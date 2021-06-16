Мінреінтеграції запустило марафон з наповнення Вікіпедії кримськотатарською мовою
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про старт онлайн-марафону з наповнення Вікіпедії "Serbest Entsiklopediya: Пишемо кримськотатарську Вікіпедію".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Вікіпедія кримськотатарською мовою існує уже понад 13 років і недавно перетнула позначку у понад 10 тис. статей. Це великий внесок у розвиток вільних знань кримськотатарською мовою. Однак, на жаль, у мовному розділі є ще багато ключових тем, які не висвітлені достатньо, зокрема, багато статей про базові поняття відсутні чи дуже короткі", - йдеться в повідомленні.
Так, метою марафону є створення і поліпшення статей Вікіпедії кримськотатарською мовою. До участі залучають представників кримськотатарського народу і знавців мови, особливо тих, хто проживає в тимчасово окупованому Криму.
Проведення марафону відбуватиметься за двома категоріями:
- 1000 статей, які є базовими у всіх мовних розділах Вікіпедії;
- 100 статей, пов’язаних з Україною, Кримом, кримськотатарською культурою та традиціями, історичними персоналіями тощо.
Статті можна писати самостійно або перекладати з української чи інших мов. Усі статті мають відповідати правилам Вікіпедії, зокрема не містити порушення авторських прав, бути написані у нейтральному енциклопедичному стилі та посилатися на незалежні авторитетні джерела.
Крім того, всі учасники й учасниці конкурсу можуть поборотися за призи й пам'ятні сувеніри. Організатори нагородять десятьох учасників, котрі зроблять найбільший внесок у межах усього марафону (відповідно до правил та вимог Вікіпедії). Можливі також додаткові призи та номінації.
У червні організатори проєкту проведуть вебінар із редагування кримськотатарської Вікіпедії. Щоб зареєструватися, потрібно заповнити анкету за посиланням.
Перелік статей для створення і покращення, інструкція з редагування Вікіпедії, а також інша додаткова інформація доступні на сторінці Марафону у кримськотатарській Вікіпедії за посиланням.
Марафон триватиме до 15 липня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
А почему сами татары не наполняли все эти годы?