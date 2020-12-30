УКР
"Щодо Кривоноса є питання у зв'язку зі спробою державного перевороту в 2017 році", - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував звільнення з посади заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Арестовича.

На думку Арестовича, в РНБО Кривонос був ставлеником Порошенка і займався інтригами проти закону про територіальну оборону.

"Призначено його було в РНБО указом тодішнього Президента П.Порошенка. Дивним чином це призначення збіглося зі зняттям С.Кривоносом своєї кандидатури з виборів Президента України на користь самого Порошенка і присвоєнням йому генеральського звання.

На своїй новій посаді себе не проявив, і рішенням секретаря РНБО кілька місяців тому був поданий на звільнення і повернення в розпорядження Міністра оборони України. Зокрема, С.Кривонос провалив підготовку законопроєкту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону і замінений генерал-полковником М. Ковалем", - написав радник української делегації в ТКГ.

Надалі Кривонос, за словами Арестовича, "почав інтригувати проти нового закону, розробка якого була призначена Указом Президента, і, порушуючи поняття офіцерської честі, зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України, зокрема Президента і Офісу Президента України, в чому вбачаються як особисті мотиви, так і за деякими даними, лобістські (зокрема з питань майбутнього розділу майна МОУ/ТСО (колишній ДТСААФ)) при подальшому розвитку системи ТрО), кампанії, яку він активно проводить і зараз, і, без сумніву, після звільнення, стане проводити ще активніше, попри на те, що є чинним військовослужбовцям ЗСУ, а проведення таких кампаній є порушенням відповідного законодавства України".

Радник української делегації в ТКГ також заявив, що правоохоронцям необхідно розібратися в ролі Кривоноса у справі про спробу організації державного перевороту в 2017 році: "був він там свідком чи соратником організаторів?".

29 грудня президент Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кривонос у відповідь на це подякував президенту у фейсбуці "за новорічний подарунок".

Щодо Кривоноса є питання у звязку зі спробою державного перевороту в 2017 році, - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення 01
Щодо Кривоноса є питання у звязку зі спробою державного перевороту в 2017 році, - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення 02
Щодо Кривоноса є питання у звязку зі спробою державного перевороту в 2017 році, - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення 03

Автор: 

РНБО (2326) Кривонос Сергій (81) тероборона (396) Арестович Олексій (383)
Я тебе запитав про Йулю, а ти якусь пургу несеш, наче кацап Дімко з зоною бікіні Навки під носом. ))))
показати весь коментар
30.12.2020 09:51 Відповісти
Так у Юлі і питай. Я ж не Юля. В неї своя голова, в мене - своя.
Тут одна проблема. Багато українців, зокрема ти, мають не свою голову, а чиюсь. Наприклад у тебе зараз голова мародера Порошенка. Сумно це
показати весь коментар
30.12.2020 10:00 Відповісти
Ваня, як тобі не соромно. Невже Порошенко найгірший за все гавно, яке каламутить тут воду. Чому в тебе на першому місці не Медведчук, Вілкули, Рабінович,Коломойський, Фірташ, Новінський, Зеленський, Портнов, Татаров, Бенядіктова..., а Порошенко? Назви одну причину, тільки не брехню з російської пропаганди, а конкретно.
показати весь коментар
30.12.2020 16:04 Відповісти
Нет у тебя головы. Вместо нее у тебя ж*па,которую все пользуют.
показати весь коментар
30.12.2020 18:56 Відповісти
Два продажних "анатолія". Хто б дивувавсь
показати весь коментар
30.12.2020 19:17 Відповісти
Ты по своей мамке жульке не ровняй тупой бот.
показати весь коментар
31.12.2020 00:43 Відповісти
Всім давно відомо хто такий Арестович.
І яка вага його покльопам.
Він же брехун із брехунів.
Не дивно, що врешті опинився в стаді зеленого лайна.
показати весь коментар
30.12.2020 09:01 Відповісти
Глубоко копает Обдристович, но неубедительно.
показати весь коментар
30.12.2020 09:16 Відповісти
Первый раз слышу о госперевороте в 2017. Не иначе как Беня с кварталом хотели Порошенко свергнуть.
показати весь коментар
30.12.2020 09:18 Відповісти
Кривонос и госпереворот в 2017-ом?!
Люся Арестович нюхает с Вавой с одной "дорожки"?
показати весь коментар
30.12.2020 09:41 Відповісти
Похоже у Арестовича совсем крыша поехала. То он говорит о взятке Кривоносу от Порошенко в виде генеральского звания, то о мифическом госперевороте действующей на тот момент власти , и против Порошенко в том числе. В общем, Арестович "Ну что черт возьми ты такое несешь?"
показати весь коментар
30.12.2020 09:50 Відповісти
Взятка была, но госпереворота не было)
показати весь коментар
30.12.2020 10:08 Відповісти
От подхалимов услышишь только то что хочет слышать хозяин Арестович Поляков и часть так называемой (партии) слуга народа существуют только благодаря подхалимажу Собственное мнение отсутствует желание получать бабло ( незаконно )_ присутствует
показати весь коментар
05.06.2021 16:10 Відповісти
чому офіційна представниця влади Арестович коментує позицію влади з під сцарського столу кацапським натруженным ЯЗЫКОМ..?
що, українці вже у повній окупації? і відстрілюватися можна вже на всі 360?
дебіли-експериментатори-протріроти, ви тепер щасливі?
показати весь коментар
30.12.2020 09:54 Відповісти
госпереворот ,по указанию с мацквы ,творит "зелень" в Украине ,руками "служивых" татаровых, ермаков, арферистовичей и ПРочей антиукраинской мрази
показати весь коментар
30.12.2020 10:16 Відповісти
Госпереворот??? В 2017 году??? Может в 1917? Это когда Кривонос Керенского госперевернул?
показати весь коментар
30.12.2020 10:18 Відповісти
Участвовал в гос.перевороте в 2017. С какой целью задумываются и делаются гос.перевороты? - Отстранить от власти, поменять Президента. Кто в 17-м был у власти? - Порошенко. За это сам же Порошенко присвоил Кривоносу звание генерала. Логично.
показати весь коментар
30.12.2020 10:22 Відповісти
про переворот 17??? раньше никто не слышал про такое злодеяние.... клоуны и их прихлебатели придумали очередную шутовскую сказку для жиденьких остатков несмышленного и туповатого електората... схавают и такую хрень....
показати весь коментар
30.12.2020 10:41 Відповісти
Ви мабуть забули про сталеві яйця Наді Савченко і стелс-баржу в дніпровських плавнях.
показати весь коментар
30.12.2020 11:25 Відповісти
трансвеститку савченко помню... оно и сейчас "блещет" эрудицией на медведчуковских каналах.... хочу уловить связь этой конченой дуры, ее подельника - "фельдмаршала" рубана и генерала Кривоноса.
показати весь коментар
30.12.2020 16:01 Відповісти
Люся завжди був слизькою самозакоханою істотою, але виявився ще і смердючим мерзотником!!!
показати весь коментар
30.12.2020 10:28 Відповісти
О, виявляється, у 2017-му у нас був держпереворот. Мабуть такий самий, як мішок диверсій проти Шапкокрада, викритих і не допущених особисто Холєрою Ворошковським.
показати весь коментар
30.12.2020 10:34 Відповісти
арестович нормально по городу ходит?
показати весь коментар
30.12.2020 10:59 Відповісти
Я что то пропустил?
Кажется госпереворот только Михо и Надьке дуре паяли!!!!
Эта девочка конфетка о них блеет?
показати весь коментар
30.12.2020 11:07 Відповісти
Зеленському Арестович більш зрозумілий ніж Кривонос. Крім того, тема державного перевороту 2017 року чи то в Турції, чи то в Чорногорії стала вже сакральною в Україні. Чи то він про державний переворот Надійки Савченко пише? Так то, він мабуть мав керувати секретною стелс-баржею з мінометами, яку й досі ховають в дніпровських плавнях.
показати весь коментар
30.12.2020 11:23 Відповісти
люся жжет.
показати весь коментар
30.12.2020 11:26 Відповісти
А чей ставленник арестович?.... зеле-кол все ближе к зеленому очку!!!!! Не зря 2021!!!
показати весь коментар
30.12.2020 11:51 Відповісти
Это пи..дец! Арестовича в дурку нужно посадить вместе с Пулей. Госпереворот.....? Подскажите пожалйста это к чему он пернул? Я даже приблизительно не могу ни с чем это связать, какие события он имел в виду. А Кривоносу я верю. По крайней мере всю армию я бы ему доверил. И кстати он в интервью Гордону в открытую так и сказал что мы ничего в армии не нареформировали, показуха и совковый долб...зм так и остался. До речи, он на деле доказал что он талантливый командир, отрезанный от своих, удержал Краматорский аэродром, не потеряв никого, но при этом хорошо там накосили ихтамнетов.
показати весь коментар
30.12.2020 11:55 Відповісти
Який їхав ЗЕ таку й здибав Люсю. Це просто ідіотизм з Татарова обвинувачення знімають і відпускають, а Кривоноса звільняють. А це чмо Арестович в 2017 писав що йому чхати на Україну на її мову і взагалі він не патріот і сцяв я на вас патріотизм добре що скрін зберігся.ЯКА СВОЛОТА та ВИРОДОК
показати весь коментар
30.12.2020 12:17 Відповісти
З якої помийниці це чмо-савєтнік вилізло?
показати весь коментар
30.12.2020 13:31 Відповісти
Я сподіваюсь, Ахвоня, ти зрозумієш зимовий жарт - пливи за буй.
Ти нудний. Але тебе карячить.
показати весь коментар
30.12.2020 14:24 Відповісти
Хоть бы на бубочку наше не покусился! Хотя скорее всего по неуклюжести кокс бубочкин рассыпал...
показати весь коментар
30.12.2020 18:16 Відповісти
Москальские агенты повылазили.
показати весь коментар
30.12.2020 20:23 Відповісти
Що за Новий рік - гнидник у владі ПРосто кишить в сабитіях , люди до Нового Року готуються а ЗЕопариші у ЗЕгівенному болоті штовхаючи один одного змагаються в порушені УК ,,,
показати весь коментар
30.12.2020 21:25 Відповісти
Арестович ведь совсем недавно вякал, что он не патриот и плевать хотел на национальные интересы.....я так понимаю, Украины....пазл прекрасно складывается....сам Бубочка и его холуи в ОП вот уже больше 1,5-тора года плюют на национальные интересы страны....ко двору пришелся им АрЕстович...
показати весь коментар
30.12.2020 21:41 Відповісти
Арестович вообще уже курва ссучился! Лицедеи хреновы!
показати весь коментар
30.12.2020 22:47 Відповісти
Абглунович:
В 2017 году Порошенко подкупил Порошенко, что бы Порошенко организовал госпереворов против Порошенко, в пользу Порошенко!
Во как!
показати весь коментар
30.12.2020 23:21 Відповісти
полный текст поста Алексея Арестовичаhttps://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/1755456667851739?__cft__[0]=AZWSIDE_V9PXgpDL0hyLpnA--7ZMySwQ_1e62cGS7UChBW3lktQjq_bZP0iDP7mKFi9QwLTnidg-TqrGBUykg55UoKEbcsCbEhjIivckmt88ZLrVC-epxaz7nlqFcWaVDnU&__tn__=%2CO%2CP-R в Фейсбуке от 21 декабря 2017 года :
"- Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".
Работали две основные линии:
- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ.
Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.
Спустя три года, я сделал вывод:
- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.
Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Я патриот "5-го проекта", проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и ВернадскогоИсточник: https://censor.net/ru/n3227890
показати весь коментар
05.06.2021 15:54 Відповісти
Арестовичу як агенту Кремляндії видніше ...
показати весь коментар
05.06.2021 23:09 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 