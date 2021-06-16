Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук
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Народних депутатів вакцинують проти коронавірусної інфекції COVID-19 вакциною Pfizer.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила нардепка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").
"У нас справді на першому поверсі (роблять вакцинацію. - Ред.). Для мене це було незвично, я цього не очікувала, але з'ясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer", - сказала Верещук журналістам у середу.
За її словами, вакцинація депутатів тривала один день, і нардепка не знає, чи відбуватиметься ця процедура надалі.
Як раніше повідомляв політтехнолог Тарас Березовець, вакцинація депутатів відбуватиметься 15-18 червня за заздалегідь наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.
При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду та оцінку стану здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом.
На даний час до такого переліку належать наступні вакцини:BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ);AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА);Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД);Ad26.COV2.S виробництва Janssen;mRNA-1273 виробництва Moderna;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).
Якщо не читати - там їх 4. Жодних Sinovac-ів та Covidshield.
Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.
Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
https://www.dw.com/uk/nimechchyna-vidkryvaie-kordony-dlia-vaktsynovanykh-turystiv-z-ukrainy-z-25-chervnia/a-57949464
Все им, родимемьким.
Бубасички ж вы наши.
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А как там бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя? - уже привит?
Не возражает потерпеть, чтоб привили его бубасичек? - он за них голосовал...
Кому с того лучше?
Депутат Юзик должен хорошо отдыхать как и президент - иначе как же?
https://glavcom.ua/kyiv/news/zamist-pfizer-prostrochena-vakcina-vid-difteriji-stolichna-vlada-vtrutilas-u-skandal-762927.html
Идиот необучам. Достаточно посмотреть на рейтинги слуг и преЗЕрватива
Жисть удалась у слуг....
Вот и колятся "первой попавшейся" качественной вакциной...
Но это не доллар вниз полез - это цены вверх рванули
Незабаром плювати перестануть.