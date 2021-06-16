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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) МИД (6655) Николенко (155) Протасевич Роман (309)

Требуем от Беларуси официальных объяснений из-за проведения "генпрокуратурой ЛНР" следственных действий в отношении Протасевича, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Требуем от Беларуси официальных объяснений из-за проведения

Сообщение о проведении т.н. "генпрокуратурой ЛНР" "следственных действий" в Беларуси подтверждает, что задержание Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность. Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свою геополитическую повестку дня", - сказал Николенко.

Дипломат указал, что такое сближение, безусловно, усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - отметил Николенко.

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Кроме того, спикер подчеркнул, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. "Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации", - пояснил он

Напоминаем, ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Автор: Володимир Янченко
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Хм,раздуплилось дупло...
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16.06.2021 19:11 Ответить
Ноту протеста хотя бы подали бы..."извинений они ждут"...
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16.06.2021 19:12 Ответить
зеленскому надо еще е/е прикупить в Белорусии. Шоб знали.
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16.06.2021 19:13 Ответить
При пороху чеченських добровольців які воювали за Україну видавали йухлу на страту. Так що два чоботи-пара.
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16.06.2021 21:17 Ответить
Каких еще разъяснений? Разве что-то еще не понятно??? Нелегитимному самозванцу и его хунте уже пофиг с кем вести дела, с сепаратистами, или еще с какими террористами - он сам уже такой же. Но ведь кто-то совсем недавно грозился сделать БОЛЬНО, в случае подобных действий синепалого. Или уже отделаетесь объяснениями?
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16.06.2021 20:25 Ответить
Как можно требовать от Беларуси объяснений,если Украина не признала выборы президента и фактически правительства? Кто должен давать объяснение,непризнанная власть?
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16.06.2021 20:31 Ответить
Заспокойтеся вже, революціонери. Ви свого добилися, проросійська революція тампексів перемогла, суверенність Білорусі вже на ниточці.
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17.06.2021 07:10 Ответить
Задержание организовано по американско-украинскому сценарию. ВВП через усатого Прокси всего-лишь показал, как это нужно делать и потроллил пиндосов и клоуна
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17.06.2021 21:02 Ответить
 
 