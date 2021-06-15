Вместо уполномоченных президента Украины теперь будут советники-уполномоченные, на эти должности назначены Ломакина, Герасимчук, Свириденко и Будник, - ОП

Принято решение о трансформации работы института уполномоченных президента Украины - теперь будут работать советники - уполномоченные президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"С целью расширения гуманитарных аспектов деятельности института уполномоченных Президента Украины принято решение о трансформации работы по соответствующим направлениям и расширение функциональных возможностей имеющихся должностей. Вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники - уполномоченные Президента Украины. При этом одно из направлений решено заменить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расширяется направление работы по правам людей с инвалидностью.

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"Им будет заниматься новый советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам безбарьерности. В сферу ответственности этого советника - уполномоченного будет входить обеспечение осуществления Президентом Украины конституционных полномочий по соблюдению конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности высшей социальной ценностью. Современное прочтение понятия безбарьерности и действительно безопасной доступной среды предполагает учет потребностей всех граждан, включая людей с инвалидностью, что должно быть реализовано в полном объеме.

На должность советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности назначена Татьяна Ломакина, глава Общественной организации "Безбарьерность", - сообщают в ОП.

Защита прав детей расширяется на сферу детской реабилитации, "что очень актуально, в частности в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против Украины".

"Соответствующие обязанности будет исполнять советник – уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. На эту должность назначена Дарья Герасимчук, исполнительный директор Общественной организации "Відчуй", - сообщают в ОП.

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"Направление уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника - уполномоченного Президента Украины по вопросам участников боевых действий.

Состоялась замена направления уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Теперь будет работать советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Благодаря этой замене удастся активизировать выполнение государственных гуманитарных программ, направленных на развитие человека и прогресс общества. Этим советником - уполномоченным назначена Ольга Будник", - отмечают в ОП.

Там уверяют, что все четверо советников - уполномоченных "имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах".