Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП
Принято решение о трансформации работы института уполномоченных президента Украины - теперь будут работать советники - уполномоченные президента Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
"С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных Президента Украины принято решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей. Вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники - уполномоченные Президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расширяется направление работы по правам людей с инвалидностью.
"Им будет заниматься новый советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника - уполномоченного будет входить обеспечение осуществления Президентом Украины конституционных полномочий по соблюдению конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности высшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме.
На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, глава Общественной организации "Безбарьерность", - сообщают в ОП.
Защита прав детей расширяется на сферу детской реабилитации, "что очень актуально, в частности в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против Украины".
"Соответствующие обязанности будет исполнять советник – уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор Общественной организации "Відчуй", - сообщают в ОП.
"Направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.
Состоялась замена направления уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником - уполномоченным назначена Ольга Будник", - отмечают в ОП.
Там уверяют, что все четверо советников - уполномоченных "имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах".
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