Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народных депутатов вакцинируют от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Pfizer.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила нардеп Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").
"У нас действительно на первом этаже… Для меня это было непривычно, я этого не ожидала, но тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer", - сказала Верещук журналистам в среду.
По словам Верещук, вакцинация депутатов проводилась один день и ей неизвестно, будет ли она продолжена.
Как ранее сообщал политтехнолог Тарас Березовец вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по заранее предоставленным спискам. Также для них составят отдельный график, который им пришлют позже.
При себе народным избранникам следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.
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Пожалуйста, подождите...
Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом.
На даний час до такого переліку належать наступні вакцини:BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ);AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА);Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД);Ad26.COV2.S виробництва Janssen;mRNA-1273 виробництва Moderna;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).
Якщо не читати - там їх 4. Жодних Sinovac-ів та Covidshield.
Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.
Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
https://www.dw.com/uk/nimechchyna-vidkryvaie-kordony-dlia-vaktsynovanykh-turystiv-z-ukrainy-z-25-chervnia/a-57949464
Все им, родимемьким.
Бубасички ж вы наши.
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А как там бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя? - уже привит?
Не возражает потерпеть, чтоб привили его бубасичек? - он за них голосовал...
Кому с того лучше?
Депутат Юзик должен хорошо отдыхать как и президент - иначе как же?
https://glavcom.ua/kyiv/news/zamist-pfizer-prostrochena-vakcina-vid-difteriji-stolichna-vlada-vtrutilas-u-skandal-762927.html
Идиот необучам. Достаточно посмотреть на рейтинги слуг и преЗЕрватива
Жисть удалась у слуг....
Вот и колятся "первой попавшейся" качественной вакциной...
Но это не доллар вниз полез - это цены вверх рванули
Незабаром плювати перестануть.