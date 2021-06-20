Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра, 21 июня, посетит Россию для встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими чиновниками. На повестке дня, в частности, урегулирование конфликта на востоке Украине.

Об этом сооьщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах, в Центральной Азии", - сказано в сообщении.

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Также стороны планируют обсудить работуТрехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме того, по данным МИД РФ, будет предметно рассмотрена деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины и претензии к ее работе со стороны РФ.

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