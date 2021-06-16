"Слуга народу" Семінський інсценував власне викрадення через проблеми з податковою, - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем з податковими органами, у період роботи головою правління приватної нафтогазової компанії "Нафтогазвидобування".

Про це йдеться в матеріалах кримінальної справи про ще одне можливе викрадення Семінського, яке сталося через кілька років, а також позицією прокурора у цій справі, повідомляє "Сьогодні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, у справі йдеться про те, що Семінський був фігурантом розслідування податкової у справі про ухилення від сплати податків та інших фінансових махінаціях. Тоді він зник майже на рік, поки справа не була закрита, пізніше заявивши, що весь цей час він був "викрадений".

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Аудит "Нафтогазвидобування" акціонерами компанії підтвердив значні зловживання з боку ексдиректора, зокрема ухилення від сплати податків і виведення коштів через фіктивні компанії.

Через деякий час після першого "викрадення" Семінський заявив, що з 2012 по 2015 рік його викрали знову. Цього разу він висунув звинувачення проти екс-міністра транспорту України Миколи Рудьковського, сім'я якого володіє часткою в "Нафтогазвидобуванні".

За словами акціонерів, Семінський вимагав переписати на нього частку в компанії вартістю понад 150 млн доларів, в обмін на відкликання своєї заяви.

Під час очної ставки нардепа з Рудьковським ще один колишній акціонер компанії, діючий нардеп Нестор Шуфрич розповів, що у нього є інформація про те, що Семінський під час свого другого "викрадення" насправді перебував за кордоном.

Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають "кримінальним авторитетом" і якого якраз звинувачують у викраденні екс-директора"Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".