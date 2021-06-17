Разумков про штовханину в Раді: Ситуація була неприємна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав "неприємною ситуацією"нинішню штовханину в парламенті і не виключив, що це питання може розглянути комітет із питань регламенту.
Про це Разумков сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Я мав розмову і з головою комітету, і звернувся до всіх колег, що вони в першу чергу повинні думати, що вони говорять із найвищої трибуни нашої держави. І не лише з трибуни, а в залі Верховної Ради України, тому що це шкодить не їм особисто, це шкодить парламенту України, це шкодить Україні", – сказав Разумков.
Він висловив сподівання, що такі ситуації більше не повторяться.
"Ситуація була неприємна, прозвучали слова, м’яко кажучи, неправильні, на мою думку. Колеги, на це емоційно відреагували, але достатньо швидко ми повернулися до роботи… Я впевнений, що буде звернення до комітету з питань регламенту. Я провів коротку нараду на президії і ми повернулися до нашої роботи", – додав спікер.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 17 червня у Верховній Раді стався конфлікт між головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слугою народу" Микитою Потураєвим і фракцією "Опозиційна платформа - За життя". Потураєв сказав, що "епоха бідності" закінчиться, коли повсталий народ розстріляє фракцію "ОПЗЖ". Після цього нардепи "ОПЗЖ" пішли в рукопашну.
Будь ласка, зачекайте...
ага, борьба нанайскіх мальчікофф...
Ольга Рев@Olha_Rev 6 ч
Запам'ятайте момент.
Це перша серія шоу під назвою "патріотичні слуги проти жопоблока".
Ціль - вивести на вибори Зе проти Бойка.
Фактично кремль проти кремля.
А після виборів фейкову патріотичність слуг як рукою зніме, вона вже їм муляє
Прочитала зараз про Потураєва, що він експерт з комунікацій.
Сміялась.
Бо це дуже по-експертному, екзальтовано проволати в Раді, що когось треба розстрілять, і тоді настане суцільний феншуй. Комунікація богічєська просто, на рівні Наді Савченко і її безсмертного "Бабах, шо, всрались?"
Потім пішла дивитись, чи є в Потураєва академічний ступінь, бо коли кандидат наук Ківа лізе ввалити ****** депутату без ступеню, то це якось неспортивно.
Виявилось, шо все ок, кандидат ****** кандидата, дуельний кодекс витримано.
А так взагалі ситуація, шо навіть не знаєш, за кого вболівати, всі красиві аж дасльоз.
крок_за_кроком@mykolayovych45
...@bihusinfo - такий собі бидляцкий, свинособачий варіант Асанжа, через який ФСБ ГРУ проводить в Україні інформаційні диверсії.
Hush@tranquilmode 8 ч
навіть спосіб вкиду той же ГРУшний - за 2-3 тижні до ключової події вкидати "матеріал" під гучний супровід ботоферм і *********** і цим шумом забивати будь-який аналіз, шо там по факту 0-й зміст, зате стоїть вереск про наявний там ніби-то "компромат" а потім можна і суд програти
Я им помашу рукой…
"Враг ЗАЖОПника-мой друг!"
гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом..." (С) Я.Гашек.
Вони ж працюють на одного хазяїна - вову путєна...