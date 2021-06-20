Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід завтра, 21 червня, відвідає Росію для зустрічей з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими чиновниками. На порядку денному, зокрема, врегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Передбачається розглянути питання, що стосуються сприяння з боку ОБСЄ врегулювання конфліктів на сході України, в Придністров'ї і Нагірному Карабасі, а також посередництво Організації в Женевських дискусіях зі стабільності в Закавказзі, її діяльність на Балканах, в Центральній Азії", - сказано в повідомленні.

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Також сторони праланують обговорити работу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Крім того, за даними МЗС РФ, буде предметно розглянуто діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України і претензії до її роботи з боку РФ.

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