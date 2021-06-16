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Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена, - Указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена, - Указ

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини", - йдеться в указі

Відповідний Указ №242/2021 опубліковано на сайті глави держави.

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"Друзі, я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини.

Дякую президенту за довіру. Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував, з ким спільно працювали.

Залишаю посаду, але не залишаю сферу захисту дітей і надалі працюватиму заради них", - написав Кулеба у Facebook.

Зазначимо, що обов'язки уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації виконуватиме виконавча директорка громадської організації "Відчуй" Дарина Герасимчук.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Сколько там наверху дармоедов с секретаршами и водителями уход которых никто и не заметит. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 4638
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16.06.2021 07:21
+6
На одного Кулебу меньше. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 8324
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16.06.2021 07:31
+3
ВОНО працюйе. І не спиться ж йому.
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16.06.2021 07:15
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ВОНО працюйе. І не спиться ж йому.
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16.06.2021 07:15 Відповісти
На одного Кулебу меньше. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 8324
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16.06.2021 07:31 Відповісти
и путаницы будет меньше )))
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16.06.2021 08:36 Відповісти
Сколько там наверху дармоедов с секретаршами и водителями уход которых никто и не заметит. Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена, - Указ - Цензор.НЕТ 4638
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16.06.2021 07:21 Відповісти
Водилы и секретутки останутся...
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16.06.2021 07:51 Відповісти
даже если и сменят персоналии эти должности все равно никуда не денутся...
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16.06.2021 08:37 Відповісти
він був не гірше інших у роботі. аде аварія показала, що сам не виконує те, за що гроші отримував.
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16.06.2021 10:02 Відповісти
НОВЫЕ НАЛОГИ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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16.06.2021 07:51 Відповісти
Почалися "розстріли" після байденівської "порки", д"Єрьмак наказав,чи Кулеба?
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16.06.2021 07:53 Відповісти
Ну это же надо , - Сыпет похвалу , забросал комплиментами что его Уволил президент.Это какой то Позор.
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16.06.2021 09:20 Відповісти
А за що і куди перепризначив ?
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16.06.2021 09:25 Відповісти
Интересно, почему уволили? Особых косяков не было. Неужели Кулеба не восхищался бубочкой?
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16.06.2021 12:49 Відповісти
 
 