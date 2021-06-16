Мінреінтеграції запустило марафон з наповнення Вікіпедії кримськотатарською мовою

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про старт онлайн-марафону з наповнення Вікіпедії "Serbest Entsiklopediya: Пишемо кримськотатарську Вікіпедію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Вікіпедія кримськотатарською мовою існує уже понад 13 років і недавно перетнула позначку у понад 10 тис. статей. Це великий внесок у розвиток вільних знань кримськотатарською мовою. Однак, на жаль, у мовному розділі є ще багато ключових тем, які не висвітлені достатньо, зокрема, багато статей про базові поняття відсутні чи дуже короткі", - йдеться в повідомленні.

Так, метою марафону є створення і поліпшення статей Вікіпедії кримськотатарською мовою. До участі залучають представників кримськотатарського народу і знавців мови, особливо тих, хто проживає в тимчасово окупованому Криму.

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Проведення марафону відбуватиметься за двома категоріями:

- 1000 статей, які є базовими у всіх мовних розділах Вікіпедії;

- 100 статей, пов’язаних з Україною, Кримом, кримськотатарською культурою та традиціями, історичними персоналіями тощо.

Статті можна писати самостійно або перекладати з української чи інших мов. Усі статті мають відповідати правилам Вікіпедії, зокрема не містити порушення авторських прав, бути написані у нейтральному енциклопедичному стилі та посилатися на незалежні авторитетні джерела.

Крім того, всі учасники й учасниці конкурсу можуть поборотися за призи й пам'ятні сувеніри. Організатори нагородять десятьох учасників, котрі зроблять найбільший внесок у межах усього марафону (відповідно до правил та вимог Вікіпедії). Можливі також додаткові призи та номінації.

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У червні організатори проєкту проведуть вебінар із редагування кримськотатарської Вікіпедії. Щоб зареєструватися, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Перелік статей для створення і покращення, інструкція з редагування Вікіпедії, а також інша додаткова інформація доступні на сторінці Марафону у кримськотатарській Вікіпедії за посиланням.

Марафон триватиме до 15 липня 2021 року.