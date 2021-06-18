Два человека в Запорожье заболели ботулизмом: они в реанимации, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые 14 июня употребляли вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.
Об этом сообщает Запорожский областной центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.
Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.
"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.
Ботулизм - это острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Оно приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотанию, моторике кишок.
Токсин палочки ботулизма является наиболее опасным из всех известных бактериальных токсинов. Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.
Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.
Симптомы ботулизма появляютсяв среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.
Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами). Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе невозможным. Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания Главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.
Лечение: госпитализация больного в стационар, введение противоботулинической сыворотки. Поэтому в случае выявления характерных для ботулизма симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.
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шит, вроде есть анализаторы электронные? ну типо - чуть ли не пишет скока килокалорий в продукте и т.д.
вот надо бы каждого продавца обязать купить..(создает фирму по продажам анализаторов без табу, звонит Баканову)
Ну и заодно можете ознакомиться с статистикой за прошлый год - более 90% рыбы с ботулизмом были приобретены в торговых сетях. Этого никто не афиширует, и наименование сети не оглашает (почему?), но можно посмотреть по адресам. ИМХО "АТБ" на первом месте.
"Плотва вяленая непотрошёная, 0.1kг
Производитель: Германия, ООО "Драйлинг Германия" / Литва,Артикул: FISDF004В упаковке: 3 кг€ 1.50"
"Каждый год, в начале октября в Хельсинки съезжаются все почитатели финского деликатеса - селедки, на ежегодную ярмарку сельди."
Mganga Zambezi - в нашем понимании "запад", это не запад Африки.
Америкосы могли с удивлением смотреть как корейцы едят собак, или китайцы летучих мышей. При этом жарят сливочное масло. Мы тоже плечами пожимаем, когда негры бананы жарят.
Национальные кулинарные предпочтения - не повод писать безапелляционный бред.
на Западе вяленная рыба (малосольная, соленая) запрещена к производству и реализации. Даже в торговых сетях. Не говоря уже о рынках"
Действительно. Только тупой может увидеть здесь слова "нарушение санитарных норм":