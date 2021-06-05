Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента"
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Ексзаступника секретаря Ради національної безпеки й оборони, колишнього першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Сергія Кривоноса звільнено з лав Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кривонос повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Звільнено з лав Збройних сил України... Звільнено без рапорту. Служити державі хотів, але прислужувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, що "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу президента", - пише він.
Кривонос зазначив, що прослужив 32 роки з половиною: "Чи багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі винайняті квартири... Служба була цікавою і нелегкою. Здебільшого, слава Богу, на полігонах, в лісах, горах, степах.
Не на плацу!!!
Сотні навчань, тисячі стрільб, сотні польових виходів. Цікаво і дуже цікаво!!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити в еліті Збройних сил!!!!
Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєї служби мене навчали, віддали частину своєї душі і досвіду.
Так само і я віддавав частину себе сотням, тисячам солдатів і офіцерів".
Він також підкреслив, що його звільнення - це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".
"Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що противники використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Всё будет ок с генералом! Если Порошенко не деолигархизируют, будет депутатом в следующем созыве.))
А что у шмаркли на груди? Зеленая сопля.
В конце 90-х из ВСУ уволили одного майора, специалиста по РЭБ, мужа одной из моих сотрудниц - он был настолько подавлен этим, что чуть не впал в депрессию. Он не видел себя вне армии. Не пропал, конечно, устроился на фирменную СТО, обслуживающую немецкие автомобили (вплоть до гарантийного ремонта) и, наверно, по деньгам только выиграл.
Цей лінк на ютуб-каналі буде активований одразу після закінчення телетрансляції!
Так что "чаво изволите", это неверное суждение.
Вот это ты выдал. **** на него охотиться, если у него охрана Коломойского, а в ОП через одного люди Ахметова и Левочкина?
это позор.
Знову напишу: зебіли - вороги України. Всі, як один.
Кривонос всегда четко по военному излагал проблемы и их решение. Естественно, такое не нравится патологическим брехунам. Ну а уволили его "чисто по зеленскому" - государь не нуждается в Ваших услугах, а сидящий в кресле министра обороны всегда заглядывает в рот. Ну а какой это государь уже подавляющая часть 73 узнала.
. Можливо і "граблями"