Минреинтеграции запустило марафон по наполнению Википедии на крымскотатарском языке

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о старте онлайн-марафона по наполнению Википедии "Serbest Entsiklopediya: Пишем крымскотатарскую Википедию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Википедия на крымскотатарском языке существует уже более 13 лет и недавно пересекла отметку в более 10 тыс. статей. Это большой вклад в развитие свободных знаний на крымскотатарском языке. Однако, к сожалению, в языковом разделе есть ещё много ключевых тем, которые не освещены достаточно, в том числе, много статей о базовых понятиях отсутствуют или очень короткие", - говорится в сообщении.

Так, целью марафона является создание и улучшение статей Википедии на крымскотатарском языке. К участию привлекают представителей крымскотатарского народа и знатоков языка, особенно тех, кто проживает во временно оккупированном Крыму.

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Проведение марафона пройдет по двум категориям:

- 1000 статей, которые являются базовыми во всех языковых разделах Википедии;

- 100 статей, связанных с Украиной, Крымом, крымскотатарской культурой и традициями, историческими персоналиями и тому подобное.

Статьи можно писать самостоятельно или переводить с украинского или других языков. Все статьи должны соответствовать правилам Википедии, в частности не содержать нарушение авторских прав, быть написаны в нейтральном энциклопедическом стиле и ссылаться на независимые авторитетные источники.

Кроме того, все участники и участницы конкурса могут побороться за призы и памятные сувениры. Организаторы наградят десять участников, которые сделают наибольший вклад в рамках всего марафона (в соответствии с правилами и требованиями Википедии). Возможны также дополнительные призы и номинации.

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В июне организаторы проекта проведут вебинар по редактированию крымскотатарской Википедии. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкету по ссылке.

Перечень статей для создания и улучшения, инструкция по редактированию Википедии, а также другая дополнительная информация доступны на странице Марафона в крымскотатарской Википедии по ссылке.

Марафон продлится до 15 июля 2021 года.