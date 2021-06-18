Два человека в Запорожье заболели ботулизмом: они в реанимации, - Минздрав

В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые 14 июня употребляли вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.

Об этом сообщает Запорожский областной центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.

Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

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"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.

Ботулизм - это острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Оно приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотанию, моторике кишок.

Токсин палочки ботулизма является наиболее опасным из всех известных бактериальных токсинов. Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.

Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Симптомы ботулизма появляютсяв среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.

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Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами). Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе невозможным. Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания Главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Лечение: госпитализация больного в стационар, введение противоботулинической сыворотки. Поэтому в случае выявления характерных для ботулизма симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.