Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: "Понимаю... команда из Офиса Президента"
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Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кривонос сообщил на странице в Facebook
"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины... Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса Президента", - пишет он.
Кривонос отметил, что прослужил 32 года с половиной: "Много ли это? Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие съемные квартиры .. Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях.
Не на плацу !!!
Сотни учений, тысячи стрельб, сотни полевых выходов. Интересно и очень интересно !!!! Благодарю Господа, что дал мне судьбу и здоровье служить в элите Вооруженных Сил !!!!
Благодарен своим армейским учителям, которые на разных этапах моеи службы меня учили, отдали часть своей души и опыта.
Так же и я отдавал часть себя сотням, тысячам солдат и офицеров".
Он также подчеркнул, что его увольнение – это "начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве".
"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Всё будет ок с генералом! Если Порошенко не деолигархизируют, будет депутатом в следующем созыве.))
А что у шмаркли на груди? Зеленая сопля.
В конце 90-х из ВСУ уволили одного майора, специалиста по РЭБ, мужа одной из моих сотрудниц - он был настолько подавлен этим, что чуть не впал в депрессию. Он не видел себя вне армии. Не пропал, конечно, устроился на фирменную СТО, обслуживающую немецкие автомобили (вплоть до гарантийного ремонта) и, наверно, по деньгам только выиграл.
Цей лінк на ютуб-каналі буде активований одразу після закінчення телетрансляції!
Так что "чаво изволите", это неверное суждение.
Вот это ты выдал. **** на него охотиться, если у него охрана Коломойского, а в ОП через одного люди Ахметова и Левочкина?
это позор.
Знову напишу: зебіли - вороги України. Всі, як один.
Кривонос всегда четко по военному излагал проблемы и их решение. Естественно, такое не нравится патологическим брехунам. Ну а уволили его "чисто по зеленскому" - государь не нуждается в Ваших услугах, а сидящий в кресле министра обороны всегда заглядывает в рот. Ну а какой это государь уже подавляющая часть 73 узнала.
. Можливо і "граблями"