Тільки зауважте, що стосунки мої з Віталієм давно вже не містять попередньої теплоти й відвертості, тому, перевірити свою версію з ним я можливості не мав і мова йде про чисту (майже) speculation із мого боку.
Спочатку про соціологію. Чи знаєте ви, що прізвище актора, який грав головну роль у Слузі народу, почало з'являтися в закритих опитуваннях задовго до самих виборів 2019 року? На відміну від нас із вами, аматорів і дилетантів, соціологи вже тоді розпізнали величезний електоральний потенціал «нового обличчя» на тлі цілодобового (протягом років) знищення репутації реальних політиків у головних медіа країни.
Розуміючи це, Слуги дуже ретельно відслідковують сьогодні можливих конкурентів «нізвідки», котрі на наступних виборах могли б сильно змішати їм карти. За моєю версією, таким «кролем із капелюха», котрий, до того ж, цілком здатний грати саме на електоральному полі Зеленського, може стати Володимир Кличко - популярний, дуже недурний, цілком прийнятний для російськомовного сходу країни, нічим не скомпрометований, та ще голлівудської зовнішності. До речі, ораторські здібності в нього значно ліпші, ніж у брата.
А тепер невеличкий інсайд. Цей потенціал розгледіли в ньому й певні кола на Заході. Тому, його вже деякий час спеціально навчають суспільним наукам, економіці та іншим важливим для майбутнього політика речам у Сполучених Штатах. Звичайно, тут може виявитися «нє в коня корм», як це сталося свого часу з Вакарчуком, але потенціал у хлопця точно є. І зелених він лякає. А оскільки його самого мочити точно немає за що (просто через відсутність політичного минулого), обстрілюють брата, намагаючись його максимально скомпрометувати.
П.С. Звичайно, факт, що в Україні високі політичні посади можуть отримувати люди, чиїм головним здобутком є спортивна популярність, характеризує нас як націю не надто цивілізовану. Та після обрання Зеленського навряд чи можна скомпрометувати нас іще більше.
П.П.С. Спеціально для сектантів: електоральні перспективи ПО я тут жодним чином знецінювати не планував, просто відповідаю на питання «чому мочать Кличка» й намагаюся передбачити появу нової зірки на політичному небосхилі Карл Волох.
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15.06.2021 16:12 Ответить
Володя слишком какой-то гламурный....
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15.06.2021 17:01 Ответить
Как там урожай на лебеду?
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15.06.2021 22:36 Ответить
 
 