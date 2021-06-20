Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра, 21 июня, посетит Россию для встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими чиновниками. На повестке дня, в частности, урегулирование конфликта на востоке Украине.
Об этом сооьщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах, в Центральной Азии", - сказано в сообщении.
Также стороны планируют обсудить работуТрехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Кроме того, по данным МИД РФ, будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины и претензии к ее работе со стороны РФ.
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А що сказано в офіціозі ОБСЄ?
Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе".
Блин, они уже восьмой год "рассматривают" эти вопросы только по Украине, про Нагорный Карабах и Приднестровье я вообще молчу.
Складывается такое впечатление, что ездят туда жалование получать.