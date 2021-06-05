Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: "Понимаю... команда из Офиса Президента"

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кривонос сообщил на странице в Facebook

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента", - пишет он.

Кривонос отметил, что прослужил 32 года с половиной: "Много ли это? Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие съемные квартиры .. Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях.

Не на плацу !!!

Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов. Интересно и очень интересно !!!! Благодарю Господа, что дал мне судьбу и здоровье служить в элите Вооруженных Сил !!!!

Благодарен своим армейским учителям, которые на разных этапах моеи службы меня учили, отдали часть своей души и опыта.

Так же и я отдавал часть себя сотням, тысячам солдат и офицеров".

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Он также подчеркнул, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.

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