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Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав "неприємною ситуацією"нинішню штовханину в парламенті і не виключив, що це питання може розглянути комітет із питань регламенту.

Про це Разумков сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав розмову і з головою комітету, і звернувся до всіх колег, що вони в першу чергу повинні думати, що вони говорять із найвищої трибуни нашої держави. І не лише з трибуни, а в залі Верховної Ради України, тому що це шкодить не їм особисто, це шкодить парламенту України, це шкодить Україні", – сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що такі ситуації більше не повторяться.

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"Ситуація була неприємна, прозвучали слова, м’яко кажучи, неправильні, на мою думку. Колеги, на це емоційно відреагували, але достатньо швидко ми повернулися до роботи… Я впевнений, що буде звернення до комітету з питань регламенту. Я провів коротку нараду на президії і ми повернулися до нашої роботи", – додав спікер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 17 червня у Верховній Раді стався конфлікт між головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слугою народу" Микитою Потураєвим і фракцією "Опозиційна платформа - За життя". Потураєв сказав, що "епоха бідності" закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію "ОПЗЖ". Після цього нардепи "ОПЗЖ" пішли в рукопашну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими
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Топ коментарі
+13
та нормальная ситуация...хай русня и москвофилы дерутся. Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная - Цензор.НЕТ 7441
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17.06.2021 20:43
+11


ага, борьба нанайскіх мальчікофф...

Ольга Рев@Olha_Rev 6 ч

Запам'ятайте момент.
Це перша серія шоу під назвою "патріотичні слуги проти жопоблока".
Ціль - вивести на вибори Зе проти Бойка.
Фактично кремль проти кремля.
А після виборів фейкову патріотичність слуг як рукою зніме, вона вже їм муляє
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17.06.2021 20:42
+9
Ошибаешься )вы ,зефилитики ,тупые и предсказуемые до тошноты
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17.06.2021 21:21
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ага, борьба нанайскіх мальчікофф...

Ольга Рев@Olha_Rev 6 ч

Запам'ятайте момент.
Це перша серія шоу під назвою "патріотичні слуги проти жопоблока".
Ціль - вивести на вибори Зе проти Бойка.
Фактично кремль проти кремля.
А після виборів фейкову патріотичність слуг як рукою зніме, вона вже їм муляє
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17.06.2021 20:42 Відповісти
силы на ветер. нужно было им хотя бы ножики раздать.
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17.06.2021 20:43 Відповісти
А разумкову парабелум
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17.06.2021 21:43 Відповісти
Лоховская. Смотреть не на что было, гей-файт
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17.06.2021 20:43 Відповісти
Олена Монова

Прочитала зараз про Потураєва, що він експерт з комунікацій.

Сміялась.
Бо це дуже по-експертному, екзальтовано проволати в Раді, що когось треба розстрілять, і тоді настане суцільний феншуй. Комунікація богічєська просто, на рівні Наді Савченко і її безсмертного "Бабах, шо, всрались?"
Потім пішла дивитись, чи є в Потураєва академічний ступінь, бо коли кандидат наук Ківа лізе ввалити ****** депутату без ступеню, то це якось неспортивно.
Виявилось, шо все ок, кандидат ****** кандидата, дуельний кодекс витримано.
А так взагалі ситуація, шо навіть не знаєш, за кого вболівати, всі красиві аж дасльоз.
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17.06.2021 23:43 Відповісти
та нормальная ситуация...хай русня и москвофилы дерутся. Разумков о драке в Раде: Ситуация была неприятная - Цензор.НЕТ 7441
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17.06.2021 20:43 Відповісти
...а між ними біга третій, худющий як тюлька



крок_за_кроком@mykolayovych45



...@bihusinfo - такий собі бидляцкий, свинособачий варіант Асанжа, через який ФСБ ГРУ проводить в Україні інформаційні диверсії.
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17.06.2021 20:47 Відповісти


Hush@tranquilmode 8 ч

навіть спосіб вкиду той же ГРУшний - за 2-3 тижні до ключової події вкидати "матеріал" під гучний супровід ботоферм і *********** і цим шумом забивати будь-який аналіз, шо там по факту 0-й зміст, зате стоїть вереск про наявний там ніби-то "компромат" а потім можна і суд програти
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17.06.2021 23:52 Відповісти
Стрелять так стрелять
Я им помашу рукой…
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17.06.2021 20:48 Відповісти
Елементарно, запросили би Голобородька з двома "УЗІ" і ноу проблем.
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17.06.2021 21:46 Відповісти
шо всрався. Набрали Коль Оболонских и дебилов лысых))
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17.06.2021 20:51 Відповісти
ЕС могла бы и поддержать Потураева? Во время оккупации нужно жить по принципу
"Враг ЗАЖОПника-мой друг!"
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17.06.2021 20:51 Відповісти
А с какого ляда там Порошенко меж жаб з гадюками)
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17.06.2021 21:18 Відповісти
"...А посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка с несколькими гонведами и гонведскими
гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом..." (С) Я.Гашек.
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17.06.2021 20:54 Відповісти
Это запжопье хулиганы какие то Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 6456
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17.06.2021 20:57 Відповісти
Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 8703
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17.06.2021 21:07 Відповісти
Петруха в раздумье, ЗЕ леные не предсказуемые.
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17.06.2021 21:05 Відповісти
Ошибаешься )вы ,зефилитики ,тупые и предсказуемые до тошноты
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17.06.2021 21:21 Відповісти
А шухрича не побили ?
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17.06.2021 21:08 Відповісти
Побили. Але це тому, що він додому запізнився.
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17.06.2021 21:48 Відповісти
Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 1377
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18.06.2021 00:14 Відповісти
Президент должен был сначала объявить военное положение, Выдать оружие ну а потом жопников поставить к стенке за предательство. Ну а Медведчука повесить у себя на дому на люстре. А Шуфряку революционные матросы должны бы набить пятак. Киве- оторвать детородный орган. Тогда все бы было абгемахт!
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17.06.2021 21:10 Відповісти
Як це орган відірвати? Як він без нього держуправлінням буде займатися? Як докторську писати?
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17.06.2021 21:45 Відповісти
Цирк це був, для довпойопів...
Вони ж працюють на одного хазяїна - вову путєна...
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17.06.2021 21:24 Відповісти
Кацапня чубиться!
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17.06.2021 21:25 Відповісти
А в цілому Потураєв то вірно говорить.В блоці ЗАЖОПу одні ЗРАДНИКИ і вороги України. Козаки, МЕРТВЕЧУКИ, Шуфричі, РАБІНОВИЧІ....
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17.06.2021 21:38 Відповісти
Ой, можно подумати - зелені набагато кращі!
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18.06.2021 00:15 Відповісти
Дивує одне- як можна бути таким рагулем, щоб за них голосувати
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18.06.2021 08:40 Відповісти
Жирком обросли, вже бісяться, для них епоха бідності минула, та і не було її.
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17.06.2021 21:41 Відповісти
Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". А что в Раде есть фракция, у которой состояние НЕ сопоставимо с бюджетом Украины? Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 8004
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17.06.2021 21:49 Відповісти
В рукопашной только НауКИВец силен, у него руки пашут все время, в области ширинки.
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17.06.2021 21:54 Відповісти
Жаль Разумкову не прилетело
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17.06.2021 22:44 Відповісти
Да не было там никакой драки! Потолкались маленько под крики "а ты кто такой?!" и все. Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна - Цензор.НЕТ 3675
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18.06.2021 08:54 Відповісти
 
 