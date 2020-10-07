Тіхановську оголосили в розшук у Росії

Екскандидатку в президенти, лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську оголосили в розшук на території Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Риа Новости", розшукова картка на її ім'я з'явилася в базі даних МВС Росії.

Раніше Тіхановська заявила, що хотіла б зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, чому той підтримує "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 7 жовтня заявив, що президент РФ не планує зустрічі з Тіхановською.

