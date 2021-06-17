Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав "неприємною ситуацією"нинішню штовханину в парламенті і не виключив, що це питання може розглянути комітет із питань регламенту.

Про це Разумков сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав розмову і з головою комітету, і звернувся до всіх колег, що вони в першу чергу повинні думати, що вони говорять із найвищої трибуни нашої держави. І не лише з трибуни, а в залі Верховної Ради України, тому що це шкодить не їм особисто, це шкодить парламенту України, це шкодить Україні", – сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що такі ситуації більше не повторяться.

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"Ситуація була неприємна, прозвучали слова, м’яко кажучи, неправильні, на мою думку. Колеги, на це емоційно відреагували, але достатньо швидко ми повернулися до роботи… Я впевнений, що буде звернення до комітету з питань регламенту. Я провів коротку нараду на президії і ми повернулися до нашої роботи", – додав спікер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 17 червня у Верховній Раді стався конфлікт між головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слугою народу" Микитою Потураєвим і фракцією "Опозиційна платформа - За життя". Потураєв сказав, що "епоха бідності" закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію "ОПЗЖ". Після цього нардепи "ОПЗЖ" пішли в рукопашну.

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