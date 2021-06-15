Россия по инициативе Беларуси сняла с розыска Тихановскую

МВД России исключило оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов.

Об этом российскому изданию ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

"Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - сказали в пресс-центре ведомства, добавив, что по этому вопросу рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Беларуси.

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В МВД России пояснили, что процесс формирования Межгосударственного информационного банка заключается в совместном размещении правоохранительными органами государств - участников СНГ криминалистической, разыскной и иной информации, представляющей оперативный интерес, в том числе осуществляется формирование и ведение централизованного учета лиц, объявленных в межгосударственный розыск.

Напомним, в апреле Комитет государственной безопасности Беларуси включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета Павла Латушко и еще 15 лиц в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.