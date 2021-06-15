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Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую

Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую

МВД России исключило оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.

Об этом российскому изданию ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по этому вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую объявили в розыск в России

В МВД России пояснили, что процесс формирования Межгосударственного информационного банка заключается в совместном размещении правоохранительными органами государств - участников СНГ криминалистической, разыскной и иной информации, представляющей оперативный интерес, в том числе осуществляется формирование и ведение централизованного учета лиц, объявленных в межгосударственный розыск.

Напомним, в апреле Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95381) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
Совершенно очевидно, что к выборам допустили исключительно прокацапское шобло. Все, кто реально является оппозицией или в могиле, или за решеткой.
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15.06.2021 18:39
+17
Я уже давно говорю одно и тоже -- Тихановская и ее муженек это проекты ФСБ по воспитанию Луки, ставшего перед выборами слегка своенравным . ***** разыграл карту "оппозиционной троицы" на все 100%
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15.06.2021 18:37
+15
Уже можно громко смеяться про "великую оппозиционерку" или еще нужно чуток подождать?
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15.06.2021 18:33
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Уже можно громко смеяться про "великую оппозиционерку" или еще нужно чуток подождать?
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15.06.2021 18:33 Ответить
Я уже давно говорю одно и тоже -- Тихановская и ее муженек это проекты ФСБ по воспитанию Луки, ставшего перед выборами слегка своенравным . ***** разыграл карту "оппозиционной троицы" на все 100%
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15.06.2021 18:37 Ответить
Совершенно очевидно, что к выборам допустили исключительно прокацапское шобло. Все, кто реально является оппозицией или в могиле, или за решеткой.
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15.06.2021 18:39 Ответить
Таки да. Я про это и говорил еще перед их выборами. .
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15.06.2021 18:41 Ответить
У них даже традиция такая есть - перед каждыми "выборами" не то, что "больших оппозиционеров", а даже "лидеров мнения" пытаются упаковать за какую-нить хулиганку на пару-тройку недель, чтоб не бузили.
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15.06.2021 18:43 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 5667
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15.06.2021 18:39 Ответить
Вата ты уже примелькался.
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15.06.2021 18:40 Ответить
Та ты шо? Имеешь что-то против сказанного? Судьбу всех реальных белорусских оппозиционеров расскажешь, ватанчик?
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15.06.2021 18:46 Ответить
Пукин тоже в свои соперники поставил Собчак.И усатый таракан так же сделал.Только не ожидал что белорусы готовы голосовать за любого кроме Луки . И реально домохозяйка набрала большинство голосов.
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15.06.2021 19:13 Ответить
Да на здоровье. Только это не Лука ставил, там связи всех трех муженьков с ФСБ. Один был вообще банкиром в ФСБешном банке.
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15.06.2021 19:21 Ответить
Да хватит утрировать то! У ней муж оппозиционер, она в этой роли- вынужденно и временно. И она это не скрывала и на лавры "оппозиционера" не претендовала, и себе их не приписывает. Что оставалось делать, если лука всех попересажал? Так бы вообще остались все свои в избирательном списке и сказочки конец. А так хоть что-то.
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15.06.2021 18:41 Ответить
Та это ватники .
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15.06.2021 18:43 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 6160
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15.06.2021 18:56 Ответить
Ну тогда так и пишите, что муж у неё был с ватной позицией насчет Крыма (в связи с последними событиями уже не факт, кстати). А на неё то, зачем наговаривать? Она домохозяйка и придя к власти хочет провести нормальные честные выборы, сразу впервые и они же последние полгода её президентства.
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15.06.2021 19:01 Ответить
Да,да. Там ниже есть и ее слова.
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15.06.2021 19:03 Ответить
Ну вот сейчас загуглил и я оказался прав. Почему вы это не запостили? А всякое старьё собираете?

Беларуский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский высказался о российской оккупации украинского Крыма, заявив, что полуостров должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским
«Раньше, глядя, например, «60 минут» (псевдополитическое пропагандистское шоу на телеканале «Россия 1» - ред.) у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским», - цитирует письмо Тихановского из СИЗО «https://euroradio.fm/ru/tihanovskiy-v-pisme-iz-za-reshetki-otvetil-na-vopros-chey-krym Еврорадио ».
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15.06.2021 19:06 Ответить
Это старье? Этот блогер был певец русского мира и белорусский аналог Шария. И в сети есть полно видео его блога от 2018 года, где он поет оды русскому миру. И я уже достаточно взрослый мальчик чтобы понимать, что теперь они могут говорить уже то, что выгодно их кураторам.
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15.06.2021 19:11 Ответить
Если вы взрослый мужик, то должны помнить какой отношение было к рус.миру и в Украине до рос.агрессии и рос.освящения событий на Майдане. Было у большинства нормальное или скорее позитивное. Так и в РБ сейчас. Пока петух не клюнет в собственную ж#пу, не поймёшь.
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15.06.2021 19:16 Ответить
Т.е. "поумнел" он типа уже после того как попал в тюрьму.? Напомнить что теперь говорит Протасевич? Мне просто лень искать предпоследнее интервью Тихановкой про Рашу и Крым. Хотите - ищите сами. Все, что я хотел понять про эту семейку я уже понял и сказал.
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15.06.2021 19:25 Ответить
https://www.facebook.com/SergeyTihanovski/videos/10209131211418403/?t=59
https://www.facebook.com/1545889882382316/videos/1039356416458260/?t=25
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15.06.2021 19:16 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 6878
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15.06.2021 18:57 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 7263
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15.06.2021 18:57 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 1304
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15.06.2021 18:58 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 4256
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15.06.2021 19:00 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 8038
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15.06.2021 19:02 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 3100
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15.06.2021 19:04 Ответить
Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую - Цензор.НЕТ 1027
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15.06.2021 19:07 Ответить
Вот это актуальней уже, делюсь бесплатно, можете постить-
Беларуский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский высказался о российской оккупации украинского Крыма, заявив, что полуостров должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским
«Раньше, глядя, например, «60 минут» (псевдополитическое пропагандистское шоу на телеканале «Россия 1» - ред.) у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским», - цитирует письмо Тихановского из СИЗО «https://euroradio.fm/ru/tihanovskiy-v-pisme-iz-za-reshetki-otvetil-na-vopros-chey-krym Еврорадио ».
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15.06.2021 19:09 Ответить
Ответ выше.
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15.06.2021 19:12 Ответить
А чего её искать?
Не вооружена и уже не опасна.
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15.06.2021 18:33 Ответить
Не получилось с Тихановской Жанны д-Арк...
..."не поставят ей памятник в сквере, где-нибудь у Никитских Ворот..." *)
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15.06.2021 18:35 Ответить
Но медальку в ФСБ вручат. Или пристрелят. Как карта ляжет.
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15.06.2021 18:38 Ответить
Хотят расслабить и заманить.
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15.06.2021 18:36 Ответить
А за чей счёт она живет в Литве , летает в Грецию ???
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15.06.2021 18:37 Ответить
Зачем она летала с Протосевичем в Грецию ? Могла и в Литве встретиться
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15.06.2021 18:38 Ответить
Вот это все правильная постановка вопросов.
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15.06.2021 18:39 Ответить
За счёт литовских и польских налогоплательщиков.
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15.06.2021 18:42 Ответить
Не так просто получить деньги на туристические поездки в Грецию .
У беженцев строгая отчетность
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15.06.2021 18:45 Ответить
У неё там прекрасная квартира.
Живёт в своё удовольствие.
Она финансируется не как беженка, а как лидер оппозиции.
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15.06.2021 18:46 Ответить
То есть Вы хотите сказать , что демократическая Литва финансирует лидера ( якобы) оппозиции Беларуси ? И много ещё стран содержат лидеров оппозиций из своего бюджета официально? Это я вас как « бухгалтер бухгалтера» спрашиваю 😀😀😀
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15.06.2021 20:10 Ответить
И поездка была не туристическая.
У них там было заседание "Меча и орала".
Читала Ильфа и Петрова?
"Я дам вам парабеллум!"
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15.06.2021 18:49 Ответить
А в Литве провести заседание никак ?
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15.06.2021 20:11 Ответить
Спроси у заседателей.
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15.06.2021 20:15 Ответить
Po krajne mere do etogo Litva davala rezimu lukosenka po 11mln evro v god,tak te ubrali mozet jej otdali cast deneg iz nix.Te sto mi davali lukosenka ranse sli na kulturnije tak skazat meroprijatija mesnim vlastiam.Oplacyvalis ix poezdki na otdix i poxoze
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15.06.2021 19:13 Ответить
Мне похер.
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15.06.2021 19:19 Ответить
Литва - хорошая страна.
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15.06.2021 20:12 Ответить
а за счет чего жил Ленин в эмиграции 20 лет. Вернулся и устроил леворуцию, сместил царя...за счет германских денюжек
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15.06.2021 21:51 Ответить
Вот я теперь и думаю, за кого болеть сегодня, за Германию или за Францию?
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15.06.2021 22:01 Ответить
Протасевич развалил всю блудню.
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15.06.2021 18:47 Ответить
Нет, это он сам разложился до состояния гумуса.
И кто теперь будет поддерживать эту кучку дерьма...
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15.06.2021 18:56 Ответить
Мне похер, кто их будет поддерживать.
Пока их поддерживают литовцы и поляки.
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15.06.2021 19:04 Ответить
Такой же Тихановской у нас был социалист и агент австровенгрии Грушевский в свое время((((
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15.06.2021 18:51 Ответить
...і потім жив у Москві...
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15.06.2021 19:15 Ответить
Nenado ejio neocenivat mozno skazat izza nejio raboti vstrecami s glavami gosudartv i ES pojavilis sankciji u rezima i gotovitsia novyje.Jesli ona tam nenazimala vsex, sankciji bi nebylo ili tolko simbolnyje
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15.06.2021 18:56 Ответить
Nas ministr inostranix del tak govorit sto jesli ne ona sankciji byli simbolnyje dlia rezima
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15.06.2021 18:57 Ответить
Это ваши проблемы.
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15.06.2021 19:20 Ответить
Da net u nas problem,gorazdo bolse problem jest i namecajetsia u samozvanca
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15.06.2021 19:31 Ответить
Та після виступу того хлопчини, що зняли з літака - ця домогосподарка вже нікому не цікава.
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15.06.2021 19:57 Ответить
 
 