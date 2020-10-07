РУС
Путин не планирует встречу с Тихановской, - Песков

Какие-либо контакты президента России Владимира Путина с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской не планируются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется", - отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Тихановская "пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу Беларуси - там совершенно другая ситуация".

Напомним, ранее Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Путиным, чтобы понять, почему тот поддерживает захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

Топ комментарии
+4
Путин не планирует встречу с Тихановской, - Песков - Цензор.НЕТ 9106
07.10.2020 13:38 Ответить
+2
***** по мальчикам
07.10.2020 14:02 Ответить
+1
ну й баран
07.10.2020 13:36 Ответить
ну й баран
07.10.2020 13:36 Ответить
Так она уже запланировала, что ей теперь делать она же прееезиддеент оппозиции.
07.10.2020 13:36 Ответить
она ему тупо инфузория... без туфелек... раздвинула губы широко...
07.10.2020 23:42 Ответить
07.10.2020 13:38 Ответить
Пздц, она себе вены вскроет..
07.10.2020 13:38 Ответить
Сказка XXI века:
У царя было три сына: старший бугай из Даунбаса, средний иезуит из Бульбаляндии и младший - дурак из Кривого Рога, точнее - из телевизора (очень любил засматривать папочке в глаза и хихикать). Но с недавних пор в семейку стала напрашиваться еще одна - приёмная дочь. Претендующая занять место среднего сына. Однако, как она ни упрашивала отца признать ее законнорожденной, плоть от плоти родной - не принял её царь. Сказал, что ему трёх выродков хватает. Так и ушла Тихановская - сирота-сиротой. И без допуска к трону. И даже без допуска к царевой заднице. А так хотелось!
07.10.2020 13:43 Ответить
прыхыльники ***** набросились на женсчину .
можно подумать их самих ***** принимает ежедневно,а по пятницам разрешает жёппу лизнуть
07.10.2020 13:54 Ответить
у женсчинки каронка цепляет вышче аблаков..- там людей с цветками товарят, а вона мечтает...
07.10.2020 23:44 Ответить
***** по мальчикам
07.10.2020 14:02 Ответить
Виходить, тіхановська марно старалася .
Співчуваю білорусам. Коли вибір між негідником і нікчемою - це "український варіант".
07.10.2020 14:10 Ответить
ТАм все проще... Пыня Тихановской усмирил Рыгорача, тот - уже стал на цирлы. Все пучком. Тихановская на 100500 отработала возложенную на нее обязаловку.
07.10.2020 14:43 Ответить
Може й так. Але... хрін за редьку не солодший.
07.10.2020 14:52 Ответить
Таниможетбыть! Какниожиданно
07.10.2020 14:13 Ответить
Да, ***** мальчиков любит...
07.10.2020 14:26 Ответить
Пускай Медведчука возьмёт в посредники.
07.10.2020 14:27 Ответить
Вот чисто " поржать" - это Песок сам придумал, чисто для пиара?? Тихановская сама то хоть знает о том что она собиралась с Путлером встречаться?? Или ей об этом тоже Песок рассказал?? Что она вроде как не собирается встречаться с "царем исия руси"??
07.10.2020 14:33 Ответить
07.10.2020 14:34 Ответить


А прі-зі-дєнт Свєта так сподівалася ...
08.10.2020 02:04 Ответить
 
 