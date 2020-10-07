12 729 100
Тіхановську оголосили в розшук у Росії
Екскандидатку в президенти, лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську оголосили в розшук на території Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Риа Новости", розшукова картка на її ім'я з'явилася в базі даних МВС Росії.
Раніше Тіхановська заявила, що хотіла б зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 7 жовтня заявив, що президент РФ не планує зустрічі з Тіхановською.
В октябре, числа седьмого
В рамках жизненной канвы
Народился мальчик Вова
На брегах реки Невы.
А вот если б Вовы вместо
Мама дочку родила?
То тогда бы не известно,
Как бы жизнь сейчас текла.
Может, правил бы Навальный,
Не отравленный совсем,
Доллар стоил бы реально,
Думаю, рублишек семь,
Крым остался бы, похоже,
В Украине навсегда,
И Абхазия бы тоже
Грузией была тогда,
............................
......................
И везде - свобода слова,
Все живут по 200 лет,
Но… Родился мальчик Вова…
Все! Пи#дец! Надежды нет…
А ведь шанс-то был же, вроде?
Был! Но он профукан зря
В час, когда рожден Володя
В день седьмого октября.
Буря мглою небо кроет,
Ветер злится, не шутя.
То как зверь страна завоет,
То заплачет, как дитя.
Где-то русским духом пахнет,
Правит ворон торжество,
А Кощей над златом чахнет.
С днем рождения чтоль его!?(Орлуша) (отрывок) 2020.
Может, что-то и дойдет до ее ума... Хотя, мало вероятно. имхо.
Пуйло тихановской испугалось )))
...
Ви пропустили літеру "е" на початку слова.
(тьху, який встид!)
расія бо браты...
сустрэцца з ******...
у вочы паглядзець...
ўбачыць мір...
Драников с ****** поедите. Ты ж так хотела с ним поговорить.
Сначала, как и хотела Тихановская, пригласили бы ее в Кремль на встречу с ******. Чаек там, тульские пряники в баньке, лыбная ровля щуки всем ФСБ, полеты на чем попало и ныряние за амфорами...
А потом объявили бы в розыск и арестовали. Вот это был бы номер.
...скоро он появится -- с личной ******** подачи, от братского российского народа с любовью...
И это будет беларус.
Тихановская: "Ах, как я хочу встретиться с Вовой Путиным!"
Вова Путин: "Вас понял. Объявляю в розыск!"
Тихановская: "Ой, всё!"
ЗАНАВЕС
Ищет милиция,
Женщину странную
Лет сорока.
Очень ей хочется
Ужас, как хочется
Встретиться с дедушкой,
Маленьким дедушкой
В самой говняной
Столице совка
Мечте Тихановской не суждено сбыться ,свидание с путиным не состоится ,
даже если её найдут.
Жена сядет в мордорскую.
Братская дружба кутузок.