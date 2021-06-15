Виступ Кличка на з'їзді "ЄС" - це тролінг Офісу Президента, - ЗМІ
Своїм виступом на з'їзді партії "Європейська Солідарність" Віталій Кличко "потролив" Офіс Президента.
Про це пише видання Liga.net, посилаючись на джерела в оточенні Петра Порошенка.
"Про союз політсил мера і п'ятого президента не йдеться. Поки це не більше, ніж тролінг. У Порошенка та Кличка занадто складна історія відносин для того, щоб вони об'єдналися проти Зеленського", - передає видання Liga.net.
В оточенні п'ятого президента впевнені у тому, що об'єднання не планується.
"Кличко давно сепарувався. Але вони з "Євросолідарностю" точно не вороги", - заявив співрозмовник видання в оточенні п'ятого президента.
Депутат Київради від "ЄС" Володимир Прокопів у коментарі Liga.net зазначив, що мова про співпрацю.
"Це нормальна практика, коли проукраїнські партії не воюють, а об'єднують зусилля. Кличко зробив правильно щодо дружньої партії, виступивши на з'їзді. Але давайте без висновків", - каже Прокопів.
Раніше Кличко закликав лідерів місцевого самоврядування, патріотів і професіоналів до об'єднання для подолання викликів, які стоять перед країною.
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Коло мене молодиця,
Лап, лап , її нема,
Чорт з тобою, спи сама.
Пусть мир видит - Украину кинуло НАТО !!!! Позорище !!!!
Нас кинули Скрябин
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https://youtu.be/JYTzH5AYewg
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https://youtu.be/PVQE_x_NhNk
PS/ Правда Порошенко не из тех, кто возвращает долги. Он только берёт. Такой уж характер, сформированный ещё с детства. Благодаря его влиятельному отцу, который ещё с советских времён смог ворваться в элиту и забаловать сыночка до космического эгоизма.
" А про его жадность полно фактов" забыл собственное блеяние?
Я говорю, я ответил на фразу "да ещё расскажи какой он жадный!".
Сам я не писал первоначально и слово про жадность. Я не имею ничего против богатых и очень богатых людей. Я против олигархов. Постарайся понять разницу, если не совсем фарш в голове.
Дубоссарские подворотни - это вам не Питерские!
- А ти не знаєш, чому зелені так серйозно мочать Кличка? - питають мене останнім часом знайомі.- Він же, ніби, віддав ще два роки тому Єрмаку дуже серйозні міські фінансові потоки, та й загальноукраїнський рейтинг його невисокий, тобто, великої небезпеки він для янелохових амбіцій піти на другий термін не являє.
Спробую відповісти, як я це розумію. Тільки зауважте, що стосунки мої з Віталієм давно вже не містять попередньої теплоти й відвертості, тому, перевірити свою версію з ним я можливості не мав і мова йде про чисту (майже) speculation із мого боку.
Спочатку про соціологію. Чи знаєте ви, що прізвище актора, який грав головну роль у Слузі народу, почало з'являтися в закритих опитуваннях задовго до самих виборів 2019 року? На відміну від нас із вами, аматорів і дилетантів, соціологи вже тоді розпізнали величезний електоральний потенціал «нового обличчя» на тлі цілодобового (протягом років) знищення репутації реальних політиків у головних медіа країни.
Розуміючи це, Слуги дуже ретельно відслідковують сьогодні можливих конкурентів «нізвідки», котрі на наступних виборах могли б сильно змішати їм карти. За моєю версією, таким «кролем із капелюха», котрий, до того ж, цілком здатний грати саме на електоральному полі Зеленського, може стати Володимир Кличко - популярний, дуже недурний, цілком прийнятний для російськомовного сходу країни, нічим не скомпрометований, та ще голлівудської зовнішності. До речі, ораторські здібності в нього значно ліпші, ніж у брата.
А тепер невеличкий інсайд. Цей потенціал розгледіли в ньому й певні кола на Заході. Тому, його вже деякий час спеціально навчають суспільним наукам, економіці та іншим важливим для майбутнього політика речам у Сполучених Штатах. Звичайно, тут може виявитися «нє в коня корм», як це сталося свого часу з Вакарчуком, але потенціал у хлопця точно є. І зелених він лякає. А оскільки його самого мочити точно немає за що (просто через відсутність політичного минулого), обстрілюють брата, намагаючись його максимально скомпрометувати.
П.С. Звичайно, факт, що в Україні високі політичні посади можуть отримувати люди, чиїм головним здобутком є спортивна популярність, характеризує нас як націю не надто цивілізовану. Та після обрання Зеленського навряд чи можна скомпрометувати нас іще більше.
П.П.С. Спеціально для сектантів: електоральні перспективи ПО я тут жодним чином знецінювати не планував, просто відповідаю на питання «чому мочать Кличка» й намагаюся передбачити появу нової зірки на політичному небосхилі Карл Волох.