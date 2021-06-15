Выступление Кличко на съезде "ЕС" - это троллинг Офиса Президента, - СМИ

Своим выступлением на съезде партии "Европейская солидарность" Виталий Кличко "потроллил" Офис Президента.

Об этом пишет издание Liga.net, ссылаясь на источники в окружении Петра Порошенко.

"О союзе политсил мэра и пятого президента речь не идет. Пока это не больше, чем троллинг. У Порошенко и Кличко слишком сложная история отношений для того, чтобы они объединились против Зеленского", - передает издание Liga.net.

В окружении пятого президента уверены в том, что объединение не планируется.

"Кличко давно сепарировался. Но они с Евросолидарностью точно не враги", – заявил собеседник издания в окружении пятого президента.

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Депутат Киевсовета от "ЕС" Владимир Прокопив в комментарии Liga.net отметил, что речь о сотрудничестве.

"Это нормальная практика, когда проукраинские партии не воюют, а объединяют усилия. Кличко сделал правильно по отношению к дружественной партии, выступив на съезде. Но давайте без выводов", – говорит Прокопив.

Ранее Кличко призвал лидеров местного самоуправления, патриотов и профессионалов к объединению для преодоления вызовов, которые стоят перед страной.

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