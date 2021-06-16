УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 631 19
викрадення (771) Рудьковський (65) Семінський Олег (44)

"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем з податковими органами, у період роботи головою правління приватної нафтогазової компанії "Нафтогазвидобування".

Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи про ще одне можливе викрадення Семінського, яке сталося через кілька років, а також позицією прокурора у цій справі, повідомляє "Сьогодні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, у справі йдеться про те, що Семінський був фігурантом розслідування податкової у справі про ухилення від сплати податків та інших фінансових махінаціях. Тоді він зник майже на рік, поки справа не була закрита, пізніше заявивши, що весь цей час він був "викрадений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР порушило кримінальне провадження проти "слуги народу" Семінського

Аудит "Нафтогазвидобування" акціонерами компанії підтвердив значні зловживання з боку ексдиректора, зокрема ухилення від сплати податків і виведення коштів через фіктивні компанії.

Через деякий час після першого "викрадення" Семінський заявив, що з 2012 по 2015 рік його викрали знову. Цього разу він висунув звинувачення проти екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського, сім'я якого володіє часткою в "Нафтогазвидобуванні".

За словами акціонерів, Семінський вимагав переписати на нього частку в компанії вартістю понад 150 млн доларів, в обмін на відкликання своєї заяви.

Під час очної ставки нардепа з Рудьковським ще один колишній акціонер компанії, діючий нардеп Нестор Шуфрич розповів, що у нього є інформація про те, що Семінський під час свого другого "викрадення" насправді перебував за кордоном.

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають "кримінальним авторитетом" і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора"Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
сколько ж овна в "слугах народа"....такой кучи навоза еще никогда не было...нет и не надо!
*****...
показати весь коментар
16.06.2021 13:53
+9
Семинский инсценировал собственное похищение.-Не изнасиловавший же кого то-и слава Богу. "Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
показати весь коментар
16.06.2021 13:51
+8
Ну и гребанный сброд понавыбирали любители приколов: тот спит в раде, тот дрочит, тот анал заказывает, та в дырявой маске ходит, тот инсценирует собственное похищение... А вы еще обижаетесь, когда 73% называют долбодятлами.
показати весь коментар
16.06.2021 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В общем инопланетяне часто похищают землян ..
показати весь коментар
16.06.2021 13:47 Відповісти
Извращенец 😀😀😀
показати весь коментар
16.06.2021 13:48 Відповісти
Семинский инсценировал собственное похищение.-Не изнасиловавший же кого то-и слава Богу. "Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
показати весь коментар
16.06.2021 13:51 Відповісти
Ну и гребанный сброд понавыбирали любители приколов: тот спит в раде, тот дрочит, тот анал заказывает, та в дырявой маске ходит, тот инсценирует собственное похищение... А вы еще обижаетесь, когда 73% называют долбодятлами.
показати весь коментар
16.06.2021 13:52 Відповісти
Они зашли списком. Их никто не выбирал.
показати весь коментар
16.06.2021 17:16 Відповісти
сколько ж овна в "слугах народа"....такой кучи навоза еще никогда не было...нет и не надо!
*****...
показати весь коментар
16.06.2021 13:53 Відповісти
Мерзота і криса рідкісна...
показати весь коментар
16.06.2021 13:53 Відповісти
Ось це держава?
показати весь коментар
16.06.2021 14:04 Відповісти
А бубочка коли інсценує своє викрадення? Його б ніхто і не шукав.
показати весь коментар
16.06.2021 14:06 Відповісти
так Форос уже не тот
показати весь коментар
16.06.2021 14:08 Відповісти
выкрадення буде в останний серии про криворогоборотька
показати весь коментар
16.06.2021 15:07 Відповісти
Кто бы меня в Париж похитил...
показати весь коментар
16.06.2021 14:19 Відповісти
"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
16.06.2021 16:46 Відповісти
1 народ его не выбирал. Депутатство купил у Прислуг. олигархов(типа СН)
2 Жлоб-не захотел откупится от налоговой. Думал с ментами договорится.
Теперь будет платить и тем и тем. Еще и судейским..
показати весь коментар
16.06.2021 14:22 Відповісти
Ось такі вони Слуги Народу... На будь який смак. Здебільшого огидний.
показати весь коментар
16.06.2021 14:27 Відповісти
Очередной достойный член окружения Зе, видимо он выбирает их на нюх, и таких новых лиц в СН большой запас
показати весь коментар
16.06.2021 14:33 Відповісти
ШОК! СЕНСАЦІЯ!
Порошенко підкинув Медведчуку акції 1+1!
"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7401

Не виключаємо, що і Путін третє десятиріччя сидить у кремлі виключно на вимогу і за планом Порошенка!111
Денис Коломієць
показати весь коментар
16.06.2021 14:34 Відповісти
Еще один честный из СН. Доблестный представитель помойной ямы ЗЕ.
показати весь коментар
16.06.2021 15:10 Відповісти
 
 