"Щодо Кривоноса є питання у зв'язку зі спробою державного перевороту в 2017 році", - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував звільнення з посади заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Арестовича.

На думку Арестовича, в РНБО Кривонос був ставлеником Порошенка і займався інтригами проти закону про територіальну оборону.

"Призначено його було в РНБО указом тодішнього Президента П.Порошенка. Дивним чином це призначення збіглося зі зняттям С.Кривоносом своєї кандидатури з виборів Президента України на користь самого Порошенка і присвоєнням йому генеральського звання.

На своїй новій посаді себе не проявив, і рішенням секретаря РНБО кілька місяців тому був поданий на звільнення і повернення в розпорядження Міністра оборони України. Зокрема, С.Кривонос провалив підготовку законопроєкту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону і замінений генерал-полковником М. Ковалем", - написав радник української делегації в ТКГ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чому Арестович не розповідає, як завів на мінне поле снайперів з "Десни", і двоє загинули 8 листопада 2018-го?" - генерал Кривонос

Надалі Кривонос, за словами Арестовича, "почав інтригувати проти нового закону, розробка якого була призначена Указом Президента, і, порушуючи поняття офіцерської честі, зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України, зокрема Президента і Офісу Президента України, в чому вбачаються як особисті мотиви, так і за деякими даними, лобістські (зокрема з питань майбутнього розділу майна МОУ/ТСО (колишній ДТСААФ)) при подальшому розвитку системи ТрО), кампанії, яку він активно проводить і зараз, і, без сумніву, після звільнення, стане проводити ще активніше, попри на те, що є чинним військовослужбовцям ЗСУ, а проведення таких кампаній є порушенням відповідного законодавства України".

Радник української делегації в ТКГ також заявив, що правоохоронцям необхідно розібратися в ролі Кривоноса у справі про спробу організації державного перевороту в 2017 році: "був він там свідком чи соратником організаторів?".

Також читайте: Арестович - Кривоносу: не 8 листопада, а 10, не мінне поле, а міна "відьма", не троє, а двоє поранених

29 грудня президент Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кривонос у відповідь на це подякував президенту у фейсбуці "за новорічний подарунок".







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?"