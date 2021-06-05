Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента"

Ексзаступника секретаря Ради національної безпеки й оборони, колишнього першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Сергія Кривоноса звільнено з лав Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кривонос повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Звільнено з лав Збройних сил України... Звільнено без рапорту. Служити державі хотів, але прислужувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, що "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу президента", - пише він.

Кривонос зазначив, що прослужив 32 роки з половиною: "Чи багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі винайняті квартири... Служба була цікавою і нелегкою. Здебільшого, слава Богу, на полігонах, в лісах, горах, степах.

Не на плацу!!!

Сотні навчань, тисячі стрільб, сотні польових виходів. Цікаво і дуже цікаво!!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити в еліті Збройних сил!!!!

Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєї служби мене навчали, віддали частину своєї душі і досвіду.

Так само і я віддавав частину себе сотням, тисячам солдатів і офіцерів".

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Він також підкреслив, що його звільнення - це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що противники використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", - додав він.

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