Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук

Народных депутатов вакцинируют от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Pfizer.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила нардеп Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"У нас действительно на первом этаже… Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer", - сказала Верещук журналистам в среду.

По словам Верещук, вакцинация депутатов проводилась один день и ей неизвестно, будет ли она продолжена.

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Как ранее сообщал политтехнолог Тарас Березовец вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.

При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

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