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Верещук (471) COVID-19 (18596) Pfizer (180)

Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, -

Народных депутатов вакцинируют от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила нардеп Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"У нас действительно на первом этаже… Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer", - сказала Верещук журналистам в среду.

По словам Верещук, вакцинация депутатов проводилась один день и ей неизвестно, будет ли она продолжена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепов будут вакцинировать от коронавируса препаратом Pfizer, - Березовец. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал политтехнолог Тарас Березовец вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину Pfizer сегодня в Украине получают приближенные к власти лица, - нардеп "ЕС" Сюмар
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Топ комментарии
+39
Ну правильно,народу китайская и индийская ширка которую ЕС не признает а себе хорошим
Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом. Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7221
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16.06.2021 10:31
+37
Слуг зебилов пфайзером, а людей чем придется...
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16.06.2021 10:30
+24
Хто б сумнівався, бл*діще зелене.
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16.06.2021 10:31
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Слуг зебилов пфайзером, а людей чем придется...
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16.06.2021 10:30 Ответить
Ну правильно,народу китайская и индийская ширка которую ЕС не признает а себе хорошим
Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом. Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7221
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16.06.2021 10:31 Ответить
Кацап, список одобренных ВООЗ и ЕС вакцин, только (внезапно)Спутника V там нет.

На даний час до такого переліку належать наступні вакцини:BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ);AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА);Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД);Ad26.COV2.S виробництва Janssen;mRNA-1273 виробництва Moderna;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).
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16.06.2021 11:28 Ответить
Перелік вакцин авторизованих в EU: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en#authorised-vaccines
Якщо не читати - там їх 4. Жодних Sinovac-ів та Covidshield.
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16.06.2021 12:47 Ответить
Мальчик, это внутренние разрешения на продажу и использование - это их личное шкурное дело. А по моему списку - признанные вакцины для допуска иностранцев в ЕС. То есть если бы синовак был шмурдяком, с ним бы просто не пускали в Европу. Поэтому не путай тёплое с мягким - Евросоюз открыт для всех, кто привит одобреной ВООЗ вакциной, куда входит Синовак. А вот Спутника V там и близко нет.
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16.06.2021 15:23 Ответить
Дадя, тьі по жизни дурак или в псих лечебнице пациент? Тебя в ЕС пустят только с теми 4-мя вакцинами из списка. Или сиди на карантине. Мальчик, б%№;.
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17.06.2021 14:23 Ответить
А вот и нет, а вот и нет хахахаха! Пустят с любой, одобренной ВООЗ без карантина.
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17.06.2021 14:53 Ответить
В'їхати в Німеччину, наприклад, з туристичною метою з третіх країн, зокрема з України, зможуть ті, хто отримав повне щеплення вакцинами від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.
Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
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19.06.2021 21:55 Ответить
Єто что, отсебятина? Где ссылка на источник текста?
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19.06.2021 23:04 Ответить
випийте кварту зимноi води...щось вас заносить.

https://www.dw.com/uk/nimechchyna-vidkryvaie-kordony-dlia-vaktsynovanykh-turystiv-z-ukrainy-z-25-chervnia/a-57949464
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19.06.2021 23:17 Ответить
А вы дальше читали? Перечень вакцин дополняется и расширяется.
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19.06.2021 23:34 Ответить
Все слугам.
Все им, родимемьким.

Бубасички ж вы наши.

=====
А как там бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя? - уже привит?
Не возражает потерпеть, чтоб привили его бубасичек? - он за них голосовал...
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16.06.2021 10:31 Ответить
Так не пустили б Юзика на новом Лексусе в Хорватию отдыхать.
Кому с того лучше?

Депутат Юзик должен хорошо отдыхать как и президент - иначе как же?
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16.06.2021 11:43 Ответить
Хто б сумнівався, бл*діще зелене.
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16.06.2021 10:31 Ответить
ЖОППОБЛОК-спутником вакцинируйте Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3878
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16.06.2021 10:33 Ответить
Краще - новічком Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4860
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16.06.2021 10:34 Ответить
Жоппоблок Пфайзером привился, а голосовавшее за него быдло провакцинируют индийским или китайским шмурдяком, если сильно повезет. Так что, твой звон рогами мимо кассы. Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8134
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16.06.2021 10:41 Ответить
Высоко берете! Для своего совкодрочерского быдла они рекламируют путинский спутник-V!!!
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16.06.2021 11:38 Ответить
точно, для них треба було завести спутнік за правилами ввезення незареєстрованих вакцин, як америкоси Johnson 500 штук завезли для своєї київської фірми..
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16.06.2021 10:47 Ответить
спутнік завезуть мудрому наріду
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16.06.2021 11:35 Ответить
в очередь забыли стать сукины дети? это же преступление против народа Украины.
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16.06.2021 10:33 Ответить
вони ж не лохи...- вони "слуги" - терпило лошара то "господар", той що хатокрайній...
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16.06.2021 10:36 Ответить
а камельчука-криводебілка теж щепили? воно ж верещить, що коронавірусу немає!!!! як же з ним поступите: вірастюк потримає, тищенко защепить? а потім навпаки: тищенко потримає- вірастюк защепить ще раз, друга доза???
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16.06.2021 10:39 Ответить
Ублюдочная говномразь, пнх вместе с говновирастюком и зегнидским
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16.06.2021 10:41 Ответить
кто-то удивлен ????
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16.06.2021 10:43 Ответить
Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3609
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16.06.2021 10:44 Ответить
шоб им боком повылазило.
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16.06.2021 10:49 Ответить
на прямому у Ганапольського була викладачка вузу, яка заявила, що її укололи замість проти корони вакциною від чи дифтерії і та була просрочена.
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16.06.2021 10:50 Ответить
вже розрулили.
https://glavcom.ua/kyiv/news/zamist-pfizer-prostrochena-vakcina-vid-difteriji-stolichna-vlada-vtrutilas-u-skandal-762927.html
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16.06.2021 11:09 Ответить
ну ці викладачі точняк не попадуть в універ вовиЗЕмайбутнього на 4 тис дол у місяць
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16.06.2021 11:29 Ответить
многие знакомые голосовали за СН и бубочку, после всех этих событий все(т е больше никто!) голосовать за СН и бубочку не будет. Это последняя каденция зеленых.
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16.06.2021 10:50 Ответить
Вы недооцениваете тупость ,,нарида,,
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16.06.2021 11:18 Ответить
100%.
Идиот необучам. Достаточно посмотреть на рейтинги слуг и преЗЕрватива
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16.06.2021 11:31 Ответить
Рейтинги не имеют отношения к реальной картине, это манипуляция общественным мнением.
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16.06.2021 12:16 Ответить
Верещучку вакцинуйте першою)) аби не верещала у Раді як порося недорізане...
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16.06.2021 10:51 Ответить
Суки , ну как это можно комментировать? Ну если от ковида не сдохнете, то желаю вам и вашим байстрюкам сдохнуть от рака или СПИДа мрази зеленожопые.
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16.06.2021 10:52 Ответить
як і обіцяв галабародько з тілівізора🤣
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16.06.2021 10:52 Ответить
а говорили пфайцер не достать, потом боржо рапортовали что пфайцер достали. но 40млн граждан эту вакцину в глаза не видели.
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16.06.2021 11:02 Ответить
Коллеги, я вам больше скажу - всех госчиновников начали файзером колоть. Жена в субботу прививалась, я сам бумажку почитал… То есть вакцина в стране есть, но только для белых людей, а не нас с вами…
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16.06.2021 11:05 Ответить
И знаете почему там не вчера никто и не вакцинировался то даже Пфайзером особо. Потому что уже давно его вкололи "втихаря" самыми первыми год назад.
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16.06.2021 11:19 Ответить
а тепер шоб заткнути роти їхнім рабам...
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16.06.2021 11:26 Ответить
чому рік назад? при першій поставці - це оті "інші"
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16.06.2021 11:36 Ответить
Всех министров, судьей, депутатов, , чиновников на местах и других власть имущих и их семьи, водителей, охранников в Украине привывают Пфайзер. Целый год МОЗ на всю Украину постоянно делал заявление, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ они разработали и утвердили план вакцинации в соответствии с которой в первую очередь будут привывать медиков и пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, которые больше всех подвержены смертности от кронвируса.. Ни одного слова не было о первоочередности чиновников. В итоге сейчас мизерное количество сделали привывок людям 65 + и то малоэфективной китайской вакциной , так как для этой категории МОЗ предусмотрел сентябрьскую эпидемию. Почему, если чиновникам надо вакцинироваться, как всем не занять очередь в пунктах вакцинации? Неужели, украинцы, самый трудолюбивый народ в мире, заслужил такую корупционную, циничную, потерявшую моральный облик и стыд перед народом, правящую власть. В какой стране мира в первую очередь вакцинировали чиновником не зависимо от возрастной категории?.
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16.06.2021 11:24 Ответить
вова підставить разумкова й скаже я не я я й ідея не моя... Підкупольна циркова еліта країни ...
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16.06.2021 11:26 Ответить
Как идиоты проголосовали на президентских выборах так их и вакцинируют. Выбрали презедентом - херню, значит будут колоть от короновируса - херню. Все логично.
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16.06.2021 11:30 Ответить
Потрудились на заборону укр.мови В Україні і вакцинувались за рахунок України.
Жисть удалась у слуг....
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16.06.2021 11:37 Ответить
Логично! Слугам положена самая лучшая вакцина. Чтобы не заразили своих хозяев - народ Украины.
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16.06.2021 11:38 Ответить
Лето на дворе - ни на один пятизвездочный курорт не пустят, разве что только на турецкий. А отдыхать то надо. Дожны же эти придурки по миру поездить?
Вот и колятся "первой попавшейся" качественной вакциной...
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16.06.2021 11:52 Ответить
И доллар вниз полез тоже, потому что отпуска.
Но это не доллар вниз полез - это цены вверх рванули
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16.06.2021 11:54 Ответить
Все для Слуґ народа!
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16.06.2021 12:02 Ответить
депутати з міністрами ще раз підтвердили свою огидність
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16.06.2021 12:13 Ответить
реклама бесполезных прививок для стада. полиция-уроды, периодически штрафуют продавцов за намордники мрази
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16.06.2021 12:21 Ответить
Ви ж бачите .як використовується класична маніпуляція для стада .Йде гра в хорошого і поганого поліцейського .де в якості поганого використовується гавно під назвою "ковішілд" ."астразенека" та інша говень.а під брендом хорошого виступає гавно під назвою "пфайзер".Вся проблема в тому. що короноупороте бидло свято вірить .що депутати собі дійсно щось там колять)Бидло не може своїм однозвивинним мізжечком зрозуміти .що його дурять і ним маніпулюють.але то вже проблеми бидла.таких не шкода)Світ стане чистіщим)
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16.06.2021 13:01 Ответить
Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 557
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16.06.2021 13:29 Ответить
абсолютно предсказуемо. чиновникам и депутатам лучшее, простолюдинам что придется. коррупция читсой воды. пока так будет, хер собачий мы увидим, а не вступление в НАТО
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16.06.2021 13:40 Ответить
Главное, что себе хватит пфайзером привиться.. а это ведь выделили бедным странам, бедным людям. Но этим совести хватит себя привить , а на деньги , выделенные на лечение простых людей ещё и « дороги» строить…
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16.06.2021 13:46 Ответить
Депутатів ще плюють.
Незабаром плювати перестануть.
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16.06.2021 13:52 Ответить
Я працюю в коледжі. Сьогодні було щеплення пфайзер. Ніхто нікого не заставляв, щеплення отримали всі бажаючи.
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16.06.2021 15:15 Ответить
Краще,б, вони Повиздихли Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5090
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16.06.2021 19:18 Ответить
 
 