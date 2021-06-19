"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук

Украину считают на Западе коррумпированной страной, но для реальной борьбы с коррупцией нужны четкие индикаторы, иначе неясно, что имеют в виду международные партнеры.

Об этом в эфире программы "Народ проти" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Джозеф Байден говорит: "Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Давайте тогда мы, коллеги в парламенте, возможно, найдем еще какую-то платформу и спросим, что будет индикаторами преодоления такой коррупции? Мы уже с ней боремся, сколько я помню – в 2014-м, 2015-м... САП, НАПК, ГБР, НАБУ – кучу органов создали по борьбе с коррупцией. Получили, кстати, деньги: нам помогали и США, и Европа. И сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы", – сказала нардеп.

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Она напомнила, что в США есть закон про лоббизм, и то, что там называется нормальной лоббистской деятельностью, в Украине считается коррупцией.



"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", – резюмировала она.

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Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".

"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.