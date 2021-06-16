РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13577 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7 247 12
омбудсмен (577) увольнение (2506) Кулеба Николай (66) Офис Президента (1693)

Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ

Президент Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

"Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе

.Соответствующий Указ №242/2021 опубликован на сайте главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: "Понимаю... команда из Офиса Президента"

"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали.

Покидаю пост, но не оставляю сферу защиты детей и в дальнейшем работать ради них", - написал Кулеба в Facebook.

Отметим, что обязанности уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации будет исполнять исполнительный директор общественной организации "Відчуй" Дарья Герасимчук.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Сколько там наверху дармоедов с секретаршами и водителями уход которых никто и не заметит. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 4638
показать весь комментарий
16.06.2021 07:21
+6
На одного Кулебу меньше. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 8324
показать весь комментарий
16.06.2021 07:31
+3
ВОНО працюйе. І не спиться ж йому.
показать весь комментарий
16.06.2021 07:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВОНО працюйе. І не спиться ж йому.
показать весь комментарий
16.06.2021 07:15 Ответить
На одного Кулебу меньше. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 8324
показать весь комментарий
16.06.2021 07:31 Ответить
и путаницы будет меньше )))
показать весь комментарий
16.06.2021 08:36 Ответить
Сколько там наверху дармоедов с секретаршами и водителями уход которых никто и не заметит. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 4638
показать весь комментарий
16.06.2021 07:21 Ответить
Водилы и секретутки останутся...
показать весь комментарий
16.06.2021 07:51 Ответить
даже если и сменят персоналии эти должности все равно никуда не денутся...
показать весь комментарий
16.06.2021 08:37 Ответить
він був не гірше інших у роботі. аде аварія показала, що сам не виконує те, за що гроші отримував.
показать весь комментарий
16.06.2021 10:02 Ответить
НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
показать весь комментарий
16.06.2021 07:51 Ответить
Почалися "розстріли" після байденівської "порки", д"Єрьмак наказав,чи Кулеба?
показать весь комментарий
16.06.2021 07:53 Ответить
Ну это же надо , - Сыпет похвалу , забросал комплиментами что его Уволил президент.Это какой то Позор.
показать весь комментарий
16.06.2021 09:20 Ответить
А за що і куди перепризначив ?
показать весь комментарий
16.06.2021 09:25 Ответить
Интересно, почему уволили? Особых косяков не было. Неужели Кулеба не восхищался бубочкой?
показать весь комментарий
16.06.2021 12:49 Ответить
 
 