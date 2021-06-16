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Новости Политика Украины
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похищение (1658) Рудьковский (340) Нефтегаздобыча (16) Семинский Олег (45)

"Слуга народа" Семинский инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, в период работы председателем правления частной нефтегазовой компании "Нефтегаздобыча".

Об этом идет речь в материалах уголовного дела о еще одном возможном похищении Семинского, которое случилось через несколько лет, а также позицией прокурора по данному делу, сообщает "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Так, в деле идет речь о том, что Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Тогда он исчез почти на год, пока дело не было закрыто, позже заявив, что все это время он был "похищен".

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Аудит "Нефтегаздобычи" акционерами компании подтвердил значительные злоупотребления со стороны экс-директора, в частности уклонение от уплаты налогов и вывод средств через фиктивные компании.

Через некоторое время после первого "похищения" Семинский заявил, что с 2012 по 2015 год его похитили снова. На этот раз он выдвинул обвинения против экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в "Нефтегаздобыче".

По словам акционеров, Семинский требовал переписать на него долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, в обмен на отзыв своего заявления.

Во время очной ставки нардепа с Рудьковским еще один бывший акционер компании, действующий нардеп Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго "похищения" на самом деле находился за границей.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".
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Топ комментарии
+14
сколько ж овна в "слугах народа"....такой кучи навоза еще никогда не было...нет и не надо!
*****...
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16.06.2021 13:53
+9
Семинский инсценировал собственное похищение.-Не изнасиловавший же кого то-и слава Богу. "Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
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16.06.2021 13:51
+8
Ну и гребанный сброд понавыбирали любители приколов: тот спит в раде, тот дрочит, тот анал заказывает, та в дырявой маске ходит, тот инсценирует собственное похищение... А вы еще обижаетесь, когда 73% называют долбодятлами.
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16.06.2021 13:52
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В общем инопланетяне часто похищают землян ..
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16.06.2021 13:47 Ответить
Извращенец 😀😀😀
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16.06.2021 13:48 Ответить
Семинский инсценировал собственное похищение.-Не изнасиловавший же кого то-и слава Богу. "Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
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16.06.2021 13:51 Ответить
Ну и гребанный сброд понавыбирали любители приколов: тот спит в раде, тот дрочит, тот анал заказывает, та в дырявой маске ходит, тот инсценирует собственное похищение... А вы еще обижаетесь, когда 73% называют долбодятлами.
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16.06.2021 13:52 Ответить
Они зашли списком. Их никто не выбирал.
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16.06.2021 17:16 Ответить
сколько ж овна в "слугах народа"....такой кучи навоза еще никогда не было...нет и не надо!
*****...
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16.06.2021 13:53 Ответить
Мерзота і криса рідкісна...
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16.06.2021 13:53 Ответить
Ось це держава?
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16.06.2021 14:04 Ответить
А бубочка коли інсценує своє викрадення? Його б ніхто і не шукав.
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16.06.2021 14:06 Ответить
так Форос уже не тот
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16.06.2021 14:08 Ответить
выкрадення буде в останний серии про криворогоборотька
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16.06.2021 15:07 Ответить
Кто бы меня в Париж похитил...
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16.06.2021 14:19 Ответить
"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 19
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16.06.2021 16:46 Ответить
1 народ его не выбирал. Депутатство купил у Прислуг. олигархов(типа СН)
2 Жлоб-не захотел откупится от налоговой. Думал с ментами договорится.
Теперь будет платить и тем и тем. Еще и судейским..
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16.06.2021 14:22 Ответить
Ось такі вони Слуги Народу... На будь який смак. Здебільшого огидний.
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16.06.2021 14:27 Ответить
Очередной достойный член окружения Зе, видимо он выбирает их на нюх, и таких новых лиц в СН большой запас
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16.06.2021 14:33 Ответить
ШОК! СЕНСАЦІЯ!
Порошенко підкинув Медведчуку акції 1+1!
"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7401

Не виключаємо, що і Путін третє десятиріччя сидить у кремлі виключно на вимогу і за планом Порошенка!111
Денис Коломієць
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16.06.2021 14:34 Ответить
Еще один честный из СН. Доблестный представитель помойной ямы ЗЕ.
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16.06.2021 15:10 Ответить
 
 