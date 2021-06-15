Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую
МВД России исключило оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.
Об этом российскому изданию ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.
"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по этому вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Беларуси.
В МВД России пояснили, что процесс формирования Межгосударственного информационного банка заключается в совместном размещении правоохранительными органами государств - участников СНГ криминалистической, разыскной и иной информации, представляющей оперативный интерес, в том числе осуществляется формирование и ведение централизованного учета лиц, объявленных в межгосударственный розыск.
Напомним, в апреле Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.
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Беларуский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский высказался о российской оккупации украинского Крыма, заявив, что полуостров должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским
«Раньше, глядя, например, «60 минут» (псевдополитическое пропагандистское шоу на телеканале «Россия 1» - ред.) у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским», - цитирует письмо Тихановского из СИЗО «https://euroradio.fm/ru/tihanovskiy-v-pisme-iz-za-reshetki-otvetil-na-vopros-chey-krym Еврорадио ».
https://www.facebook.com/1545889882382316/videos/1039356416458260/?t=25
Беларуский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский высказался о российской оккупации украинского Крыма, заявив, что полуостров должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским
«Раньше, глядя, например, «60 минут» (псевдополитическое пропагандистское шоу на телеканале «Россия 1» - ред.) у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским», - цитирует письмо Тихановского из СИЗО «https://euroradio.fm/ru/tihanovskiy-v-pisme-iz-za-reshetki-otvetil-na-vopros-chey-krym Еврорадио ».
Не вооружена и уже не опасна.
..."не поставят ей памятник в сквере, где-нибудь у Никитских Ворот..." *)
У беженцев строгая отчетность
Живёт в своё удовольствие.
Она финансируется не как беженка, а как лидер оппозиции.
У них там было заседание "Меча и орала".
Читала Ильфа и Петрова?
"Я дам вам парабеллум!"
И кто теперь будет поддерживать эту кучку дерьма...
Пока их поддерживают литовцы и поляки.