УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7242 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
12 729 100

Тіхановську оголосили в розшук у Росії

Тіхановську оголосили в розшук у Росії

Екскандидатку в президенти, лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську оголосили в розшук на території Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Риа Новости", розшукова картка на її ім'я з'явилася в базі даних МВС Росії.

Раніше Тіхановська заявила, що хотіла б зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 7 жовтня заявив, що президент РФ не планує зустрічі з Тіхановською.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіхановська - Меркель: Протести в Білорусі - це не боротьба проти Росії чи за Європу

Автор: 

Білорусь (8076) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Ну, може, хоч так дійде...
показати весь коментар
07.10.2020 17:08 Відповісти
+43
Беларусам давно пора понять, что с такими братьями, как московиты, лучше быть с*ка сиротой.
показати весь коментар
07.10.2020 17:14 Відповісти
+31
вот невезуха,а так мечтала посмотреть ***** в рыбьи беньки))))
показати весь коментар
07.10.2020 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, може, хоч так дійде...
показати весь коментар
07.10.2020 17:08 Відповісти
х#йло хоч і похреновіло не дивлячись на ботокс, але всерівно є х#йлоВ Российской Федерации Тихановскую объявили в розыск - Цензор.НЕТ 4452
показати весь коментар
07.10.2020 17:17 Відповісти
А справа на фотке это кто ? ( я не узнаю его в гриме...)
показати весь коментар
07.10.2020 17:32 Відповісти
Мабуть якась нова пасія?
показати весь коментар
07.10.2020 17:40 Відповісти
Распятый мальчик
показати весь коментар
07.10.2020 17:50 Відповісти
номер 7
показати весь коментар
07.10.2020 17:54 Відповісти
Фу, ***... Два тошнотика. Щас сблюю.
показати весь коментар
07.10.2020 17:42 Відповісти
держись, на фото два ****** актив и пасиффф)))
показати весь коментар
08.10.2020 09:28 Відповісти
///
В октябре, числа седьмого
В рамках жизненной канвы
Народился мальчик Вова
На брегах реки Невы.
А вот если б Вовы вместо
Мама дочку родила?
То тогда бы не известно,
Как бы жизнь сейчас текла.
Может, правил бы Навальный,
Не отравленный совсем,
Доллар стоил бы реально,
Думаю, рублишек семь,
Крым остался бы, похоже,
В Украине навсегда,
И Абхазия бы тоже
Грузией была тогда,
............................
......................
И везде - свобода слова,

Все живут по 200 лет,
Но… Родился мальчик Вова…
Все! Пи#дец! Надежды нет…
А ведь шанс-то был же, вроде?
Был! Но он профукан зря
В час, когда рожден Володя
В день седьмого октября.
Буря мглою небо кроет,
Ветер злится, не шутя.
То как зверь страна завоет,
То заплачет, как дитя.
Где-то русским духом пахнет,
Правит ворон торжество,
А Кощей над златом чахнет.
С днем рождения чтоль его!?(Орлуша) (отрывок) 2020.
показати весь коментар
07.10.2020 17:49 Відповісти
Хто "актив", а хто "пасив"?
показати весь коментар
07.10.2020 18:00 Відповісти
Жопа-морда.
показати весь коментар
07.10.2020 18:02 Відповісти
Это руцкие разведчики-отравители "шпили-вилли" Петров и Мишкин .
показати весь коментар
07.10.2020 18:21 Відповісти
Мерзоту завжди тягне до мерзоти .. Хто бачив хоч раз пристойну людину, особистість, яка б лобизалася з ****** ? Я наприклад жодного не бачив.
показати весь коментар
07.10.2020 18:33 Відповісти
два дебила - это сила.
показати весь коментар
07.10.2020 18:55 Відповісти
Смоктуновский
показати весь коментар
07.10.2020 19:10 Відповісти
Два козла, один побритый на 15 суток... А так, разницы нет. Навсегда запомнил"выдающуюся пестню" про тазики левого козла! Верх примитива и идиотизма. Это у них в московии "искусство"...
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
2 монголо-татара.
показати весь коментар
07.10.2020 22:17 Відповісти
Спокойно, это инсценировка, мол, смотрите, оне не наша консерва - она как Карнавальный, где-то типа оппозиция
показати весь коментар
07.10.2020 17:32 Відповісти
Все може бути. Але плюс в тому, що частина білорусів зрозуміє, що ху.йло - це ху.йло.
показати весь коментар
07.10.2020 21:34 Відповісти
вот невезуха,а так мечтала посмотреть ***** в рыбьи беньки))))
показати весь коментар
07.10.2020 17:09 Відповісти
Ну ниче. Наш Кловун приедет посмотрит Вове в глаз за двоих.
показати весь коментар
07.10.2020 17:56 Відповісти
И как же теперь это Чучело в глаза Хутину посмотрит?
показати весь коментар
07.10.2020 17:10 Відповісти
Гыыы) Это ту которая очень хотела с путиным встретится?
показати весь коментар
07.10.2020 17:10 Відповісти
а она так хотела в глаза посмотреть )))
показати весь коментар
07.10.2020 17:11 Відповісти
а шо такое? передумала в бельмо ***** заглянуть, а он уже настроился ? ))))
показати весь коментар
07.10.2020 17:13 Відповісти
Как же ж так? Друзья же!! Братья же ж!!!
показати весь коментар
07.10.2020 17:14 Відповісти
Беларусам давно пора понять, что с такими братьями, как московиты, лучше быть с*ка сиротой.
показати весь коментар
07.10.2020 17:14 Відповісти
Как она говорила что моль самый мудрый челавек и правитель ,а руцкий народ братский ...Все мемы Тихановская проделавала из Польши
показати весь коментар
07.10.2020 17:15 Відповісти
Тіхановську оголосили в розшук у Росії - Цензор.НЕТ 5214
показати весь коментар
07.10.2020 17:32 Відповісти
interesno po kokomu povodu objavlen rozysk?Eto samozvanec paprosil ix?
показати весь коментар
07.10.2020 17:15 Відповісти
по статье "домогательство" - настойчиво приставала к ху*йлу с непристойными предложениями
показати весь коментар
07.10.2020 17:27 Відповісти
Мечты, мечты...
показати весь коментар
07.10.2020 17:17 Відповісти
Битиё определяет сознание.
Может, что-то и дойдет до ее ума... Хотя, мало вероятно. имхо.
показати весь коментар
07.10.2020 17:16 Відповісти
На 1 милиметр теперь назад на пути к победе над Лукашенко
показати весь коментар
07.10.2020 17:16 Відповісти
А как жеж рандеву с пуйлом???)))
показати весь коментар
07.10.2020 17:17 Відповісти
ну розыск, так розыск. (из версии стадион, так стадион.)
показати весь коментар
07.10.2020 17:17 Відповісти
И с чего бы это ни с сего, ни с того в нарапсее - Светика в розыск?
показати весь коментар
07.10.2020 17:18 Відповісти
Пыня шо, попугал-попугал Рыгорача, да и успокоился?
показати весь коментар
07.10.2020 17:19 Відповісти
Ну ці перелякані росіяни здуру якусь кнопочку таки можуть натиснути...
показати весь коментар
07.10.2020 17:18 Відповісти
Не переживайтедурак-дураком, а бункере долго не высидеть.
показати весь коментар
07.10.2020 17:20 Відповісти
Ну, нормально, а кули, братаны и сестры ведь. А тихановская пускай и далее топит за Парашу. А ее там на парашу.
показати весь коментар
07.10.2020 17:20 Відповісти
Ахаха,мудрый лидер ***😄😄😄
показати весь коментар
07.10.2020 17:21 Відповісти
Так захотела посмотреть путину в глаза , - Что и найти не могут , а он так настроился и глаза подвел .
показати весь коментар
07.10.2020 17:22 Відповісти
С перепугу )))
Пуйло тихановской испугалось )))
показати весь коментар
07.10.2020 17:22 Відповісти
Какая тесная интеграция в союзном государстве
показати весь коментар
07.10.2020 17:22 Відповісти
Стало стрёмно, как нашему от Маруси.
показати весь коментар
07.10.2020 17:22 Відповісти
Лахтинські тут відтаких новин про Світлану Пилипчук -Тихановську, вже один на одному гарцюють, аж гімно бризкає.
показати весь коментар
07.10.2020 17:23 Відповісти
прылесссна!
показати весь коментар
07.10.2020 17:23 Відповісти
спаймают свитланку и прямиком у кремль на аудиенцию к путену, потом бал, потом на нары
показати весь коментар
07.10.2020 17:24 Відповісти
потом бал

...
Ви пропустили літеру "е" на початку слова.
показати весь коментар
07.10.2020 17:29 Відповісти
Малоймовірний сценарій. Цьому більше подобаються тугенькі хлопчики-президентики а-ля Макрон.
показати весь коментар
07.10.2020 17:50 Відповісти
...а Мікрон - є припущення, що гій під маскою геронтофіла. Тож у них усе може бути
(тьху, який встид!)
показати весь коментар
07.10.2020 18:15 Відповісти
ФУ !!!
показати весь коментар
07.10.2020 19:25 Відповісти
видать ***** бросил свою гимнастическую кикимору, снова на выданье и гонцы ищут ему новую щуку для жарки ))
показати весь коментар
07.10.2020 17:24 Відповісти
68 -- самое время завлекать и соблазнять избранных сестричек-президенток
показати весь коментар
07.10.2020 17:28 Відповісти
готовится когда ему станет 69. у него такие планы с соблазнёнными к этой дате ))))
показати весь коментар
07.10.2020 17:33 Відповісти
вот так рыволюционерку начало кидать на рыволюционных волнах
показати весь коментар
07.10.2020 17:25 Відповісти
але ж... як жа так?
расія бо браты...
сустрэцца з ******...
у вочы паглядзець...
ўбачыць мір...
Тихановскую объявили в розыск в России - Цензор.НЕТ 9831
показати весь коментар
07.10.2020 17:26 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2020 17:29 Відповісти
А там, глядишь, и в Интерполе её карточка появится, среди разыскиваемых.
показати весь коментар
07.10.2020 17:26 Відповісти
Блин, даже бацька молчит против путинской Тихановской , а пыня контору палит.
показати весь коментар
07.10.2020 17:27 Відповісти
А приезжай-ка, тетка, в Роисю.

Драников с ****** поедите. Ты ж так хотела с ним поговорить.
показати весь коментар
07.10.2020 17:30 Відповісти
Хороший джеб от куйла по розовым очкам Светы.
показати весь коментар
07.10.2020 17:31 Відповісти
Московиты даже из лояльно к ним настроенных умеют делать врагами. Талант.
показати весь коментар
07.10.2020 17:34 Відповісти
Vot eto mozno cytat priamoje raski vmesatelstvo vnutrineje dela Belorus.Po drugomu neocenis
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
Вот ничего не могут кацапы сделать нормально.

Сначала, как и хотела Тихановская, пригласили бы ее в Кремль на встречу с ******. Чаек там, тульские пряники в баньке, лыбная ровля щуки всем ФСБ, полеты на чем попало и ныряние за амфорами...
А потом объявили бы в розыск и арестовали. Вот это был бы номер.
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
Зассьіт Пьіня провернуть такой финт , не мечтай , Герхард.
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
та понятно , шо пыня спалил контору с той Пальчевской...
показати весь коментар
07.10.2020 17:47 Відповісти
Ну... И где же теперь ******** за свободу Анжеле Девис... тю, Светочке Тихановской...Ай да, пыня-многоходовочник, боится внатуре всколыхнуть Беларусь... Мабуть шептуна выпустил, увидел, шо с Тихановской перегнул... А мож бацька уже подписал очередной таЙОжный союзс питекантропами. А Тихановская на безбедную старость уже подзаработала, теперь будет "шифроваться" по заграницам. Но вторично навряд ли бкдет востребована пыней, бо тот скоро ласты склеит -рак костного моска, шмат радиации на лечение уже схлопотал приличный.
показати весь коментар
07.10.2020 17:38 Відповісти
Ой, как неудобно получилось...
показати весь коментар
07.10.2020 17:39 Відповісти
Политика - искуство возможного , и Тихановская права , предлагая встречу с Путиньім. Чтобьі не бьіло вопросов , кто реально за диалог и урегулирование ситуации мирньім путем. Ее дело предложить встречу , а Путин своим отказом лишь подчеркивает деструктивную позицию РФ , что будет учтено ЕС и США.
показати весь коментар
07.10.2020 17:39 Відповісти
Непогано б було щоб і бєларусам розвиднілось.
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
Очень сложно объяснять такие вещи тутошним патриотам.
показати весь коментар
07.10.2020 21:04 Відповісти
Ну что, даме есть смысл пообщаться....???
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
как говорила Алиса: "все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!"
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
ну що кобила тупорила, ще досі хочеш з ****** зустрітись?
показати весь коментар
07.10.2020 17:47 Відповісти
Похоже, в Московке нашлась замена Луке и это не Тихановская.
...скоро он появится -- с личной ******** подачи, от братского российского народа с любовью...
И это будет беларус.
показати весь коментар
07.10.2020 17:50 Відповісти
Бабарико. Він агент козломордих в Білорусі.
показати весь коментар
07.10.2020 18:02 Відповісти
Эта дура кажется говорила что она не против паРаши. Ну что ж, это хорошо когда таким упоротым их же объект уважения бьёт по башке. Хотя врядле её это излечит.
показати весь коментар
07.10.2020 17:54 Відповісти
короткая сценка из современной жизни лидера свободолюбивой Беларуси:

Тихановская: "Ах, как я хочу встретиться с Вовой Путиным!"
Вова Путин: "Вас понял. Объявляю в розыск!"
Тихановская: "Ой, всё!"


ЗАНАВЕС
показати весь коментар
07.10.2020 17:56 Відповісти
Тут тоже один все жаждет заглянуть Путену в окела
показати весь коментар
07.10.2020 18:11 Відповісти
Эта наивная тетя расчитывала на встречу с тем гномом который собственно и дал указания на санкции в отношении ее самой. Это не наивность неискушенного политикой человека- это глупость домохозяйки которую волей случая занесло в политику. Такие же глупые шаги делает еще один персонаж, некогда подрабатывавший на корпоративах юмористом. Простота хуже воровства. Время бездарей и дилетантов.
показати весь коментар
07.10.2020 18:11 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Женщину странную
Лет сорока.
Очень ей хочется
Ужас, как хочется
Встретиться с дедушкой,
Маленьким дедушкой
В самой говняной
Столице совка
показати весь коментар
07.10.2020 18:14 Відповісти
"...в розыск ".
Мечте Тихановской не суждено сбыться ,свидание с путиным не состоится ,
даже если её найдут.
показати весь коментар
07.10.2020 18:15 Відповісти
Муж сидит в белорусской кутузке.
Жена сядет в мордорскую.
Братская дружба кутузок.
показати весь коментар
07.10.2020 18:18 Відповісти
Майже хокку.
показати весь коментар
07.10.2020 18:29 Відповісти
Шах и мат вам, любителям цветочков и хороводов. Учитесь у киргызов, как надо.
показати весь коментар
07.10.2020 18:23 Відповісти
просто серед киргизів жінок не бачили...жаліють їх киргизи...
показати весь коментар
07.10.2020 18:43 Відповісти
А чого ж то велика нев,іпенна рєволюціонерка перебуваючи в Берліні не зайшла до Навального ?То ж логично - він та вона оппозиція - адиннарод, братцкіе узи і такє інше
показати весь коментар
07.10.2020 18:39 Відповісти
Утилизация использованных го...донов.
показати весь коментар
07.10.2020 18:54 Відповісти
Только вот не хотел с ней встречаттся, и обьявил врозыск) и как это вообще если она не россиянка...
показати весь коментар
07.10.2020 20:13 Відповісти
Курица гриль.
показати весь коментар
07.10.2020 20:59 Відповісти
дУРА ДУРОЙ.. ОНА БЫ ЕЩЁ СПРОСИЛА ПОЧЕМУ ***** ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛ.
показати весь коментар
07.10.2020 21:10 Відповісти
Поймет ли эта девушка, что старый плешивый мудак культурно послал ее куда подальше, таким образом выразил свое непризнание ее, как потенциального Президента Беларуси? И что не стоит дальше пресмыкаться перед ним и искать встреч? Это ничего не изменит в планах ***** поглотить соседнее государство, он раньше сдохнет, чем откажется от своей "ИДЕИ ФИКС" возродить СССР.
показати весь коментар
07.10.2020 21:58 Відповісти
Путін,б.ть,сам свою країну в лайно довів і сусідні в теж лайно тягне!
показати весь коментар
30.01.2021 22:15 Відповісти
 
 