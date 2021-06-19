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"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук

Украину считают на Западе коррумпированной страной, но для реальной борьбы с коррупцией нужны четкие индикаторы, иначе неясно, что имеют в виду международные партнеры.

Об этом в эфире программы "Народ проти" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Джозеф Байден говорит: "Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Давайте тогда мы, коллеги в парламенте, возможно, найдем еще какую-то платформу и спросим, что будет индикаторами преодоления такой коррупции? Мы уже с ней боремся, сколько я помню – в 2014-м, 2015-м... САП, НАПК, ГБР, НАБУ – кучу органов создали по борьбе с коррупцией. Получили, кстати, деньги: нам помогали и США, и Европа. И сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы", – сказала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"

Она напомнила, что в США есть закон про лоббизм, и то, что там называется нормальной лоббистской деятельностью, в Украине считается коррупцией.

"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", – резюмировала она.

Также читайте: Весь смысл восприятия нас Западом заложен в словах Байдена о том, что главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция, - Климкин

Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".

"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.

коррупция (8556) Слуга народа (2629) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+129
зелена плеснява включає дурня....
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19.06.2021 09:38
+94
им уже сто раз объясняли,но в тупую голову,даже молотком не забить понимания.
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19.06.2021 09:49
+87
**
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7845

..........
головний дурник так завжди робить...
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19.06.2021 09:44
Комментировать
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Страница 6 из 6
Те саме, як при Януковичу була купа беркутів, соколів, грифонів, титанів, тигрів, полковників і генералів і т.п., а край в 2014 крім добровольців і 5-6тис. ЗСУ боронити не було кому!!!
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19.06.2021 21:12 Ответить
Легше дурня включати ніж боротись з корупцією. І при ссср офіційно вважали, що в ссср проституції не існує...
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19.06.2021 21:09 Ответить
у цієї шльондро ніяких проблем-
брала бере та буде брати
як кажуть її колєгі по хракціі-
СОСНА ПАЛУБНАЯ
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19.06.2021 21:16 Ответить
."Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? - заявила народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук Источник: https://censor.net/ru/n3272402

"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8609
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19.06.2021 21:35 Ответить
Яке ж воно кончене....
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19.06.2021 21:36 Ответить
Ненене оно умное, конченые те, кто за нее голосовал.
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19.06.2021 22:15 Ответить
Мар"яна Безумна , верещалка типу западенко-патріотка Верещук - це ще ті типу Потураєва шльондри
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19.06.2021 21:38 Ответить
ФУ... У НЕЕ И ИЗО РТА С ДЕТСТВА ВОНЯЕТ !)
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19.06.2021 21:43 Ответить
Да не опилки в головах у избирателей , Зеленского и компании , а Верешук открытый враг Украины
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19.06.2021 21:47 Ответить
Якщо найкращий "слуга" це дегенерат Зєлєнський то решта "слуг" просто дебіли а виборці 100% дурні... І цей факт неможливо заперечити. ТП Верещук просте підтвердження цієї тези.
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19.06.2021 21:47 Ответить
Народным депутатам нужно быть гораздо ближе к народу, он у нас не глупый, придумывает пословицы и поговорки, очень близкие к истине. Вот появилось новое народное творение - народ обратил внимание, как только в Украине выделяют на какое-то "большое дело" миллиард гривень, в Украине разу появляется новый миллиардер. Об этом знают в Штатах, но почему-то в "слугах народа" это не замечают и не понимают. Уважаемые! Может Вам толмача от Байдена нанять?
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19.06.2021 22:06 Ответить
тупенька
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19.06.2021 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6GU85b8LRLU Коррупция - это Аваков!
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19.06.2021 22:16 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1270.
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19.06.2021 22:30 Ответить
Думал что это захарова
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19.06.2021 22:40 Ответить
Да, они с Захаровой похожи как детки Гитлера.
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19.06.2021 23:01 Ответить
Бо дебіли!
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19.06.2021 22:36 Ответить
гроші в конверті - це хабар за антилюдські закони, які пишуть вороги України
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19.06.2021 22:51 Ответить
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией".

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/dva-plana-bankovoy-zachem-zelenskiy-delaet-iz-baydena-svoego-dolzhnika-17062021-428690 Два плани Банкової. Навіщо Зеленський робить з Байдена свого боржника
Тут насамперед істерика дитини, яка чує від дорослих: «Спочатку прибери у своїй кімнаті і виконай домашнє завдання, а потім буде тобі компот з тістечком». Він просто звик, що йому всі винні, а сам він «нікому нічого не винен».
Банкова спеціально, обачливо нагнітає в медіа негативне ставлення до Заходу, США і конкретно Байдена, які, мовляв, в неоплатному боргу перед Україною, тобто перед Зеленським. Деякі інтернет-ресурси діляться інформацією про те, що найближчим часом Україну чекають «узгоджені зусилля проросійської "групи впливу" в оточенні Зеленського для остаточного руйнування відносин між Україною і США». Нібито Зеленському вже підготовлені кілька варіантів виступів на тему «Нам потрібен мир, нас кинули, давайте реінтегрувати території». І ось якщо взяти ті п'ять претензій, які Зеленський публічно висунув Байдену в інтерв'ю трьом світовим інформагентствам, то в них саме і сформульовані «докази» того, що США «нас кинули».
Зеленський вже неодноразово чув від керівництва США, в тому числі особисто від Байдена, абсолютно конкретні відповіді: спочатку необхідно виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією. І коли на Банковій завзято роблять вигляд, що вони цього не почули, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі Альянсу сприймається як дуже поганий сигнал про те, що насправді ніякого бажання інтегруватися в НАТО нинішнє керівництво України не має.
Коли Зеленський наполегливо відмовляється виконувати зобов'язання, під яким він особисто поставив підпис, про аудит ковідного фонду, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі МВФ сприймається як дуже поганий сигнал про те, що нинішнє керівництво України насправді всього лише шукає привід для розриву співпраці з МВФ. Тим більше що і https://www.dsnews.ua/ukr/politics/restrukturizaciya-ili-defolt-kak-u-zelenskogo-hotyat-izmenit-otnosheniya-s-mvf-09062021-427788 законопроєкт відповідний (про дефолт) уже внесений .
Зеленський хоче, щоб Байден повернув йому території, які відібрав Путін, і щоб Байден одночасно якимось способом угробив «Північний потік-2».

Зеленський чекає від Байдена компенсацій за «Північний потік-2». Причому дуже великих: «Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантії безпеки - це повернення наших територій».
Здивовані журналісти перепитали: «Питання про "Північний потік-2". Скажіть, будь ласка, компенсації - що хоче отримати Київ за "Північний потік-2"?»
«Припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України. А коли ми говоримо "стабільність" - це і геополітична стабільність, і стійке припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість.
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19.06.2021 23:29 Ответить
Так, відбуваются якісь зміни. Постійні вброси проти Європи і Америки. Далі буде-ах ви не взяли нас в НАТО, ну то пішли ви. Далі курс на нейтралітет, помірковану дружбу з рф.
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20.06.2021 07:19 Ответить
Это жесть...или это дура полностью оторвана от реальности. У нас вся страна на откатах, судьи без взяток не судят, полиция криминал крышует, государственный бюджет деребанят, чего только стоит закупка вакцины Степановым через фирму прокладку в несколько раз дороже ее стоимости. А эта мочалка мычит какая такая коррупция?
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19.06.2021 23:36 Ответить
Расскажу этой дуре, что такое коррупция в Украине: моя коллега пошла в Дарницкую поликлинику, проблема с ногами. Семейный врач дала направление к невропатологу ("доктор" Кузько), пока сидела в очереди, рядом ожидающая приема дама спросила: а сколько вы платите за прием?
Коллега удивилась: А сколько надо?
Та в ответ: я плачу двести. За каждый прием.
Коллега: а что, помогает? сколько лечитесь?
Та: уже четыре года
Коллега: И как?
Та: Да никак.
Коллега: так зачем платите?
Та: а иначе вообще будет ноль внимания.
Коллега попала к этой "докторше", в итоге, не взглянув на ноги, поставила диагноз полинейропатия и выписала дорогостоящий Келтикан и Тиоктацид.
Хорошо, что коллега обратилась в частную клинику, где, сделав анализы поставили совсем другой, менее критичный анализ, и не пришлось тратиться на ненужные лекарства.
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19.06.2021 23:58 Ответить
Або виписують замість ліків якусь індійську "пищевую добавку" за 148 грн. Не видно, щоб лікарі дуже зраділи підвищенню зарплати, їм з корупцією було багато краще.
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20.06.2021 07:12 Ответить
Ще й та індійська "добавка" розфасована в Харкові, мабуть, у якомусь сараї.
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20.06.2021 07:15 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7254"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8749
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20.06.2021 01:21 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8324
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20.06.2021 01:22 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2540
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20.06.2021 01:23 Ответить
+ Российская сеть дискаунтеров Mere возобновит работу своего магазина в Николаеве. В планах открытие 40 магазинов по Украине до конца года...
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20.06.2021 05:21 Ответить
зачем сдесь показывать это животное
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20.06.2021 01:45 Ответить
Я - за. Дайте ей селедки и отпустите.
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20.06.2021 05:05 Ответить
давно не бачив і не чув такої одностайності, таких епітетів щодо функцій організму ВРЕщук. Відчувається в підготовці місіс Попінс рука Єрмака. У нього скоро рандеву з Грозевим, то готує абракадабру. Але все спрацьовує на рейтинг, який судячи з респектів - близький до точки замерзання. Ця особа вже перетворюється в киву в спідниці. Побільше таких тлумаченнь, і на серці веселіше. Трибуну їм, трибуну!
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20.06.2021 01:57 Ответить
НИКОГДА БЫ РАНЕЕ НЕ ПОДУМАЛ, ШО ВЕРЕЩУЧКА - ТАКАЯ ДУБИНА. Однозначно, достойна команды знбуина, бо яке iхало, таке й здибало.
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20.06.2021 04:41 Ответить
ЗЫ... дык, это верещучка еще умняк скорчила, а що говорить о том, шо осталось за кадром?
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20.06.2021 04:58 Ответить
Каарочи, базарная бабка лузающая семки, а с губы свисают лушпайки.
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20.06.2021 05:09 Ответить
Тому ти, дурепа, і пролетіла на виборах у Києві - бо тупий мер нам не потрібен!
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20.06.2021 05:24 Ответить
Оно тупое, даже не может понять какое оно тупое. Клиника.Занавес....
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20.06.2021 05:29 Ответить
Глядя на Верещук, сразу вспоминаешь, что самое страшное - это когда плебейский примитивный организм попадает из грязи в князи.
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20.06.2021 05:31 Ответить
Не можешь понять, открой прессу и почитай... Как они Законы принимают?
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20.06.2021 05:53 Ответить
Президент Петр Порошенко за год своего президентства стал богаче в несколько раз. Об этом свидетельствуют его декларации о доходах в 2014 и 2013 годах.
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20.06.2021 10:01 Ответить
Не в "несколько", не бреши, але майже вдвіччі, І те, тому що в 2019-му році експерти дорожче оцінили капіталізацію належних йому підприємств. Однією з причин підвищення оцінки стало відкритя управляючим підприємствами Порошенка сліпим трастом Ротшільда офшорних банківських рахунків (що взагалі збільшує капіталізацію будь-якого підприємства). А по кількості підприємств Порошенко нічого додаткового не набув, навіть втратив, продавши Кузню на Рибальському.
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20.06.2021 10:54 Ответить
я до сих пор покупаю самый дорогой шоколад Рошен
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20.06.2021 11:52 Ответить
он, что её строил эту Кузьму, такие как Пэтя ловко использовали свое нахождение у власти, выхватывая из гос собственности такие объекты , как Кузня....а продал он её явно дороже на много чем "купил"...так, что он не в убытке...зря за него переживаешь. ))))))
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20.06.2021 13:52 Ответить
Ну раз не можеш зрозуміти то злазь з бронєвічка...
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20.06.2021 06:43 Ответить
Гопниця?Блєфує як зечка.Оце команда на чолі з бєнєю-песиголовцем.Бєня присосавя до допомоги-а ВОНИ не дають!
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20.06.2021 07:15 Ответить
Сци в очі-Божа роса!Хіба на вас Бога нема?
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20.06.2021 07:31 Ответить
Корупція ніколи не зрозуміє що то таке корупція. Це їхня норма життя. Одним словом для них : " Это же конец бедности !" Може тепер зрозуміють виродки !
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20.06.2021 08:10 Ответить
Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем (с)

Поэтому, если у человека имеется миллион, и он не может подтвердить его происхождение,то...
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20.06.2021 08:48 Ответить
Я уже не раз говорил у ЗЕдебилов точно есть инкубатор по выращиванию именно этих ЗЕдебилов!
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20.06.2021 09:00 Ответить
Цей інкубатор кацапи розкидали по всій Україні ще в тридцятих роках минулого століття.
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20.06.2021 09:16 Ответить
Тупое-деревенское быдло
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20.06.2021 09:09 Ответить
Уважаемые господа! Но мат в эфире никогда не считался единственным эффективным средством для оценки деятельности других членов нашего общества. Я также люблю крепкие словечки, но употреблять их в публичных действиях никогда не считал своим достоинством и средством убеждения.
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20.06.2021 20:22 Ответить
Для Верещук: поки ви при владі - грошей для України не буде (переклад з Байдена)
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22.06.2021 07:33 Ответить
Ясно.
Бо не розумієте чому крадіжку грошей з бюджету американці вважають злочином, а ви - роботою.
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22.06.2021 15:38 Ответить
Верещук ти що тупая.
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23.06.2021 11:25 Ответить
Байден ссилається на опитування мешканців Рави-Руської.
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25.06.2021 08:42 Ответить
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"Мы не можем даже понять, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук , слуги как люди, всегда были без понятия, потому что слуги всегда были слугами и они не думали всегда
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25.06.2021 20:01 Ответить
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