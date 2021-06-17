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Новости Политика Украины
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ВР (28825) драка (1994) Разумков Дмитрий (1520) Потураев (135) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "неприятной ситуацией" сегодняшнюю драку в парламенте. Он не исключает, что этот вопрос может рассмотреть комитет по вопросам регламента.

Об этом Разумков сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня был разговор и с председателем комитета, и обратился ко всем коллегам, что они в первую очередь должны думать, что они говорят с высокой трибуны нашего государства. И не только с трибуны, а в зале Верховной Рады Украины, потому что это вредит не им лично, это вредит парламенту Украины, это вредит Украине", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что подобные ситуации больше не повторятся.

"Ситуация была неприятная, прозвучали слова, мягко говоря, неправильные, по моему мнению. Коллеги на это эмоционально отреагировали, но достаточно быстро мы вернулись к работе... Я уверен, что будет обращение в комитет по вопросам регламента. Я провел короткое совещание на президиуме, и мы вернулись к нашей работе", - добавил спикер.

Смотрите: Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 июня в Верховной Раде произошел конфликт между главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слугой народа" Никитой Потураева и фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Потураев сказал, что "эпоха бедности" закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию "ОПЗЖ". После этого нардепы "ОПЗЖ" пошли в рукопашную.

Также смотрите: "В тюрьме будет сидеть, гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
та нормальная ситуация...хай русня и москвофилы дерутся. Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная - Цензор.НЕТ 7441
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17.06.2021 20:43
+11


ага, борьба нанайскіх мальчікофф...

Ольга Рев@Olha_Rev 6 ч

Запам'ятайте момент.
Це перша серія шоу під назвою "патріотичні слуги проти жопоблока".
Ціль - вивести на вибори Зе проти Бойка.
Фактично кремль проти кремля.
А після виборів фейкову патріотичність слуг як рукою зніме, вона вже їм муляє
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17.06.2021 20:42
+9
Ошибаешься )вы ,зефилитики ,тупые и предсказуемые до тошноты
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17.06.2021 21:21
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ага, борьба нанайскіх мальчікофф...

Ольга Рев@Olha_Rev 6 ч

Запам'ятайте момент.
Це перша серія шоу під назвою "патріотичні слуги проти жопоблока".
Ціль - вивести на вибори Зе проти Бойка.
Фактично кремль проти кремля.
А після виборів фейкову патріотичність слуг як рукою зніме, вона вже їм муляє
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17.06.2021 20:42 Ответить
силы на ветер. нужно было им хотя бы ножики раздать.
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17.06.2021 20:43 Ответить
А разумкову парабелум
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17.06.2021 21:43 Ответить
Лоховская. Смотреть не на что было, гей-файт
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17.06.2021 20:43 Ответить
Олена Монова

Прочитала зараз про Потураєва, що він експерт з комунікацій.

Сміялась.
Бо це дуже по-експертному, екзальтовано проволати в Раді, що когось треба розстрілять, і тоді настане суцільний феншуй. Комунікація богічєська просто, на рівні Наді Савченко і її безсмертного "Бабах, шо, всрались?"
Потім пішла дивитись, чи є в Потураєва академічний ступінь, бо коли кандидат наук Ківа лізе ввалити ****** депутату без ступеню, то це якось неспортивно.
Виявилось, шо все ок, кандидат ****** кандидата, дуельний кодекс витримано.
А так взагалі ситуація, шо навіть не знаєш, за кого вболівати, всі красиві аж дасльоз.
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17.06.2021 23:43 Ответить
та нормальная ситуация...хай русня и москвофилы дерутся. Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная - Цензор.НЕТ 7441
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17.06.2021 20:43 Ответить
...а між ними біга третій, худющий як тюлька



крок_за_кроком@mykolayovych45



...@bihusinfo - такий собі бидляцкий, свинособачий варіант Асанжа, через який ФСБ ГРУ проводить в Україні інформаційні диверсії.
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17.06.2021 20:47 Ответить


Hush@tranquilmode 8 ч

навіть спосіб вкиду той же ГРУшний - за 2-3 тижні до ключової події вкидати "матеріал" під гучний супровід ботоферм і *********** і цим шумом забивати будь-який аналіз, шо там по факту 0-й зміст, зате стоїть вереск про наявний там ніби-то "компромат" а потім можна і суд програти
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17.06.2021 23:52 Ответить
Стрелять так стрелять
Я им помашу рукой…
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17.06.2021 20:48 Ответить
Елементарно, запросили би Голобородька з двома "УЗІ" і ноу проблем.
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17.06.2021 21:46 Ответить
шо всрався. Набрали Коль Оболонских и дебилов лысых))
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17.06.2021 20:51 Ответить
ЕС могла бы и поддержать Потураева? Во время оккупации нужно жить по принципу
"Враг ЗАЖОПника-мой друг!"
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17.06.2021 20:51 Ответить
А с какого ляда там Порошенко меж жаб з гадюками)
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17.06.2021 21:18 Ответить
"...А посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка с несколькими гонведами и гонведскими
гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом..." (С) Я.Гашек.
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17.06.2021 20:54 Ответить
Это запжопье хулиганы какие то Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 6456
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17.06.2021 20:57 Ответить
Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 8703
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17.06.2021 21:07 Ответить
Петруха в раздумье, ЗЕ леные не предсказуемые.
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17.06.2021 21:05 Ответить
Ошибаешься )вы ,зефилитики ,тупые и предсказуемые до тошноты
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17.06.2021 21:21 Ответить
А шухрича не побили ?
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17.06.2021 21:08 Ответить
Побили. Але це тому, що він додому запізнився.
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17.06.2021 21:48 Ответить
Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 1377
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18.06.2021 00:14 Ответить
Президент должен был сначала объявить военное положение, Выдать оружие ну а потом жопников поставить к стенке за предательство. Ну а Медведчука повесить у себя на дому на люстре. А Шуфряку революционные матросы должны бы набить пятак. Киве- оторвать детородный орган. Тогда все бы было абгемахт!
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17.06.2021 21:10 Ответить
Як це орган відірвати? Як він без нього держуправлінням буде займатися? Як докторську писати?
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17.06.2021 21:45 Ответить
Цирк це був, для довпойопів...
Вони ж працюють на одного хазяїна - вову путєна...
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17.06.2021 21:24 Ответить
Кацапня чубиться!
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17.06.2021 21:25 Ответить
А в цілому Потураєв то вірно говорить.В блоці ЗАЖОПу одні ЗРАДНИКИ і вороги України. Козаки, МЕРТВЕЧУКИ, Шуфричі, РАБІНОВИЧІ....
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17.06.2021 21:38 Ответить
Ой, можно подумати - зелені набагато кращі!
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18.06.2021 00:15 Ответить
Дивує одне- як можна бути таким рагулем, щоб за них голосувати
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18.06.2021 08:40 Ответить
Жирком обросли, вже бісяться, для них епоха бідності минула, та і не було її.
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17.06.2021 21:41 Ответить
Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". А что в Раде есть фракция, у которой состояние НЕ сопоставимо с бюджетом Украины? Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 8004
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17.06.2021 21:49 Ответить
В рукопашной только НауКИВец силен, у него руки пашут все время, в области ширинки.
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17.06.2021 21:54 Ответить
Жаль Разумкову не прилетело
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17.06.2021 22:44 Ответить
Да не было там никакой драки! Потолкались маленько под крики "а ты кто такой?!" и все. Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 3675
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18.06.2021 08:54 Ответить
 
 