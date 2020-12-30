"Щодо Кривоноса є питання у зв'язку зі спробою державного перевороту в 2017 році", - радник глави ОП Арестович пояснив причини звільнення
Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував звільнення з посади заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Арестовича.
На думку Арестовича, в РНБО Кривонос був ставлеником Порошенка і займався інтригами проти закону про територіальну оборону.
"Призначено його було в РНБО указом тодішнього Президента П.Порошенка. Дивним чином це призначення збіглося зі зняттям С.Кривоносом своєї кандидатури з виборів Президента України на користь самого Порошенка і присвоєнням йому генеральського звання.
На своїй новій посаді себе не проявив, і рішенням секретаря РНБО кілька місяців тому був поданий на звільнення і повернення в розпорядження Міністра оборони України. Зокрема, С.Кривонос провалив підготовку законопроєкту про територіальну оборону, був відсторонений з позиції керівника робочої групи з підготовки закону і замінений генерал-полковником М. Ковалем", - написав радник української делегації в ТКГ.
Надалі Кривонос, за словами Арестовича, "почав інтригувати проти нового закону, розробка якого була призначена Указом Президента, і, порушуючи поняття офіцерської честі, зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України, зокрема Президента і Офісу Президента України, в чому вбачаються як особисті мотиви, так і за деякими даними, лобістські (зокрема з питань майбутнього розділу майна МОУ/ТСО (колишній ДТСААФ)) при подальшому розвитку системи ТрО), кампанії, яку він активно проводить і зараз, і, без сумніву, після звільнення, стане проводити ще активніше, попри на те, що є чинним військовослужбовцям ЗСУ, а проведення таких кампаній є порушенням відповідного законодавства України".
Радник української делегації в ТКГ також заявив, що правоохоронцям необхідно розібратися в ролі Кривоноса у справі про спробу організації державного перевороту в 2017 році: "був він там свідком чи соратником організаторів?".
29 грудня президент Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кривонос у відповідь на це подякував президенту у фейсбуці "за новорічний подарунок".
Тут одна проблема. Багато українців, зокрема ти, мають не свою голову, а чиюсь. Наприклад у тебе зараз голова мародера Порошенка. Сумно це
І яка вага його покльопам.
Він же брехун із брехунів.
Не дивно, що врешті опинився в стаді зеленого лайна.
Люся Арестович нюхает с Вавой с одной "дорожки"?
що, українці вже у повній окупації? і відстрілюватися можна вже на всі 360?
дебіли-експериментатори-протріроти, ви тепер щасливі?
Кажется госпереворот только Михо и Надьке дуре паяли!!!!
Эта девочка конфетка о них блеет?
Ти нудний. Але тебе карячить.
В 2017 году Порошенко подкупил Порошенко, что бы Порошенко организовал госпереворов против Порошенко, в пользу Порошенко!
Во как!
"- Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Нет, не спешите. ) "врал" не в смысле "искажал факты", а в смысле "не до конца говорил то, что на самом деле думаю".
Работали две основные линии:
- создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ.
Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины.
Спустя три года, я сделал вывод:
- пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т.е. когда ты не подписываешься под ней своим именем.
Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Источник: https://censor.net/ru/n3227890