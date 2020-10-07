Тихановскую объявили в розыск в России

Экс-кандидата в президенты, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Риа Новости", розыскная карточка на ее имя появилась в базе данных МВД России.

Ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы понять, почему тот поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 7 октября заявил, что президент РФ не планирует встречу с Тихоновской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская - Меркель: Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу