Тихановскую объявили в розыск в России

Экс-кандидата в президенты, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Риа Новости", розыскная карточка на ее имя появилась в базе данных МВД России.

Ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы понять, почему тот поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 7 октября заявил, что президент РФ не планирует встречу с Тихоновской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская - Меркель: Протесты в Беларуси - это не борьба против России или за Европу

+54
Ну, може, хоч так дійде...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:08 Ответить
+43
Беларусам давно пора понять, что с такими братьями, как московиты, лучше быть с*ка сиротой.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:14 Ответить
+31
вот невезуха,а так мечтала посмотреть ***** в рыбьи беньки))))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:09 Ответить
Ну, може, хоч так дійде...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:08 Ответить
х#йло хоч і похреновіло не дивлячись на ботокс, але всерівно є х#йлоВ Российской Федерации Тихановскую объявили в розыск - Цензор.НЕТ 4452
показать весь комментарий
07.10.2020 17:17 Ответить
А справа на фотке это кто ? ( я не узнаю его в гриме...)
показать весь комментарий
07.10.2020 17:32 Ответить
Мабуть якась нова пасія?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:40 Ответить
Распятый мальчик
показать весь комментарий
07.10.2020 17:50 Ответить
номер 7
показать весь комментарий
07.10.2020 17:54 Ответить
Фу, ***... Два тошнотика. Щас сблюю.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:42 Ответить
держись, на фото два ****** актив и пасиффф)))
показать весь комментарий
08.10.2020 09:28 Ответить
///
В октябре, числа седьмого
В рамках жизненной канвы
Народился мальчик Вова
На брегах реки Невы.
А вот если б Вовы вместо
Мама дочку родила?
То тогда бы не известно,
Как бы жизнь сейчас текла.
Может, правил бы Навальный,
Не отравленный совсем,
Доллар стоил бы реально,
Думаю, рублишек семь,
Крым остался бы, похоже,
В Украине навсегда,
И Абхазия бы тоже
Грузией была тогда,
............................
......................
И везде - свобода слова,

Все живут по 200 лет,
Но… Родился мальчик Вова…
Все! Пи#дец! Надежды нет…
А ведь шанс-то был же, вроде?
Был! Но он профукан зря
В час, когда рожден Володя
В день седьмого октября.
Буря мглою небо кроет,
Ветер злится, не шутя.
То как зверь страна завоет,
То заплачет, как дитя.
Где-то русским духом пахнет,
Правит ворон торжество,
А Кощей над златом чахнет.
С днем рождения чтоль его!?(Орлуша) (отрывок) 2020.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:49 Ответить
Хто "актив", а хто "пасив"?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:00 Ответить
Жопа-морда.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
Это руцкие разведчики-отравители "шпили-вилли" Петров и Мишкин .
показать весь комментарий
07.10.2020 18:21 Ответить
Мерзоту завжди тягне до мерзоти .. Хто бачив хоч раз пристойну людину, особистість, яка б лобизалася з ****** ? Я наприклад жодного не бачив.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:33 Ответить
два дебила - это сила.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:55 Ответить
Смоктуновский
показать весь комментарий
07.10.2020 19:10 Ответить
Два козла, один побритый на 15 суток... А так, разницы нет. Навсегда запомнил"выдающуюся пестню" про тазики левого козла! Верх примитива и идиотизма. Это у них в московии "искусство"...
показать весь комментарий
07.10.2020 20:36 Ответить
2 монголо-татара.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:17 Ответить
Спокойно, это инсценировка, мол, смотрите, оне не наша консерва - она как Карнавальный, где-то типа оппозиция
показать весь комментарий
07.10.2020 17:32 Ответить
Все може бути. Але плюс в тому, що частина білорусів зрозуміє, що ху.йло - це ху.йло.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:34 Ответить
вот невезуха,а так мечтала посмотреть ***** в рыбьи беньки))))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:09 Ответить
Ну ниче. Наш Кловун приедет посмотрит Вове в глаз за двоих.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:56 Ответить
И как же теперь это Чучело в глаза Хутину посмотрит?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:10 Ответить
Гыыы) Это ту которая очень хотела с путиным встретится?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:10 Ответить
а она так хотела в глаза посмотреть )))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:11 Ответить
а шо такое? передумала в бельмо ***** заглянуть, а он уже настроился ? ))))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:13 Ответить
Как же ж так? Друзья же!! Братья же ж!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:14 Ответить
Беларусам давно пора понять, что с такими братьями, как московиты, лучше быть с*ка сиротой.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:14 Ответить
Как она говорила что моль самый мудрый челавек и правитель ,а руцкий народ братский ...Все мемы Тихановская проделавала из Польши
показать весь комментарий
07.10.2020 17:15 Ответить
Тіхановську оголосили в розшук у Росії - Цензор.НЕТ 5214
показать весь комментарий
07.10.2020 17:32 Ответить
interesno po kokomu povodu objavlen rozysk?Eto samozvanec paprosil ix?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:15 Ответить
по статье "домогательство" - настойчиво приставала к ху*йлу с непристойными предложениями
показать весь комментарий
07.10.2020 17:27 Ответить
Мечты, мечты...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:17 Ответить
Битиё определяет сознание.
Может, что-то и дойдет до ее ума... Хотя, мало вероятно. имхо.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:16 Ответить
На 1 милиметр теперь назад на пути к победе над Лукашенко
показать весь комментарий
07.10.2020 17:16 Ответить
А как жеж рандеву с пуйлом???)))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:17 Ответить
ну розыск, так розыск. (из версии стадион, так стадион.)
показать весь комментарий
07.10.2020 17:17 Ответить
И с чего бы это ни с сего, ни с того в нарапсее - Светика в розыск?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:18 Ответить
Пыня шо, попугал-попугал Рыгорача, да и успокоился?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:19 Ответить
Ну ці перелякані росіяни здуру якусь кнопочку таки можуть натиснути...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:18 Ответить
Не переживайтедурак-дураком, а бункере долго не высидеть.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:20 Ответить
Ну, нормально, а кули, братаны и сестры ведь. А тихановская пускай и далее топит за Парашу. А ее там на парашу.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:20 Ответить
Ахаха,мудрый лидер ***😄😄😄
показать весь комментарий
07.10.2020 17:21 Ответить
Так захотела посмотреть путину в глаза , - Что и найти не могут , а он так настроился и глаза подвел .
показать весь комментарий
07.10.2020 17:22 Ответить
С перепугу )))
Пуйло тихановской испугалось )))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:22 Ответить
Какая тесная интеграция в союзном государстве
показать весь комментарий
07.10.2020 17:22 Ответить
Стало стрёмно, как нашему от Маруси.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:22 Ответить
Лахтинські тут відтаких новин про Світлану Пилипчук -Тихановську, вже один на одному гарцюють, аж гімно бризкає.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:23 Ответить
прылесссна!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:23 Ответить
спаймают свитланку и прямиком у кремль на аудиенцию к путену, потом бал, потом на нары
показать весь комментарий
07.10.2020 17:24 Ответить
потом бал

...
Ви пропустили літеру "е" на початку слова.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:29 Ответить
Малоймовірний сценарій. Цьому більше подобаються тугенькі хлопчики-президентики а-ля Макрон.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:50 Ответить
...а Мікрон - є припущення, що гій під маскою геронтофіла. Тож у них усе може бути
(тьху, який встид!)
показать весь комментарий
07.10.2020 18:15 Ответить
ФУ !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 19:25 Ответить
видать ***** бросил свою гимнастическую кикимору, снова на выданье и гонцы ищут ему новую щуку для жарки ))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:24 Ответить
68 -- самое время завлекать и соблазнять избранных сестричек-президенток
показать весь комментарий
07.10.2020 17:28 Ответить
готовится когда ему станет 69. у него такие планы с соблазнёнными к этой дате ))))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:33 Ответить
вот так рыволюционерку начало кидать на рыволюционных волнах
показать весь комментарий
07.10.2020 17:25 Ответить
але ж... як жа так?
расія бо браты...
сустрэцца з ******...
у вочы паглядзець...
ўбачыць мір...
Тихановскую объявили в розыск в России - Цензор.НЕТ 9831
показать весь комментарий
07.10.2020 17:26 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 17:29 Ответить
А там, глядишь, и в Интерполе её карточка появится, среди разыскиваемых.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:26 Ответить
Блин, даже бацька молчит против путинской Тихановской , а пыня контору палит.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:27 Ответить
А приезжай-ка, тетка, в Роисю.

Драников с ****** поедите. Ты ж так хотела с ним поговорить.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:30 Ответить
Хороший джеб от куйла по розовым очкам Светы.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:31 Ответить
Московиты даже из лояльно к ним настроенных умеют делать врагами. Талант.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:34 Ответить
Vot eto mozno cytat priamoje raski vmesatelstvo vnutrineje dela Belorus.Po drugomu neocenis
показать весь комментарий
07.10.2020 17:36 Ответить
Вот ничего не могут кацапы сделать нормально.

Сначала, как и хотела Тихановская, пригласили бы ее в Кремль на встречу с ******. Чаек там, тульские пряники в баньке, лыбная ровля щуки всем ФСБ, полеты на чем попало и ныряние за амфорами...
А потом объявили бы в розыск и арестовали. Вот это был бы номер.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:36 Ответить
Зассьіт Пьіня провернуть такой финт , не мечтай , Герхард.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:41 Ответить
та понятно , шо пыня спалил контору с той Пальчевской...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:47 Ответить
Ну... И где же теперь ******** за свободу Анжеле Девис... тю, Светочке Тихановской...Ай да, пыня-многоходовочник, боится внатуре всколыхнуть Беларусь... Мабуть шептуна выпустил, увидел, шо с Тихановской перегнул... А мож бацька уже подписал очередной таЙОжный союзс питекантропами. А Тихановская на безбедную старость уже подзаработала, теперь будет "шифроваться" по заграницам. Но вторично навряд ли бкдет востребована пыней, бо тот скоро ласты склеит -рак костного моска, шмат радиации на лечение уже схлопотал приличный.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:38 Ответить
Ой, как неудобно получилось...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:39 Ответить
Политика - искуство возможного , и Тихановская права , предлагая встречу с Путиньім. Чтобьі не бьіло вопросов , кто реально за диалог и урегулирование ситуации мирньім путем. Ее дело предложить встречу , а Путин своим отказом лишь подчеркивает деструктивную позицию РФ , что будет учтено ЕС и США.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:39 Ответить
Непогано б було щоб і бєларусам розвиднілось.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:41 Ответить
Очень сложно объяснять такие вещи тутошним патриотам.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:04 Ответить
Ну что, даме есть смысл пообщаться....???
показать весь комментарий
07.10.2020 17:41 Ответить
как говорила Алиса: "все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!"
показать весь комментарий
07.10.2020 17:41 Ответить
ну що кобила тупорила, ще досі хочеш з ****** зустрітись?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:47 Ответить
Похоже, в Московке нашлась замена Луке и это не Тихановская.
...скоро он появится -- с личной ******** подачи, от братского российского народа с любовью...
И это будет беларус.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:50 Ответить
Бабарико. Він агент козломордих в Білорусі.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
Эта дура кажется говорила что она не против паРаши. Ну что ж, это хорошо когда таким упоротым их же объект уважения бьёт по башке. Хотя врядле её это излечит.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:54 Ответить
короткая сценка из современной жизни лидера свободолюбивой Беларуси:

Тихановская: "Ах, как я хочу встретиться с Вовой Путиным!"
Вова Путин: "Вас понял. Объявляю в розыск!"
Тихановская: "Ой, всё!"


ЗАНАВЕС
показать весь комментарий
07.10.2020 17:56 Ответить
Тут тоже один все жаждет заглянуть Путену в окела
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
Эта наивная тетя расчитывала на встречу с тем гномом который собственно и дал указания на санкции в отношении ее самой. Это не наивность неискушенного политикой человека- это глупость домохозяйки которую волей случая занесло в политику. Такие же глупые шаги делает еще один персонаж, некогда подрабатывавший на корпоративах юмористом. Простота хуже воровства. Время бездарей и дилетантов.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Женщину странную
Лет сорока.
Очень ей хочется
Ужас, как хочется
Встретиться с дедушкой,
Маленьким дедушкой
В самой говняной
Столице совка
показать весь комментарий
07.10.2020 18:14 Ответить
"...в розыск ".
Мечте Тихановской не суждено сбыться ,свидание с путиным не состоится ,
даже если её найдут.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:15 Ответить
Муж сидит в белорусской кутузке.
Жена сядет в мордорскую.
Братская дружба кутузок.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:18 Ответить
Майже хокку.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:29 Ответить
Шах и мат вам, любителям цветочков и хороводов. Учитесь у киргызов, как надо.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:23 Ответить
просто серед киргизів жінок не бачили...жаліють їх киргизи...
показать весь комментарий
07.10.2020 18:43 Ответить
А чого ж то велика нев,іпенна рєволюціонерка перебуваючи в Берліні не зайшла до Навального ?То ж логично - він та вона оппозиція - адиннарод, братцкіе узи і такє інше
показать весь комментарий
07.10.2020 18:39 Ответить
Утилизация использованных го...донов.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:54 Ответить
Только вот не хотел с ней встречаттся, и обьявил врозыск) и как это вообще если она не россиянка...
показать весь комментарий
07.10.2020 20:13 Ответить
Курица гриль.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:59 Ответить
дУРА ДУРОЙ.. ОНА БЫ ЕЩЁ СПРОСИЛА ПОЧЕМУ ***** ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛ.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:10 Ответить
Поймет ли эта девушка, что старый плешивый мудак культурно послал ее куда подальше, таким образом выразил свое непризнание ее, как потенциального Президента Беларуси? И что не стоит дальше пресмыкаться перед ним и искать встреч? Это ничего не изменит в планах ***** поглотить соседнее государство, он раньше сдохнет, чем откажется от своей "ИДЕИ ФИКС" возродить СССР.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:58 Ответить
Путін,б.ть,сам свою країну в лайно довів і сусідні в теж лайно тягне!
показать весь комментарий
30.01.2021 22:15 Ответить
 
 