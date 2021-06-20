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Новости Агрессия России против Украины
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Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины

Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра, 21 июня, посетит Россию для встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими чиновниками. На повестке дня, в частности, урегулирование конфликта на востоке Украине.

Об этом сооьщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах, в Центральной Азии", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Линде ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины

Также стороны планируют обсудить работуТрехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, по данным МИД РФ, будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины и претензии к ее работе со стороны РФ.

Также читайте: Ситуация на востоке Украины требует постоянного пристального внимания со стороны ОБСЕ, - Линде

Лавров Сергей (2292) МИД РФ (1665) ОБСЕ (4875) россия (95418) Шмид Хельга (20)


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Топ комментарии
+7
Відповідь буде настамнєт.
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20.06.2021 13:44
+6
Ситуація проста, як вижрате яйце. Що там "обсуждать"? Скільки вже можна "обсуждать"? Виганяйте кацапів на-й - і всіх проблем. Решта проблем за місяць уляжеться.
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20.06.2021 13:46
+6
Генсек ОБСЕ шмидт пусть еще взасос с лаврушей совокупится! ОБСЕ это голимая контора на подпевке у кацапни!
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20.06.2021 13:49
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Відповідь буде настамнєт.
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20.06.2021 13:44 Ответить
Краткое содержание беседы:

Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины - Цензор.НЕТ 1525
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20.06.2021 13:45 Ответить
подивимось,що офіціоз ОБСЄ виродить.
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20.06.2021 14:28 Ответить
Ситуація проста, як вижрате яйце. Що там "обсуждать"? Скільки вже можна "обсуждать"? Виганяйте кацапів на-й - і всіх проблем. Решта проблем за місяць уляжеться.
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20.06.2021 13:46 Ответить
Генсек ОБСЕ шмидт пусть еще взасос с лаврушей совокупится! ОБСЕ это голимая контора на подпевке у кацапни!
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20.06.2021 13:49 Ответить
ИХТАМНЕТы РАБссии за рюсскае наречие борются 100 лет подряд.... Борцуны блин
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20.06.2021 14:14 Ответить
.. поиздержались там .. в обеессии .. ну приедет с озабоченостью , мол тревожно как то , коллектив то большой , всем жрать дай ..
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20.06.2021 14:15 Ответить
Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України - Цензор.НЕТ 9696Путлер в роли Гитлера
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20.06.2021 14:16 Ответить
науя постити касапське брехливе лайно?
А що сказано в офіціозі ОБСЄ?
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20.06.2021 14:16 Ответить
Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України - Цензор.НЕТ 4403 Хряк...но не убийца Политковской и даже Немцова....не говоря о Литвиненко или Вороненкова,то как сказал Путлер Байдену, сам такой....типа Байден убивал РАБссиянцев пачками и даже в Чечне...,короче фошЫзд Байден обосрал РАБссию..
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20.06.2021 14:21 Ответить
Обсуждать ситуацию на Востоке Украины с представителем путинской криминальной ОПС равносильно диалогу с гиеной о судьбе кролика... Только откровенный враг или законченный ИДИОТ будет полагаться на слово того, кто фактически подмял все международные нормы и правила в угоду малой кучке прокремлёвских ПОДОНКОВ. Зная трусливую ущербность и коррупционную составляющую еврочинуш расчитывать на объектвность с их стороны попросту нет надобности. До тех пор, пока Ненька не наберёт АВТОРИТЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО НУЖНЫХ ОЧКОВ в мире, все диалоги, с какой бы подоплёкой они не подносились международными и общественными организациями под эгидой европейских "ценностей", следует воспринимать как ОБЫЧНУЮ БОЛТОЛОГИЮ завзятых ПРОЩЕЛЫГ и ПОПУЛИСТОВ играющих НА ЛЮДЯХ в некую демократию. Доверять стоит ТОЛЬКО Америке и тем, то доказал свою лояльность НАШЕЙ БОРЬБЕ с ГЭБЭШНОЙ ПАДАЛЬЮ. Слава Украине! Героям Слава!...
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20.06.2021 15:04 Ответить
"Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра, 21 июня, посетит Россию для встреч с министром иностранных дел РФ.
Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе".
Блин, они уже восьмой год "рассматривают" эти вопросы только по Украине, про Нагорный Карабах и Приднестровье я вообще молчу.
Складывается такое впечатление, что ездят туда жалование получать.
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20.06.2021 15:20 Ответить
вот они прутся к этим иудам чтобы галочку поставить или не всосали еще что этим окуркам хоть кол на башке чеши
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20.06.2021 15:57 Ответить
Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України - Цензор.НЕТ 7104
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20.06.2021 17:56 Ответить
Рисковая,могут "опустить" как Борреля. Во всяком случае услышит "унылое ржание" что Украина не выполняет Минские соглашения.
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20.06.2021 21:01 Ответить
 
 