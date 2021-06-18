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Два человека в Запорожье заболели ботулизмом: они в реанимации, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Два человека в Запорожье заболели ботулизмом: они в реанимации, - Минздрав

В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые 14 июня употребляли вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.

Об этом сообщает Запорожский областной центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.

Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

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"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.

Ботулизм - это острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Оно приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотанию, моторике кишок.

Токсин палочки ботулизма является наиболее опасным из всех известных бактериальных токсинов. Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.

Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Симптомы ботулизма появляютсяв среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.

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Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами). Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе невозможным. Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания Главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Лечение: госпитализация больного в стационар, введение противоботулинической сыворотки. Поэтому в случае выявления характерных для ботулизма симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.
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Топ комментарии
+3
А имя торговой сети и поставщка отравы мудрий нарид знать не должен?
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18.06.2021 09:45
+2
"Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города." - никак не осилите прочитаное?
Ну и заодно можете ознакомиться с статистикой за прошлый год - более 90% рыбы с ботулизмом были приобретены в торговых сетях. Этого никто не афиширует, и наименование сети не оглашает (почему?), но можно посмотреть по адресам. ИМХО "АТБ" на первом месте.
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18.06.2021 10:18
+1
Нелепый бред.
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18.06.2021 10:23
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А имя торговой сети и поставщка отравы мудрий нарид знать не должен?
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18.06.2021 09:45 Ответить
не, хуже не будет, потом посмеемся
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18.06.2021 10:33 Ответить
понятно шо под пивас шла рыбка. если бы под водку, то мужики бы просто попали в кпз
шит, вроде есть анализаторы электронные? ну типо - чуть ли не пишет скока килокалорий в продукте и т.д.
вот надо бы каждого продавца обязать купить..(создает фирму по продажам анализаторов без табу, звонит Баканову)
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18.06.2021 09:57 Ответить
летом такую хрень надо запрещать к продаже, тем более на рынках
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18.06.2021 09:58 Ответить
"Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города." - никак не осилите прочитаное?
Ну и заодно можете ознакомиться с статистикой за прошлый год - более 90% рыбы с ботулизмом были приобретены в торговых сетях. Этого никто не афиширует, и наименование сети не оглашает (почему?), но можно посмотреть по адресам. ИМХО "АТБ" на первом месте.
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18.06.2021 10:18 Ответить
Не, тут другое. чтобы не терять массу товара на усушку, ее затягивают в пленку, иногда даже в термоусадку, которая дает под 100% герметичности. А возбудитель анаэробный, и ось, вуаля, мля. Потому с рынка, где рыба пылью припала, тяжелее ботулизм получить, а в сетях - запросто, особенно сейчас, когда все в пленку затягивают.
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18.06.2021 10:37 Ответить
на Западе вяленная рыба (малосольная, соленая) запрещена к производству и реализации. Даже в торговых сетях. Не говоря уже о рынках
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18.06.2021 10:08 Ответить
Нелепый бред.
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18.06.2021 10:23 Ответить
нелепый бред ты здесь только что написал
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18.06.2021 10:27 Ответить
"А как я американцев таранкой угощал! Правда, не сам солил. Купил в русском магазине"
"Плотва вяленая непотрошёная, 0.1kг
Производитель: Германия, ООО "Драйлинг Германия" / Литва,Двоє людей у Запоріжжі захворіли на ботулізм: вони в реанімації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 511Артикул: FISDF004В упаковке: 3 кг€ 1.50"
"Каждый год, в начале октября в Хельсинки съезжаются все почитатели финского деликатеса - селедки, на ежегодную ярмарку сельди."

Mganga Zambezi - в нашем понимании "запад", это не запад Африки.
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18.06.2021 10:34 Ответить
Разный опыт. В Чехии за 2 года один раз только видел рыбу горячего копчения в магазине. Все остально, вяленная, соленая, холодного копчения запрещены. Америкосы, с которыми работал с удивлением смотрели как мы едим малосольную норвежскую селедку. Они такого никогда не видели. У них это нарушение санитарных норм. Соленая, вяленная, копченая
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18.06.2021 10:38 Ответить
а чукчи сала никогда не едывали и что? разные гастрономические культуры
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18.06.2021 10:43 Ответить
Ну и где здесь "запрещена к производству и реализации"? Балабол?
Америкосы могли с удивлением смотреть как корейцы едят собак, или китайцы летучих мышей. При этом жарят сливочное масло. Мы тоже плечами пожимаем, когда негры бананы жарят.
Национальные кулинарные предпочтения - не повод писать безапелляционный бред.
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18.06.2021 10:46 Ответить
спорить не хочу. особенно с умниками, которые не видят слова "нарушение санитарных норм"
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18.06.2021 11:03 Ответить
"Mganga Zambezi

на Западе вяленная рыба (малосольная, соленая) запрещена к производству и реализации. Даже в торговых сетях. Не говоря уже о рынках"

Действительно. Только тупой может увидеть здесь слова "нарушение санитарных норм":
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18.06.2021 11:22 Ответить
ты базар фильтруй, дятел
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18.06.2021 11:51 Ответить
Ехай на ...
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18.06.2021 11:54 Ответить
ты там живешь
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18.06.2021 11:59 Ответить
Ну вы нашли из-за чего посраться
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18.06.2021 12:07 Ответить
на каком западе, на загнивающем?) про бакаляю, например в Португалии не слышали, не?)))
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18.06.2021 10:41 Ответить
Господа знатоки, а немецкий пивас нейтрализует эту гадость? Или лучше брать бельгийский?
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18.06.2021 12:05 Ответить
 
 