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Новости Политика Украины
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язык (3766) крымские татары (2686) Министерство реинтеграции (249)

Минреинтеграции запустило марафон по наполнению Википедии на крымскотатарском языке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минреинтеграции запустило марафон по наполнению Википедии на крымскотатарском языке

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о старте онлайн-марафона по наполнению Википедии "Serbest Entsiklopediya: Пишем крымскотатарскую Википедию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Википедия на крымскотатарском языке существует уже более 13 лет и недавно пересекла отметку в более 10 тыс. статей. Это большой вклад в развитие свободных знаний на крымскотатарском языке. Однако, к сожалению, в языковом разделе есть ещё много ключевых тем, которые не освещены достаточно, в том числе, много статей о базовых понятиях отсутствуют или очень короткие", - говорится в сообщении.

Так, целью марафона является создание и улучшение статей Википедии на крымскотатарском языке. К участию привлекают представителей крымскотатарского народа и знатоков языка, особенно тех, кто проживает во временно оккупированном Крыму.

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Проведение марафона пройдет по двум категориям:

- 1000 статей, которые являются базовыми во всех языковых разделах Википедии;

- 100 статей, связанных с Украиной, Крымом, крымскотатарской культурой и традициями, историческими персоналиями и тому подобное.

Статьи можно писать самостоятельно или переводить с украинского или других языков. Все статьи должны соответствовать правилам Википедии, в частности не содержать нарушение авторских прав, быть написаны в нейтральном энциклопедическом стиле и ссылаться на независимые авторитетные источники.

Кроме того, все участники и участницы конкурса могут побороться за призы и памятные сувениры. Организаторы наградят десять участников, которые сделают наибольший вклад в рамках всего марафона (в соответствии с правилами и требованиями Википедии). Возможны также дополнительные призы и номинации.

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В июне организаторы проекта проведут вебинар по редактированию крымскотатарской Википедии. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкету по ссылке.

Перечень статей для создания и улучшения, инструкция по редактированию Википедии, а также другая дополнительная информация доступны на странице Марафона в крымскотатарской Википедии по ссылке.

Марафон продлится до 15 июля 2021 года.

Автор: Анна Судак
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До-о-обре,ще одна "тичка" у х***лову сідничку! Нехай насолоджується.
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16.06.2021 08:27 Ответить
Хорошее дело
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16.06.2021 08:53 Ответить
Давно нужно это было сделать!
А почему сами татары не наполняли все эти годы?
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16.06.2021 08:58 Ответить
а звідки тоді з"явилися 10 тищ стате? робили, потихеньку, самі собі куйовдилися. тепер організованной толпой ще розширять.
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16.06.2021 09:59 Ответить
 
 