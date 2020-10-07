УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5867 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 625 20

Путін не планує зустріч із Тіхановською, - Пєсков

Путін не планує зустріч із Тіхановською, - Пєсков

Будь-які контакти президента Росії Володимира Путіна з екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тіхановською не плануються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Пані Тіхановська не перебуває у Білорусі, навряд чи можна сказати, що вона якось бере участь у житті Білорусі. Будь-яких контактів не планується", - зазначив Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що Тіхановська "перебуває на території Євросоюзу, активно подорожує країнами, зустрічається з різними главами держав і урядів, які своєю чергою вважають нелегітимним чинного главу Білорусі - там зовсім інша ситуація".

Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що хотіла б зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (8076) Пєсков Дмитро (1753) путін володимир (24825) росія (67841) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Путин не планирует встречу с Тихановской, - Песков - Цензор.НЕТ 9106
показати весь коментар
07.10.2020 13:38 Відповісти
+2
***** по мальчикам
показати весь коментар
07.10.2020 14:02 Відповісти
+1
ну й баран
показати весь коментар
07.10.2020 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну й баран
показати весь коментар
07.10.2020 13:36 Відповісти
Так она уже запланировала, что ей теперь делать она же прееезиддеент оппозиции.
показати весь коментар
07.10.2020 13:36 Відповісти
она ему тупо инфузория... без туфелек... раздвинула губы широко...
показати весь коментар
07.10.2020 23:42 Відповісти
Путин не планирует встречу с Тихановской, - Песков - Цензор.НЕТ 9106
показати весь коментар
07.10.2020 13:38 Відповісти
Пздц, она себе вены вскроет..
показати весь коментар
07.10.2020 13:38 Відповісти
Сказка XXI века:
У царя было три сына: старший бугай из Даунбаса, средний иезуит из Бульбаляндии и младший - дурак из Кривого Рога, точнее - из телевизора (очень любил засматривать папочке в глаза и хихикать). Но с недавних пор в семейку стала напрашиваться еще одна - приёмная дочь. Претендующая занять место среднего сына. Однако, как она ни упрашивала отца признать ее законнорожденной, плоть от плоти родной - не принял её царь. Сказал, что ему трёх выродков хватает. Так и ушла Тихановская - сирота-сиротой. И без допуска к трону. И даже без допуска к царевой заднице. А так хотелось!
показати весь коментар
07.10.2020 13:43 Відповісти
прыхыльники ***** набросились на женсчину .
можно подумать их самих ***** принимает ежедневно,а по пятницам разрешает жёппу лизнуть
показати весь коментар
07.10.2020 13:54 Відповісти
у женсчинки каронка цепляет вышче аблаков..- там людей с цветками товарят, а вона мечтает...
показати весь коментар
07.10.2020 23:44 Відповісти
***** по мальчикам
показати весь коментар
07.10.2020 14:02 Відповісти
Виходить, тіхановська марно старалася .
Співчуваю білорусам. Коли вибір між негідником і нікчемою - це "український варіант".
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
ТАм все проще... Пыня Тихановской усмирил Рыгорача, тот - уже стал на цирлы. Все пучком. Тихановская на 100500 отработала возложенную на нее обязаловку.
показати весь коментар
07.10.2020 14:43 Відповісти
Може й так. Але... хрін за редьку не солодший.
показати весь коментар
07.10.2020 14:52 Відповісти
Таниможетбыть! Какниожиданно
показати весь коментар
07.10.2020 14:13 Відповісти
Да, ***** мальчиков любит...
показати весь коментар
07.10.2020 14:26 Відповісти
Пускай Медведчука возьмёт в посредники.
показати весь коментар
07.10.2020 14:27 Відповісти
Вот чисто " поржать" - это Песок сам придумал, чисто для пиара?? Тихановская сама то хоть знает о том что она собиралась с Путлером встречаться?? Или ей об этом тоже Песок рассказал?? Что она вроде как не собирается встречаться с "царем исия руси"??
показати весь коментар
07.10.2020 14:33 Відповісти
Вот чисто " поржать" - это Песок сам придумал, чисто для пиара?? Тихановская сама то хоть знает о том что она собиралась с Путлером встречаться?? Или ей об этом тоже Песок рассказал?? Что она вроде как не собирается встречаться с "царем исия руси"??
показати весь коментар
07.10.2020 14:34 Відповісти


А прі-зі-дєнт Свєта так сподівалася ...
показати весь коментар
08.10.2020 02:04 Відповісти
 
 