Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "неприятной ситуацией" сегодняшнюю драку в парламенте. Он не исключает, что этот вопрос может рассмотреть комитет по вопросам регламента.
Об этом Разумков сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"У меня был разговор и с председателем комитета, и обратился ко всем коллегам, что они в первую очередь должны думать, что они говорят с высокой трибуны нашего государства. И не только с трибуны, а в зале Верховной Рады Украины, потому что это вредит не им лично, это вредит парламенту Украины, это вредит Украине", - сказал Разумков.
Он выразил надежду, что подобные ситуации больше не повторятся.
"Ситуация была неприятная, прозвучали слова, мягко говоря, неправильные, по моему мнению. Коллеги на это эмоционально отреагировали, но достаточно быстро мы вернулись к работе... Я уверен, что будет обращение в комитет по вопросам регламента. Я провел короткое совещание на президиуме, и мы вернулись к нашей работе", - добавил спикер.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 17 июня в Верховной Раде произошел конфликт между главой парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слугой народа" Никитой Потураева и фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Потураев сказал, что "эпоха бедности" закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию "ОПЗЖ". После этого нардепы "ОПЗЖ" пошли в рукопашную.
Пожалуйста, подождите...
ага, борьба нанайскіх мальчікофф...
Ольга Рев@Olha_Rev 6 ч
Запам'ятайте момент.
Це перша серія шоу під назвою "патріотичні слуги проти жопоблока".
Ціль - вивести на вибори Зе проти Бойка.
Фактично кремль проти кремля.
А після виборів фейкову патріотичність слуг як рукою зніме, вона вже їм муляє
Прочитала зараз про Потураєва, що він експерт з комунікацій.
Сміялась.
Бо це дуже по-експертному, екзальтовано проволати в Раді, що когось треба розстрілять, і тоді настане суцільний феншуй. Комунікація богічєська просто, на рівні Наді Савченко і її безсмертного "Бабах, шо, всрались?"
Потім пішла дивитись, чи є в Потураєва академічний ступінь, бо коли кандидат наук Ківа лізе ввалити ****** депутату без ступеню, то це якось неспортивно.
Виявилось, шо все ок, кандидат ****** кандидата, дуельний кодекс витримано.
А так взагалі ситуація, шо навіть не знаєш, за кого вболівати, всі красиві аж дасльоз.
крок_за_кроком@mykolayovych45
...@bihusinfo - такий собі бидляцкий, свинособачий варіант Асанжа, через який ФСБ ГРУ проводить в Україні інформаційні диверсії.
Hush@tranquilmode 8 ч
навіть спосіб вкиду той же ГРУшний - за 2-3 тижні до ключової події вкидати "матеріал" під гучний супровід ботоферм і *********** і цим шумом забивати будь-який аналіз, шо там по факту 0-й зміст, зате стоїть вереск про наявний там ніби-то "компромат" а потім можна і суд програти
Я им помашу рукой…
"Враг ЗАЖОПника-мой друг!"
гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом..." (С) Я.Гашек.
Вони ж працюють на одного хазяїна - вову путєна...