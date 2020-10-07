Путин не планирует встречу с Тихановской, - Песков
Какие-либо контакты президента России Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется", - отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Тихановская "пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу Беларуси - там совершенно другая ситуация".
Напомним, ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы понять, почему тот поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.
