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увольнение (2508) Кривонос Сергей (95) ССО (382) ВСУ (5151)

Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: "Понимаю... команда из Офиса Президента"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ:

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кривонос сообщил на странице в Facebook

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента", - пишет он.

Кривонос отметил, что прослужил 32 года с половиной: "Много ли это? Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие съемные квартиры .. Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях.
Не на плацу !!!
Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов. Интересно и очень интересно !!!! Благодарю Господа, что дал мне судьбу и здоровье служить в элите Вооруженных Сил !!!!
Благодарен своим армейским учителям, которые на разных этапах моеи службы меня учили, отдали часть своей души и опыта.
Так же и я отдавал часть себя сотням, тысячам солдат и офицеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кривонос разрушал суть государства изнутри, - советник главы ОП Подоляк

Он также подчеркнул, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году", - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения

Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 01
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 02
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 03
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 04

Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 05
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 06


Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 07
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 08
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: Понимаю... команда из Офиса Президента 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+123
Зелене кодло крок за кроком готується здати Україну.
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05.06.2021 12:35
+119
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: "Понимаю... команда из Офиса Президента" - Цензор.НЕТ 713
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05.06.2021 12:42
+118
Зелупєні потрібні такі як Сівоха.
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05.06.2021 12:34
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Страница 3 из 3
самому себе лайки не ставят, ты самоотсосом давно балуешся?
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05.06.2021 17:19 Ответить
А ты, жилец бандитского приднестровя, на каких бутылках любишь сидеть? От пива "жигулевское", или от краснодарского "шампанского"? Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 5950
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05.06.2021 18:04 Ответить
37-38 р.р. повертаються??? (((
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05.06.2021 16:02 Ответить
В 37 году, вас бы уже расстреляли) а Цензор закрыли бы)
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06.06.2021 19:16 Ответить
При зеЛеном подонке патриотов увольняют..а ватаны и кацапню возращают в страну.ну ничего...cовсем скоро зеЛя и его банда за все будут отвечать
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05.06.2021 16:15 Ответить
Шут, возомнивший себя королем, ненавидит профессионалов
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05.06.2021 16:48 Ответить
7 лет войны воспитали много профессионалов- достойных боевых командиров. Не каждый такой публичный, ибо не всем везёт с высокими должностями. Кривонос осознанно вышел за рамки воинской службы и ввязался в политические процессы в стране. Он прямо и открыто поддержал теперь уже бывшего президента. Абсолютно нормально, что в команде нынешнего ему делать нечего. И этот его пост только подтверждает выбранные приоритеты. Ибо в нём всё та же политика, лишь слегка загримированная под автобиографию.))
Всё будет ок с генералом! Если Порошенко не деолигархизируют, будет депутатом в следующем созыве.))
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05.06.2021 17:56 Ответить
Георгий Совин.А чому підтримав порошенко?Тому що розумний.Тому що може передбачувати наслідки дій та подій.Він,як і 25%, ще тоді зрозумів до чого призведе прихід,до влади, зграі "шимпанЗе".Як бачимо не помилився.Але це дає надію на об'єднання зусиль таких людей як він,пан Михайло,пан Максим та інших.Приходить час "закінчувати з цим цирком",який поступово перетворюють в "зоопарк".На зміну "95 кварталу" повинна прийти "95 бригада".
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06.06.2021 10:23 Ответить
Трусливая шмаркля в звании рядовой, ни дня не служившая в армии, увольняет боевого генерала, прослушившего 32 года, у которого вся грудь в орденах.
А что у шмаркли на груди? Зеленая сопля.
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05.06.2021 16:59 Ответить
Да "какаяразница" что у генерала на груди? Суть в другом: если бы он прогнулся и вылизывал зад зелени, то у него бы этих "побрякушек" стало в несколько раз больше. И работа бы была, и деньги. Но, видать, генерал действительно имеет честь - с такими зелени не по пути.
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06.06.2021 02:22 Ответить
Щоб отримати звання рядового (солдата), треба послужити.
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07.06.2021 15:41 Ответить
Судя по биографии, Кривонос из тех, кого называют военная косточка. Таких, для кого военная служба воспринимается органически и нравится, немного. Но тем не менее они есть.

В конце 90-х из ВСУ уволили одного майора, специалиста по РЭБ, мужа одной из моих сотрудниц - он был настолько подавлен этим, что чуть не впал в депрессию. Он не видел себя вне армии. Не пропал, конечно, устроился на фирменную СТО, обслуживающую немецкие автомобили (вплоть до гарантийного ремонта) и, наверно, по деньгам только выиграл.
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05.06.2021 18:00 Ответить
Проблема, как мне кажется, в том, что Кривонос-то как-то перебьется, а вот что со страной будет? Дело же не только в Кривоносе? Неужели нам совсем не нужны профессионалы?
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06.06.2021 00:40 Ответить
"Є СЕНС з Віталієм Гайдукевичем", неділя, 06 червня 2021року, о 19-00, на 5-му каналі Порошенка. Передача з головним героєм, Героєм України Сергієм Кривоносом.

Цей лінк на ютуб-каналі буде активований одразу після закінчення телетрансляції!
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05.06.2021 18:02 Ответить
Вернулся в Украину и восстановился на службе экс-начальник милиции Донецка Кириндясов, который в 2014 бросил тысячи своих подчиненных, - Аброськин
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05.06.2021 22:46 Ответить
Офигеть. Продажные сепары, с руки Портнова, возвращаются. Ползучий реванш. Все началось при Парашенко
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06.06.2021 04:18 Ответить
любаша и тебе петя в рот насрал
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06.06.2021 05:51 Ответить
как эти блди за бали
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05.06.2021 23:13 Ответить
..а патамушта совковой армии ВОИНЫ не нужны.....................(((
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05.06.2021 18:10 Ответить
Если в профессионалах не нуждаются то кто тогда заменит профессионалов-какие то дилетанты в лучшем случае.
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05.06.2021 18:13 Ответить
Чотириразовий відказник від української армії звільняє бойового генерала. "Вагітна жаба" про це ще пожаліє...Добавила собі ще одного сильного противника...
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05.06.2021 18:23 Ответить
Державою керують або зрадники , або мілаванави з малюськами . Трандєц !
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05.06.2021 18:53 Ответить
значит так нужно было.....
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05.06.2021 19:30 Ответить
молюск вова з другими молюсками у його команді під чьотким керівництвом офіційно розкритих зрадників типу Єрмака, готує фонд своїх досягнень у розвалі караїни для "штоб в глаза уХйлу пасматрєть"
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05.06.2021 19:43 Ответить
Кривоніс був замісником кого ? серетаря по безпеці та обороні з погонялом ЧАВО ІЗВОЛІТЕ? Але в армію його не пустять доки ця кліка орудує країною... Он слішкам много знаєт...
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05.06.2021 19:46 Ответить
Знайти привід засіданням РНБО на нього санкції накласти... - вони в штани наклали...
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05.06.2021 19:48 Ответить
Во время предвыборной компании Зеленский предложил Кривоносу должность Начальника Генерального штаба, но Кривонос не правильно оценил шансы кандидатов в президенты и отказался.
Так что "чаво изволите", это неверное суждение.
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05.06.2021 20:50 Ответить
Сцытся ЗЕля. Очень сцытся.
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05.06.2021 19:51 Ответить
Зеля знает что на него кроме алигархов охотятся еще три -четыре групировки очень опасных патриотов и вообще богатых людей!!! Так что Аваковские ищейки только показывают его местонахождение!!!
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06.06.2021 01:49 Ответить
Олигархи охотятся на свою марионетку?

Вот это ты выдал. Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 2772 **** на него охотиться, если у него охрана Коломойского, а в ОП через одного люди Ахметова и Левочкина?
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1055
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06.06.2021 02:19 Ответить
я не сторонник потужного папередника и не противник Зе, но тут, да, паршивая ситуация.
это позор.
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05.06.2021 19:58 Ответить
"Молодці", =сдєлалі вмєстє=.

Знову напишу: зебіли - вороги України. Всі, як один.
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05.06.2021 20:52 Ответить
Сьогодні, я бачу, у зебуїнів поперло так поперло, одні досягнення! Ну нарід, як вам?
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05.06.2021 20:55 Ответить
судьба генерала! Вспоминается Гейнц Гудериан, который красочно описал отношение верхушки рейха и генералов, красной нитью проходит, что фюрер панически боялся умных, достойных генералов. И, наоборот отдавал предпочтение тем, кто постоянно заглядывал в рот-"чего изволите", И первым советником был его личный секретарь Борман, который постоянно нашептывал на ухо о несогласных. И извесный кейтель, который продвинул к Гитлеру верных ем людей и своих родственников. А о Манштейне он прямо сказал -это самый достойный генерал, но с ним я чувствую себя неуверенно и мы не сработаемя никогда. Но это "болезнь" всех неспособных к управленческой деятельности. Это также делает и шестиногий, там генерал больше двух лет не задерживается.
Кривонос всегда четко по военному излагал проблемы и их решение. Естественно, такое не нравится патологическим брехунам. Ну а уволили его "чисто по зеленскому" - государь не нуждается в Ваших услугах, а сидящий в кресле министра обороны всегда заглядывает в рот. Ну а какой это государь уже подавляющая часть 73 узнала.
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05.06.2021 21:00 Ответить
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 2657
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05.06.2021 21:44 Ответить
тупые, жадные, беспринципные твари,.... сейчас, увы, их время, и время резвых хищников, которые питаются падалью...
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05.06.2021 21:45 Ответить
Не варто переживати. Трішки відпочине і після того як "зелених" здує як листя буревієм буде знову бити кацапів.
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05.06.2021 21:50 Ответить
ой чи здує.. вони ж упороті.. вчора мав "бесіду" з такими ось, так вони ніц за тими своїми дорогами не бачать.. тупа мантра: "дороги" і "барига"..
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05.06.2021 22:23 Ответить
Зачистка продолжается.
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05.06.2021 22:22 Ответить
Кривоноса звільнили , а гниду Кіріндясова поновили на посаді!
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05.06.2021 22:57 Ответить
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 3354Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1170
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05.06.2021 23:32 Ответить
Таких и в стройбат не берут! А вы уверены, что Вова "откосил" от армии?
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06.06.2021 05:35 Ответить
На службі у Кремля
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06.06.2021 15:53 Ответить
ЗЕбидлота виштовхує кращих з кращих у лідери спротиву цій мерзенній навалі- АМІНЬ ВОВОЗЕЛЕНИМ!
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05.06.2021 23:48 Ответить
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 4746
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05.06.2021 23:50 Ответить
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 2661
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06.06.2021 00:04 Ответить
яка гидота...
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06.06.2021 01:09 Ответить
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1978
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06.06.2021 00:48 Ответить
Грязное зеленое днище!
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06.06.2021 01:05 Ответить
Это еще не дно, к сожалению. Все только начинается...
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06.06.2021 02:15 Ответить
Покупайте баяны!!! Будем скоро рвать!!!
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06.06.2021 01:51 Ответить
Зепатріоти, роспоясалися на всю котушку, Членограй боїться справжніх генералів, тому й звільнив.Р.С. Генерал Кривонос,уже війшов в історію України, там Він і залишиться, а вся зелена пліснява разом з їхніми колаборантами пропаде як роса на сонці!!!
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06.06.2021 03:22 Ответить
Беспредел лубянки...
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06.06.2021 03:22 Ответить
зеленый мир он такой - патриоты и профессионалы не нужны нужны ермаки и сосны....
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06.06.2021 03:52 Ответить
Козацкий полковник Максим Кривонос, соратник Б. Хмельницкого вспомнился!
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06.06.2021 05:40 Ответить
есть такая проффесия --- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ -- это не про шимпан-зе --- ЭТО ПРО ГЕНЕРАЛА КРИВОНОСА . КУЛЬЧИЦКОГО . ЗАБРОДСКОГО И ВСЕХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ЖИВЫХ И ПАВШИХ В ВОЙНЕ с рф и ее фюрером ******
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06.06.2021 06:03 Ответить
Кривоносу треба було більше топити за Пороха.
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06.06.2021 09:14 Ответить
зеленский и его шобла мокают лохов голосовавших за них мордой в говно
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06.06.2021 09:26 Ответить
Чё за звиздец происходит в Украине , Зебилы если вы не приберетесь за собой ,не уберете Зелёное дерьмо , будете скоро ,как в белорусии 😡
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06.06.2021 09:35 Ответить
Зеленский к тебе поедет и вы его примете,потому что у него с собой будет огромная куча бабла.
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06.06.2021 09:39 Ответить
Это было товарищу со звездой Давида.
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06.06.2021 09:40 Ответить
Когда военный пошел в политику его из армии надо увольнять либо армия либо политика. А политика грязное дело. Там все без правил. Жаль что ПеПо ваш вас кинул. Политики-уроды НЕ должны вообще лезть и иметь возможность УВОЛЬНЯТЬ профессионалов. Во ВСЕХ отраслях. Но военные НЕ должны лезть в политику. Иначе скоро армия станет на чьей то стороне.
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06.06.2021 09:49 Ответить
Головне не опускати руки, йти вперед, незважаючи ні на що, піднімати Державу. А народ підштовхне. Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 6959
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06.06.2021 10:09 Ответить
Народ?!!! То бидло? Воно хіба підштовхне на краю прірви.
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06.06.2021 10:32 Ответить
Не можна народ так обзивати. За Зе проголосувало 30%. Решта проігнорували, давши можливість меншості вибрати владу. Ось це потрібно доносити до народу. Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 8418
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06.06.2021 10:43 Ответить
100 років тому той "народ" так само скавулів про зубожіння і втому, так само хотів миру і чуда. В результаті "чудо" чталось і через якийсь десяток років той "народ" здихав з голоду, жер своїх дітей і гнив по ГУЛАГах. Сьогодні все аналогічно! Знову ті самі стогони і ті самі комісари! Зелена влада, в принципі, то ті ж самі більшовики. Такі ж ідеї і такі ж методи. А "народ" ніяк не хоче того зрозуміти, бо то не народ, то тупе бидло. 30% проголосували, ще 45% "а пофіг, какаяразніца". От і маємо народ, пілять...
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06.06.2021 10:51 Ответить
Виж до того народу і відноситесь, його потрібно виховувати
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1296. Можливо і "граблями"
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06.06.2021 11:27 Ответить
А як? Яким чином навчити того, хто за визначенням не піддається навчанню, хіба дресурі?
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06.06.2021 12:30 Ответить
Хто такий Кривоніс, а хто такий Пісюніст? Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 5506
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06.06.2021 10:10 Ответить
Позор Зеленскому!
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06.06.2021 10:39 Ответить
путин аплодирует стоя!
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06.06.2021 10:43 Ответить
Нет Президента, кроме Порошенко, а Кривоглаз, генерал Его!
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06.06.2021 19:18 Ответить
надеюсь в недалеком будущем увидеть его МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ!
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07.06.2021 12:18 Ответить
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