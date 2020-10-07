Путін не планує зустріч із Тіхановською, - Пєсков
Будь-які контакти президента Росії Володимира Путіна з екскандидаткою у президенти Білорусі Світланою Тіхановською не плануються.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Пані Тіхановська не перебуває у Білорусі, навряд чи можна сказати, що вона якось бере участь у житті Білорусі. Будь-яких контактів не планується", - зазначив Пєсков.
Представник Кремля наголосив, що Тіхановська "перебуває на території Євросоюзу, активно подорожує країнами, зустрічається з різними главами держав і урядів, які своєю чергою вважають нелегітимним чинного главу Білорусі - там зовсім інша ситуація".
Нагадаємо, раніше Тіхановська заявила, що хотіла б зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
