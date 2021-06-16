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Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, -

Народних депутатів вакцинують проти коронавірусної інфекції COVID-19 вакциною Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила нардепка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

"У нас справді на першому поверсі (роблять вакцинацію. - Ред.). Для мене це було незвично, я цього не очікувала, але з'ясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer", - сказала Верещук журналістам у середу.

За її словами, вакцинація депутатів тривала один день, і нардепка не знає, чи відбуватиметься ця процедура надалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв політтехнолог Тарас Березовець, вакцинація депутатів відбуватиметься 15-18 червня за заздалегідь наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду та оцінку стану здоров'я.

Читайте: Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Ну правильно,народу китайская и индийская ширка которую ЕС не признает а себе хорошим
Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом. Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7221
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16.06.2021 10:31
+37
Слуг зебилов пфайзером, а людей чем придется...
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16.06.2021 10:30
+24
Хто б сумнівався, бл*діще зелене.
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16.06.2021 10:31
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Правила форума Рада форумчан
Слуг зебилов пфайзером, а людей чем придется...
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16.06.2021 10:30 Відповісти
Ну правильно,народу китайская и индийская ширка которую ЕС не признает а себе хорошим
Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом. Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7221
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16.06.2021 10:31 Відповісти
Кацап, список одобренных ВООЗ и ЕС вакцин, только (внезапно)Спутника V там нет.

На даний час до такого переліку належать наступні вакцини:BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ);AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА);Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД);Ad26.COV2.S виробництва Janssen;mRNA-1273 виробництва Moderna;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).
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16.06.2021 11:28 Відповісти
Перелік вакцин авторизованих в EU: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en#authorised-vaccines
Якщо не читати - там їх 4. Жодних Sinovac-ів та Covidshield.
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16.06.2021 12:47 Відповісти
Мальчик, это внутренние разрешения на продажу и использование - это их личное шкурное дело. А по моему списку - признанные вакцины для допуска иностранцев в ЕС. То есть если бы синовак был шмурдяком, с ним бы просто не пускали в Европу. Поэтому не путай тёплое с мягким - Евросоюз открыт для всех, кто привит одобреной ВООЗ вакциной, куда входит Синовак. А вот Спутника V там и близко нет.
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16.06.2021 15:23 Відповісти
Дадя, тьі по жизни дурак или в псих лечебнице пациент? Тебя в ЕС пустят только с теми 4-мя вакцинами из списка. Или сиди на карантине. Мальчик, б%№;.
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17.06.2021 14:23 Відповісти
А вот и нет, а вот и нет хахахаха! Пустят с любой, одобренной ВООЗ без карантина.
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17.06.2021 14:53 Відповісти
В'їхати в Німеччину, наприклад, з туристичною метою з третіх країн, зокрема з України, зможуть ті, хто отримав повне щеплення вакцинами від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.
Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
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19.06.2021 21:55 Відповісти
Єто что, отсебятина? Где ссылка на источник текста?
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19.06.2021 23:04 Відповісти
випийте кварту зимноi води...щось вас заносить.

https://www.dw.com/uk/nimechchyna-vidkryvaie-kordony-dlia-vaktsynovanykh-turystiv-z-ukrainy-z-25-chervnia/a-57949464
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19.06.2021 23:17 Відповісти
А вы дальше читали? Перечень вакцин дополняется и расширяется.
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19.06.2021 23:34 Відповісти
Все слугам.
Все им, родимемьким.

Бубасички ж вы наши.

=====
А как там бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя? - уже привит?
Не возражает потерпеть, чтоб привили его бубасичек? - он за них голосовал...
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16.06.2021 10:31 Відповісти
Так не пустили б Юзика на новом Лексусе в Хорватию отдыхать.
Кому с того лучше?

Депутат Юзик должен хорошо отдыхать как и президент - иначе как же?
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16.06.2021 11:43 Відповісти
Хто б сумнівався, бл*діще зелене.
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16.06.2021 10:31 Відповісти
ЖОППОБЛОК-спутником вакцинируйте Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3878
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16.06.2021 10:33 Відповісти
Краще - новічком Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4860
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16.06.2021 10:34 Відповісти
Жоппоблок Пфайзером привился, а голосовавшее за него быдло провакцинируют индийским или китайским шмурдяком, если сильно повезет. Так что, твой звон рогами мимо кассы. Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8134
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16.06.2021 10:41 Відповісти
Высоко берете! Для своего совкодрочерского быдла они рекламируют путинский спутник-V!!!
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16.06.2021 11:38 Відповісти
точно, для них треба було завести спутнік за правилами ввезення незареєстрованих вакцин, як америкоси Johnson 500 штук завезли для своєї київської фірми..
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16.06.2021 10:47 Відповісти
спутнік завезуть мудрому наріду
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16.06.2021 11:35 Відповісти
в очередь забыли стать сукины дети? это же преступление против народа Украины.
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16.06.2021 10:33 Відповісти
вони ж не лохи...- вони "слуги" - терпило лошара то "господар", той що хатокрайній...
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16.06.2021 10:36 Відповісти
а камельчука-криводебілка теж щепили? воно ж верещить, що коронавірусу немає!!!! як же з ним поступите: вірастюк потримає, тищенко защепить? а потім навпаки: тищенко потримає- вірастюк защепить ще раз, друга доза???
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16.06.2021 10:39 Відповісти
Ублюдочная говномразь, пнх вместе с говновирастюком и зегнидским
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16.06.2021 10:41 Відповісти
кто-то удивлен ????
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16.06.2021 10:43 Відповісти
Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3609
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16.06.2021 10:44 Відповісти
шоб им боком повылазило.
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16.06.2021 10:49 Відповісти
на прямому у Ганапольського була викладачка вузу, яка заявила, що її укололи замість проти корони вакциною від чи дифтерії і та була просрочена.
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16.06.2021 10:50 Відповісти
вже розрулили.
https://glavcom.ua/kyiv/news/zamist-pfizer-prostrochena-vakcina-vid-difteriji-stolichna-vlada-vtrutilas-u-skandal-762927.html
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16.06.2021 11:09 Відповісти
ну ці викладачі точняк не попадуть в універ вовиЗЕмайбутнього на 4 тис дол у місяць
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16.06.2021 11:29 Відповісти
многие знакомые голосовали за СН и бубочку, после всех этих событий все(т е больше никто!) голосовать за СН и бубочку не будет. Это последняя каденция зеленых.
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16.06.2021 10:50 Відповісти
Вы недооцениваете тупость ,,нарида,,
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16.06.2021 11:18 Відповісти
100%.
Идиот необучам. Достаточно посмотреть на рейтинги слуг и преЗЕрватива
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16.06.2021 11:31 Відповісти
Рейтинги не имеют отношения к реальной картине, это манипуляция общественным мнением.
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16.06.2021 12:16 Відповісти
Верещучку вакцинуйте першою)) аби не верещала у Раді як порося недорізане...
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16.06.2021 10:51 Відповісти
Суки , ну как это можно комментировать? Ну если от ковида не сдохнете, то желаю вам и вашим байстрюкам сдохнуть от рака или СПИДа мрази зеленожопые.
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16.06.2021 10:52 Відповісти
як і обіцяв галабародько з тілівізора🤣
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16.06.2021 10:52 Відповісти
а говорили пфайцер не достать, потом боржо рапортовали что пфайцер достали. но 40млн граждан эту вакцину в глаза не видели.
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16.06.2021 11:02 Відповісти
Коллеги, я вам больше скажу - всех госчиновников начали файзером колоть. Жена в субботу прививалась, я сам бумажку почитал… То есть вакцина в стране есть, но только для белых людей, а не нас с вами…
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16.06.2021 11:05 Відповісти
И знаете почему там не вчера никто и не вакцинировался то даже Пфайзером особо. Потому что уже давно его вкололи "втихаря" самыми первыми год назад.
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16.06.2021 11:19 Відповісти
а тепер шоб заткнути роти їхнім рабам...
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16.06.2021 11:26 Відповісти
чому рік назад? при першій поставці - це оті "інші"
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16.06.2021 11:36 Відповісти
Всех министров, судьей, депутатов, , чиновников на местах и других власть имущих и их семьи, водителей, охранников в Украине привывают Пфайзер. Целый год МОЗ на всю Украину постоянно делал заявление, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ они разработали и утвердили план вакцинации в соответствии с которой в первую очередь будут привывать медиков и пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями, которые больше всех подвержены смертности от кронвируса.. Ни одного слова не было о первоочередности чиновников. В итоге сейчас мизерное количество сделали привывок людям 65 + и то малоэфективной китайской вакциной , так как для этой категории МОЗ предусмотрел сентябрьскую эпидемию. Почему, если чиновникам надо вакцинироваться, как всем не занять очередь в пунктах вакцинации? Неужели, украинцы, самый трудолюбивый народ в мире, заслужил такую корупционную, циничную, потерявшую моральный облик и стыд перед народом, правящую власть. В какой стране мира в первую очередь вакцинировали чиновником не зависимо от возрастной категории?.
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16.06.2021 11:24 Відповісти
вова підставить разумкова й скаже я не я я й ідея не моя... Підкупольна циркова еліта країни ...
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16.06.2021 11:26 Відповісти
Как идиоты проголосовали на президентских выборах так их и вакцинируют. Выбрали презедентом - херню, значит будут колоть от короновируса - херню. Все логично.
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16.06.2021 11:30 Відповісти
Потрудились на заборону укр.мови В Україні і вакцинувались за рахунок України.
Жисть удалась у слуг....
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16.06.2021 11:37 Відповісти
Логично! Слугам положена самая лучшая вакцина. Чтобы не заразили своих хозяев - народ Украины.
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16.06.2021 11:38 Відповісти
Лето на дворе - ни на один пятизвездочный курорт не пустят, разве что только на турецкий. А отдыхать то надо. Дожны же эти придурки по миру поездить?
Вот и колятся "первой попавшейся" качественной вакциной...
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16.06.2021 11:52 Відповісти
И доллар вниз полез тоже, потому что отпуска.
Но это не доллар вниз полез - это цены вверх рванули
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16.06.2021 11:54 Відповісти
Все для Слуґ народа!
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16.06.2021 12:02 Відповісти
депутати з міністрами ще раз підтвердили свою огидність
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16.06.2021 12:13 Відповісти
реклама бесполезных прививок для стада. полиция-уроды, периодически штрафуют продавцов за намордники мрази
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16.06.2021 12:21 Відповісти
Ви ж бачите .як використовується класична маніпуляція для стада .Йде гра в хорошого і поганого поліцейського .де в якості поганого використовується гавно під назвою "ковішілд" ."астразенека" та інша говень.а під брендом хорошого виступає гавно під назвою "пфайзер".Вся проблема в тому. що короноупороте бидло свято вірить .що депутати собі дійсно щось там колять)Бидло не може своїм однозвивинним мізжечком зрозуміти .що його дурять і ним маніпулюють.але то вже проблеми бидла.таких не шкода)Світ стане чистіщим)
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16.06.2021 13:01 Відповісти
Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 557
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16.06.2021 13:29 Відповісти
абсолютно предсказуемо. чиновникам и депутатам лучшее, простолюдинам что придется. коррупция читсой воды. пока так будет, хер собачий мы увидим, а не вступление в НАТО
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16.06.2021 13:40 Відповісти
Главное, что себе хватит пфайзером привиться.. а это ведь выделили бедным странам, бедным людям. Но этим совести хватит себя привить , а на деньги , выделенные на лечение простых людей ещё и « дороги» строить…
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16.06.2021 13:46 Відповісти
Депутатів ще плюють.
Незабаром плювати перестануть.
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16.06.2021 13:52 Відповісти
Я працюю в коледжі. Сьогодні було щеплення пфайзер. Ніхто нікого не заставляв, щеплення отримали всі бажаючи.
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16.06.2021 15:15 Відповісти
Краще,б, вони Повиздихли Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5090
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16.06.2021 19:18 Відповісти
 
 