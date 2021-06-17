Признаков появления новых подозреваемых по делу МН17 пока нет, - адвокат Лангстраат

Пока нет признаков того, что в суде по делу о сбитом в июле 2014 года малайзийском самолете рейса МН17, которое слушается в Нидерландах, могут появиться новые подозреваемые.

Об этом в интервью Укринформу сказал адвокат родственников погибших Петер Лангстраат, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас нет никаких признаков того, что новые подозреваемые будут переданы в голландский суд. Это очень разочаровывает. Кто были те люди, которые нажали кнопку? Российские военные? Кто их прислал? Какими были их команды? Это была ошибка? Если это была ошибка, почему они это сделали? У нас есть все эти вопросы. И, конечно, было бы замечательно, чтобы семьи погибших получили ответы", - заявил он.

По словам Лангстраата, чем дольше идет расследование, тем меньше вероятность того, что непосредственные участники преступления будут переданы в суд.

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Отвечая на вопрос, что известно об экипаже ЗРК "Бук", адвокат сказал: "То, что мы знаем от свидетелей - у них были шлемофоны, типичные для российских военных, а некоторые говорили, что они даже говорили с московским акцентом".

Лангстраат также отметил, что дело насчитывает 65 тысяч страниц, с которыми адвокаты ознакомились.

"Для нас обнародованное (в суде. - Ред.) не было большой новостью, но для родственников погибших временами было эмоционально тяжело, в частности, когда мы слышали о металлических фрагментах в нескольких телах и снова видели изображение места падения самолета после того, как его сбили", - сказал он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.