УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4830 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
50 350 296
звільнення (1511) Кривонос Сергій (75) ССО (375) ЗСУ (5717)

Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ:

Ексзаступника секретаря Ради національної безпеки й оборони, колишнього першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Сергія Кривоноса звільнено з лав Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кривонос повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Звільнено з лав Збройних сил України... Звільнено без рапорту. Служити державі хотів, але прислужувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, що "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу президента", - пише він.

Кривонос зазначив, що прослужив 32 роки з половиною: "Чи багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі винайняті квартири... Служба була цікавою і нелегкою. Здебільшого, слава Богу, на полігонах, в лісах, горах, степах.
Не на плацу!!!
Сотні навчань, тисячі стрільб, сотні польових виходів. Цікаво і дуже цікаво!!!! Дякую Господу, що дав мені долю і здоров'я служити в еліті Збройних сил!!!!
Вдячний своїм армійським вчителям, які на різних етапах моєї служби мене навчали, віддали частину своєї душі і досвіду.
Так само і я віддавав частину себе сотням, тисячам солдатів і офіцерів".

Читайте також: "Кривонос не працював у команді", - Подоляк

Він також підкреслив, що його звільнення - це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що противники використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", - додав він.

Читайте також: "Щодо Кривоноса є питання у зв'язку зі спробою державного перевороту в 2017 році", - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення

Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 01
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 02
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 03
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 04

Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 05
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 06


Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 07
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 08
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: Розумію... команда з Офісу президента 09

Читайте також: Проєкт Зеленського про тероборону вимагає серйозного доопрацювання, - Білецький
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+123
Зелене кодло крок за кроком готується здати Україну.
показати весь коментар
05.06.2021 12:35
+119
Экс-замкомандующего ССО Кривоноса уволили из ВСУ: "Понимаю... команда из Офиса Президента" - Цензор.НЕТ 713
показати весь коментар
05.06.2021 12:42
+118
Зелупєні потрібні такі як Сівоха.
показати весь коментар
05.06.2021 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
самому себе лайки не ставят, ты самоотсосом давно балуешся?
показати весь коментар
05.06.2021 17:19 Відповісти
А ты, жилец бандитского приднестровя, на каких бутылках любишь сидеть? От пива "жигулевское", или от краснодарского "шампанского"? Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 5950
показати весь коментар
05.06.2021 18:04 Відповісти
37-38 р.р. повертаються??? (((
показати весь коментар
05.06.2021 16:02 Відповісти
В 37 году, вас бы уже расстреляли) а Цензор закрыли бы)
показати весь коментар
06.06.2021 19:16 Відповісти
При зеЛеном подонке патриотов увольняют..а ватаны и кацапню возращают в страну.ну ничего...cовсем скоро зеЛя и его банда за все будут отвечать
показати весь коментар
05.06.2021 16:15 Відповісти
Шут, возомнивший себя королем, ненавидит профессионалов
показати весь коментар
05.06.2021 16:48 Відповісти
7 лет войны воспитали много профессионалов- достойных боевых командиров. Не каждый такой публичный, ибо не всем везёт с высокими должностями. Кривонос осознанно вышел за рамки воинской службы и ввязался в политические процессы в стране. Он прямо и открыто поддержал теперь уже бывшего президента. Абсолютно нормально, что в команде нынешнего ему делать нечего. И этот его пост только подтверждает выбранные приоритеты. Ибо в нём всё та же политика, лишь слегка загримированная под автобиографию.))
Всё будет ок с генералом! Если Порошенко не деолигархизируют, будет депутатом в следующем созыве.))
показати весь коментар
05.06.2021 17:56 Відповісти
Георгий Совин.А чому підтримав порошенко?Тому що розумний.Тому що може передбачувати наслідки дій та подій.Він,як і 25%, ще тоді зрозумів до чого призведе прихід,до влади, зграі "шимпанЗе".Як бачимо не помилився.Але це дає надію на об'єднання зусиль таких людей як він,пан Михайло,пан Максим та інших.Приходить час "закінчувати з цим цирком",який поступово перетворюють в "зоопарк".На зміну "95 кварталу" повинна прийти "95 бригада".
показати весь коментар
06.06.2021 10:23 Відповісти
Трусливая шмаркля в звании рядовой, ни дня не служившая в армии, увольняет боевого генерала, прослушившего 32 года, у которого вся грудь в орденах.
А что у шмаркли на груди? Зеленая сопля.
показати весь коментар
05.06.2021 16:59 Відповісти
Да "какаяразница" что у генерала на груди? Суть в другом: если бы он прогнулся и вылизывал зад зелени, то у него бы этих "побрякушек" стало в несколько раз больше. И работа бы была, и деньги. Но, видать, генерал действительно имеет честь - с такими зелени не по пути.
показати весь коментар
06.06.2021 02:22 Відповісти
Щоб отримати звання рядового (солдата), треба послужити.
показати весь коментар
07.06.2021 15:41 Відповісти
Судя по биографии, Кривонос из тех, кого называют военная косточка. Таких, для кого военная служба воспринимается органически и нравится, немного. Но тем не менее они есть.

В конце 90-х из ВСУ уволили одного майора, специалиста по РЭБ, мужа одной из моих сотрудниц - он был настолько подавлен этим, что чуть не впал в депрессию. Он не видел себя вне армии. Не пропал, конечно, устроился на фирменную СТО, обслуживающую немецкие автомобили (вплоть до гарантийного ремонта) и, наверно, по деньгам только выиграл.
показати весь коментар
05.06.2021 18:00 Відповісти
Проблема, как мне кажется, в том, что Кривонос-то как-то перебьется, а вот что со страной будет? Дело же не только в Кривоносе? Неужели нам совсем не нужны профессионалы?
показати весь коментар
06.06.2021 00:40 Відповісти
"Є СЕНС з Віталієм Гайдукевичем", неділя, 06 червня 2021року, о 19-00, на 5-му каналі Порошенка. Передача з головним героєм, Героєм України Сергієм Кривоносом.

Цей лінк на ютуб-каналі буде активований одразу після закінчення телетрансляції!
показати весь коментар
05.06.2021 18:02 Відповісти
Вернулся в Украину и восстановился на службе экс-начальник милиции Донецка Кириндясов, который в 2014 бросил тысячи своих подчиненных, - Аброськин
показати весь коментар
05.06.2021 22:46 Відповісти
Офигеть. Продажные сепары, с руки Портнова, возвращаются. Ползучий реванш. Все началось при Парашенко
показати весь коментар
06.06.2021 04:18 Відповісти
любаша и тебе петя в рот насрал
показати весь коментар
06.06.2021 05:51 Відповісти
как эти блди за бали
показати весь коментар
05.06.2021 23:13 Відповісти
..а патамушта совковой армии ВОИНЫ не нужны.....................(((
показати весь коментар
05.06.2021 18:10 Відповісти
Если в профессионалах не нуждаются то кто тогда заменит профессионалов-какие то дилетанты в лучшем случае.
показати весь коментар
05.06.2021 18:13 Відповісти
Чотириразовий відказник від української армії звільняє бойового генерала. "Вагітна жаба" про це ще пожаліє...Добавила собі ще одного сильного противника...
показати весь коментар
05.06.2021 18:23 Відповісти
Державою керують або зрадники , або мілаванави з малюськами . Трандєц !
показати весь коментар
05.06.2021 18:53 Відповісти
значит так нужно было.....
показати весь коментар
05.06.2021 19:30 Відповісти
молюск вова з другими молюсками у його команді під чьотким керівництвом офіційно розкритих зрадників типу Єрмака, готує фонд своїх досягнень у розвалі караїни для "штоб в глаза уХйлу пасматрєть"
показати весь коментар
05.06.2021 19:43 Відповісти
Кривоніс був замісником кого ? серетаря по безпеці та обороні з погонялом ЧАВО ІЗВОЛІТЕ? Але в армію його не пустять доки ця кліка орудує країною... Он слішкам много знаєт...
показати весь коментар
05.06.2021 19:46 Відповісти
Знайти привід засіданням РНБО на нього санкції накласти... - вони в штани наклали...
показати весь коментар
05.06.2021 19:48 Відповісти
Во время предвыборной компании Зеленский предложил Кривоносу должность Начальника Генерального штаба, но Кривонос не правильно оценил шансы кандидатов в президенты и отказался.
Так что "чаво изволите", это неверное суждение.
показати весь коментар
05.06.2021 20:50 Відповісти
Сцытся ЗЕля. Очень сцытся.
показати весь коментар
05.06.2021 19:51 Відповісти
Зеля знает что на него кроме алигархов охотятся еще три -четыре групировки очень опасных патриотов и вообще богатых людей!!! Так что Аваковские ищейки только показывают его местонахождение!!!
показати весь коментар
06.06.2021 01:49 Відповісти
Олигархи охотятся на свою марионетку?

Вот это ты выдал. Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 2772 **** на него охотиться, если у него охрана Коломойского, а в ОП через одного люди Ахметова и Левочкина?
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1055
показати весь коментар
06.06.2021 02:19 Відповісти
я не сторонник потужного папередника и не противник Зе, но тут, да, паршивая ситуация.
это позор.
показати весь коментар
05.06.2021 19:58 Відповісти
"Молодці", =сдєлалі вмєстє=.

Знову напишу: зебіли - вороги України. Всі, як один.
показати весь коментар
05.06.2021 20:52 Відповісти
Сьогодні, я бачу, у зебуїнів поперло так поперло, одні досягнення! Ну нарід, як вам?
показати весь коментар
05.06.2021 20:55 Відповісти
судьба генерала! Вспоминается Гейнц Гудериан, который красочно описал отношение верхушки рейха и генералов, красной нитью проходит, что фюрер панически боялся умных, достойных генералов. И, наоборот отдавал предпочтение тем, кто постоянно заглядывал в рот-"чего изволите", И первым советником был его личный секретарь Борман, который постоянно нашептывал на ухо о несогласных. И извесный кейтель, который продвинул к Гитлеру верных ем людей и своих родственников. А о Манштейне он прямо сказал -это самый достойный генерал, но с ним я чувствую себя неуверенно и мы не сработаемя никогда. Но это "болезнь" всех неспособных к управленческой деятельности. Это также делает и шестиногий, там генерал больше двух лет не задерживается.
Кривонос всегда четко по военному излагал проблемы и их решение. Естественно, такое не нравится патологическим брехунам. Ну а уволили его "чисто по зеленскому" - государь не нуждается в Ваших услугах, а сидящий в кресле министра обороны всегда заглядывает в рот. Ну а какой это государь уже подавляющая часть 73 узнала.
показати весь коментар
05.06.2021 21:00 Відповісти
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 2657
показати весь коментар
05.06.2021 21:44 Відповісти
тупые, жадные, беспринципные твари,.... сейчас, увы, их время, и время резвых хищников, которые питаются падалью...
показати весь коментар
05.06.2021 21:45 Відповісти
Не варто переживати. Трішки відпочине і після того як "зелених" здує як листя буревієм буде знову бити кацапів.
показати весь коментар
05.06.2021 21:50 Відповісти
ой чи здує.. вони ж упороті.. вчора мав "бесіду" з такими ось, так вони ніц за тими своїми дорогами не бачать.. тупа мантра: "дороги" і "барига"..
показати весь коментар
05.06.2021 22:23 Відповісти
Зачистка продолжается.
показати весь коментар
05.06.2021 22:22 Відповісти
Кривоноса звільнили , а гниду Кіріндясова поновили на посаді!
показати весь коментар
05.06.2021 22:57 Відповісти
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 3354Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1170
показати весь коментар
05.06.2021 23:32 Відповісти
Таких и в стройбат не берут! А вы уверены, что Вова "откосил" от армии?
показати весь коментар
06.06.2021 05:35 Відповісти
На службі у Кремля
показати весь коментар
06.06.2021 15:53 Відповісти
ЗЕбидлота виштовхує кращих з кращих у лідери спротиву цій мерзенній навалі- АМІНЬ ВОВОЗЕЛЕНИМ!
показати весь коментар
05.06.2021 23:48 Відповісти
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 4746
показати весь коментар
05.06.2021 23:50 Відповісти
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 2661
показати весь коментар
06.06.2021 00:04 Відповісти
яка гидота...
показати весь коментар
06.06.2021 01:09 Відповісти
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1978
показати весь коментар
06.06.2021 00:48 Відповісти
Грязное зеленое днище!
показати весь коментар
06.06.2021 01:05 Відповісти
Это еще не дно, к сожалению. Все только начинается...
показати весь коментар
06.06.2021 02:15 Відповісти
Покупайте баяны!!! Будем скоро рвать!!!
показати весь коментар
06.06.2021 01:51 Відповісти
Зепатріоти, роспоясалися на всю котушку, Членограй боїться справжніх генералів, тому й звільнив.Р.С. Генерал Кривонос,уже війшов в історію України, там Він і залишиться, а вся зелена пліснява разом з їхніми колаборантами пропаде як роса на сонці!!!
показати весь коментар
06.06.2021 03:22 Відповісти
Беспредел лубянки...
показати весь коментар
06.06.2021 03:22 Відповісти
зеленый мир он такой - патриоты и профессионалы не нужны нужны ермаки и сосны....
показати весь коментар
06.06.2021 03:52 Відповісти
Козацкий полковник Максим Кривонос, соратник Б. Хмельницкого вспомнился!
показати весь коментар
06.06.2021 05:40 Відповісти
есть такая проффесия --- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ -- это не про шимпан-зе --- ЭТО ПРО ГЕНЕРАЛА КРИВОНОСА . КУЛЬЧИЦКОГО . ЗАБРОДСКОГО И ВСЕХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ЖИВЫХ И ПАВШИХ В ВОЙНЕ с рф и ее фюрером ******
показати весь коментар
06.06.2021 06:03 Відповісти
Кривоносу треба було більше топити за Пороха.
показати весь коментар
06.06.2021 09:14 Відповісти
зеленский и его шобла мокают лохов голосовавших за них мордой в говно
показати весь коментар
06.06.2021 09:26 Відповісти
Чё за звиздец происходит в Украине , Зебилы если вы не приберетесь за собой ,не уберете Зелёное дерьмо , будете скоро ,как в белорусии 😡
показати весь коментар
06.06.2021 09:35 Відповісти
Зеленский к тебе поедет и вы его примете,потому что у него с собой будет огромная куча бабла.
показати весь коментар
06.06.2021 09:39 Відповісти
Это было товарищу со звездой Давида.
показати весь коментар
06.06.2021 09:40 Відповісти
Когда военный пошел в политику его из армии надо увольнять либо армия либо политика. А политика грязное дело. Там все без правил. Жаль что ПеПо ваш вас кинул. Политики-уроды НЕ должны вообще лезть и иметь возможность УВОЛЬНЯТЬ профессионалов. Во ВСЕХ отраслях. Но военные НЕ должны лезть в политику. Иначе скоро армия станет на чьей то стороне.
показати весь коментар
06.06.2021 09:49 Відповісти
Головне не опускати руки, йти вперед, незважаючи ні на що, піднімати Державу. А народ підштовхне. Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 6959
показати весь коментар
06.06.2021 10:09 Відповісти
Народ?!!! То бидло? Воно хіба підштовхне на краю прірви.
показати весь коментар
06.06.2021 10:32 Відповісти
Не можна народ так обзивати. За Зе проголосувало 30%. Решта проігнорували, давши можливість меншості вибрати владу. Ось це потрібно доносити до народу. Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 8418
показати весь коментар
06.06.2021 10:43 Відповісти
100 років тому той "народ" так само скавулів про зубожіння і втому, так само хотів миру і чуда. В результаті "чудо" чталось і через якийсь десяток років той "народ" здихав з голоду, жер своїх дітей і гнив по ГУЛАГах. Сьогодні все аналогічно! Знову ті самі стогони і ті самі комісари! Зелена влада, в принципі, то ті ж самі більшовики. Такі ж ідеї і такі ж методи. А "народ" ніяк не хоче того зрозуміти, бо то не народ, то тупе бидло. 30% проголосували, ще 45% "а пофіг, какаяразніца". От і маємо народ, пілять...
показати весь коментар
06.06.2021 10:51 Відповісти
Виж до того народу і відноситесь, його потрібно виховувати
Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 1296. Можливо і "граблями"
показати весь коментар
06.06.2021 11:27 Відповісти
А як? Яким чином навчити того, хто за визначенням не піддається навчанню, хіба дресурі?
показати весь коментар
06.06.2021 12:30 Відповісти
Хто такий Кривоніс, а хто такий Пісюніст? Колишнього заступника командувача ССО Кривоноса звільнили із ЗСУ: "Розумію... команда з Офісу президента" - Цензор.НЕТ 5506
показати весь коментар
06.06.2021 10:10 Відповісти
Позор Зеленскому!
показати весь коментар
06.06.2021 10:39 Відповісти
путин аплодирует стоя!
показати весь коментар
06.06.2021 10:43 Відповісти
Нет Президента, кроме Порошенко, а Кривоглаз, генерал Его!
показати весь коментар
06.06.2021 19:18 Відповісти
надеюсь в недалеком будущем увидеть его МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ!
показати весь коментар
07.06.2021 12:18 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 