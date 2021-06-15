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Новости
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Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП

Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП

Принято решение о трансформации работы института уполномоченных президента Украины - теперь будут работать советники - уполномоченные президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных Президента Украины принято решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей. Вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники - уполномоченные Президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расширяется направление работы по правам людей с инвалидностью.

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"Им будет заниматься новый советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника - уполномоченного будет входить обеспечение осуществления Президентом Украины конституционных полномочий по соблюдению конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности высшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме.

На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, глава Общественной организации "Безбарьерность", - сообщают в ОП.

Защита прав детей расширяется на сферу детской реабилитации, "что очень актуально, в частности в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против Украины".

"Соответствующие обязанности будет исполнять советник – уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор Общественной организации "Відчуй", - сообщают в ОП.

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"Направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

Состоялась замена направления уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником - уполномоченным назначена Ольга Будник", - отмечают в ОП.

Там уверяют, что все четверо советников - уполномоченных "имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах".

Автор: 

омбудсмен (594) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+3
Наконец-то, заждались.
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15.06.2021 20:38
+2
Всё больше и больше чиновников,а рабочие руки все в ЕС трудятся.Скоро Украина будет исключительно из руководителей.
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15.06.2021 20:38
+1
зеленые мрази и скоты
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15.06.2021 21:28
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Ребят, можно проще: Смотрящий
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15.06.2021 20:37 Ответить
Наконец-то, заждались.
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15.06.2021 20:38 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! ))))
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15.06.2021 21:15 Ответить
Всё больше и больше чиновников,а рабочие руки все в ЕС трудятся.Скоро Украина будет исключительно из руководителей.
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15.06.2021 20:38 Ответить
Эта новость удивительным образом связана со следующей.
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15.06.2021 20:47 Ответить
А на сколько десятков тыс. гр. увеличивает зарплату волшебное слово "советник"? Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 6790 Мне тоже после пансиона всё другим кажется.
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15.06.2021 20:47 Ответить
в классификаторе профессий нет профессии советник? значит зп в нале в конверте....
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15.06.2021 20:51 Ответить
Теперь комиссаров давай маланских!
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15.06.2021 20:55 Ответить
Чорні шкіряні тужурки, кашкети і маузєри...
Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 7074
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15.06.2021 20:57 Ответить
Пойдёт теперь дело. лучше позже чем никогда. Результаты не горами. Долго не верилось что смогут---но смогли. Пусть теперь завидуют все. Та и дешеветь всё станет скоро---к осени!
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15.06.2021 21:10 Ответить
зеленые мрази и скоты
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15.06.2021 21:28 Ответить
Двойное звание - двойная зарплата, должностные функции по сути прежние.
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15.06.2021 21:36 Ответить
Буду голосовать за....Шоб удавили его гуманно .безболезненно !
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15.06.2021 21:36 Ответить
Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 109
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15.06.2021 21:47 Ответить
Класс) Теперь будет старший помощник, младшего дворника Замість уповноважених президента України тепер будуть радники-уповноважені, на ці посади призначені Ломакіна, Герасимчук, Свириденко та Будник, - ОП - Цензор.НЕТ 4279
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15.06.2021 23:23 Ответить
 
 