"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
Украину считают на Западе коррумпированной страной, но для реальной борьбы с коррупцией нужны четкие индикаторы, иначе неясно, что имеют в виду международные партнеры.
Об этом в эфире программы "Народ проти" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Джозеф Байден говорит: "Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Давайте тогда мы, коллеги в парламенте, возможно, найдем еще какую-то платформу и спросим, что будет индикаторами преодоления такой коррупции? Мы уже с ней боремся, сколько я помню – в 2014-м, 2015-м... САП, НАПК, ГБР, НАБУ – кучу органов создали по борьбе с коррупцией. Получили, кстати, деньги: нам помогали и США, и Европа. И сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы", – сказала нардеп.
Она напомнила, что в США есть закон про лоббизм, и то, что там называется нормальной лоббистской деятельностью, в Украине считается коррупцией.
"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", – резюмировала она.
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Напомним, 14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины, в частности на Донбассе, не означает, что Киев никогда не сможет стать членом Североатлантического Альянса. Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям НАТО, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.
Вместе с тем, Зеленский, комментируя решение саммита НАТО о перспективах членства Украины, заявил, что Киев воспринял его "положительно".
"В решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - отметил глава государства.
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брала бере та буде брати
як кажуть її колєгі по хракціі-
СОСНА ПАЛУБНАЯ
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/dva-plana-bankovoy-zachem-zelenskiy-delaet-iz-baydena-svoego-dolzhnika-17062021-428690 Два плани Банкової. Навіщо Зеленський робить з Байдена свого боржника
Тут насамперед істерика дитини, яка чує від дорослих: «Спочатку прибери у своїй кімнаті і виконай домашнє завдання, а потім буде тобі компот з тістечком». Він просто звик, що йому всі винні, а сам він «нікому нічого не винен».
Банкова спеціально, обачливо нагнітає в медіа негативне ставлення до Заходу, США і конкретно Байдена, які, мовляв, в неоплатному боргу перед Україною, тобто перед Зеленським. Деякі інтернет-ресурси діляться інформацією про те, що найближчим часом Україну чекають «узгоджені зусилля проросійської "групи впливу" в оточенні Зеленського для остаточного руйнування відносин між Україною і США». Нібито Зеленському вже підготовлені кілька варіантів виступів на тему «Нам потрібен мир, нас кинули, давайте реінтегрувати території». І ось якщо взяти ті п'ять претензій, які Зеленський публічно висунув Байдену в інтерв'ю трьом світовим інформагентствам, то в них саме і сформульовані «докази» того, що США «нас кинули».
Зеленський вже неодноразово чув від керівництва США, в тому числі особисто від Байдена, абсолютно конкретні відповіді: спочатку необхідно виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією. І коли на Банковій завзято роблять вигляд, що вони цього не почули, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі Альянсу сприймається як дуже поганий сигнал про те, що насправді ніякого бажання інтегруватися в НАТО нинішнє керівництво України не має.
Коли Зеленський наполегливо відмовляється виконувати зобов'язання, під яким він особисто поставив підпис, про аудит ковідного фонду, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі МВФ сприймається як дуже поганий сигнал про те, що нинішнє керівництво України насправді всього лише шукає привід для розриву співпраці з МВФ. Тим більше що і https://www.dsnews.ua/ukr/politics/restrukturizaciya-ili-defolt-kak-u-zelenskogo-hotyat-izmenit-otnosheniya-s-mvf-09062021-427788 законопроєкт відповідний (про дефолт) уже внесений .
Зеленський хоче, щоб Байден повернув йому території, які відібрав Путін, і щоб Байден одночасно якимось способом угробив «Північний потік-2».
Зеленський чекає від Байдена компенсацій за «Північний потік-2». Причому дуже великих: «Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантії безпеки - це повернення наших територій».
Здивовані журналісти перепитали: «Питання про "Північний потік-2". Скажіть, будь ласка, компенсації - що хоче отримати Київ за "Північний потік-2"?»
«Припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України. А коли ми говоримо "стабільність" - це і геополітична стабільність, і стійке припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість.
Коллега удивилась: А сколько надо?
Та в ответ: я плачу двести. За каждый прием.
Коллега: а что, помогает? сколько лечитесь?
Та: уже четыре года
Коллега: И как?
Та: Да никак.
Коллега: так зачем платите?
Та: а иначе вообще будет ноль внимания.
Коллега попала к этой "докторше", в итоге, не взглянув на ноги, поставила диагноз полинейропатия и выписала дорогостоящий Келтикан и Тиоктацид.
Хорошо, что коллега обратилась в частную клинику, где, сделав анализы поставили совсем другой, менее критичный анализ, и не пришлось тратиться на ненужные лекарства.
Поэтому, если у человека имеется миллион, и он не может подтвердить его происхождение,то...
Бо не розумієте чому крадіжку грошей з бюджету американці вважають злочином, а ви - роботою.
"Мы не можем даже понять, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук , слуги как люди, всегда были без понятия, потому что слуги всегда были слугами и они не думали всегда