Виступ Кличка на з'їзді "ЄС" - це тролінг Офісу Президента, - ЗМІ

Своїм виступом на з'їзді партії "Європейська Солідарність" Віталій Кличко "потролив" Офіс Президента.

Про це пише видання Liga.net, посилаючись на джерела в оточенні Петра Порошенка.

"Про союз політсил мера і п'ятого президента не йдеться. Поки це не більше, ніж тролінг. У Порошенка та Кличка занадто складна історія відносин для того, щоб вони об'єдналися проти Зеленського", - передає видання Liga.net.

В оточенні п'ятого президента впевнені у тому, що об'єднання не планується.

"Кличко давно сепарувався. Але вони з "Євросолідарностю" точно не вороги", - заявив співрозмовник видання в оточенні п'ятого президента.

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Депутат Київради від "ЄС" Володимир Прокопів у коментарі Liga.net зазначив, що мова про співпрацю.

"Це нормальна практика, коли проукраїнські партії не воюють, а об'єднують зусилля. Кличко зробив правильно щодо дружньої партії, виступивши на з'їзді. Але давайте без висновків", - каже Прокопів.

Раніше Кличко закликав лідерів місцевого самоврядування, патріотів і професіоналів до об'єднання для подолання викликів, які стоять перед країною.

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