УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9787 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 419 15

Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України

Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід завтра, 21 червня, відвідає Росію для зустрічей з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими чиновниками. На порядку денному, зокрема, врегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Передбачається розглянути питання, що стосуються сприяння з боку ОБСЄ врегулювання конфліктів на сході України, в Придністров'ї і Нагірному Карабасі, а також посередництво Організації в Женевських дискусіях зі стабільності в Закавказзі, її діяльність на Балканах, в Центральній Азії", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Посол Росії Антонов відправився до США

Також сторони праланують обговорити работу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Крім того, за даними МЗС РФ, буде предметно розглянуто діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України і претензії до її роботи з боку РФ.

Також читайте: Останніми місяцями напруга на Донбасі зростає, - генсек ОБСЄ Шмід

Лавров Сергій (1576) МЗС рф (959) ОБСЄ (3503) росія (65007) Шмід Гельґа (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Відповідь буде настамнєт.
показати весь коментар
20.06.2021 13:44
+6
Ситуація проста, як вижрате яйце. Що там "обсуждать"? Скільки вже можна "обсуждать"? Виганяйте кацапів на-й - і всіх проблем. Решта проблем за місяць уляжеться.
показати весь коментар
20.06.2021 13:46
+6
Генсек ОБСЕ шмидт пусть еще взасос с лаврушей совокупится! ОБСЕ это голимая контора на подпевке у кацапни!
показати весь коментар
20.06.2021 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відповідь буде настамнєт.
показати весь коментар
20.06.2021 13:44 Відповісти
Краткое содержание беседы:

Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины - Цензор.НЕТ 1525
показати весь коментар
20.06.2021 13:45 Відповісти
подивимось,що офіціоз ОБСЄ виродить.
показати весь коментар
20.06.2021 14:28 Відповісти
Ситуація проста, як вижрате яйце. Що там "обсуждать"? Скільки вже можна "обсуждать"? Виганяйте кацапів на-й - і всіх проблем. Решта проблем за місяць уляжеться.
показати весь коментар
20.06.2021 13:46 Відповісти
Генсек ОБСЕ шмидт пусть еще взасос с лаврушей совокупится! ОБСЕ это голимая контора на подпевке у кацапни!
показати весь коментар
20.06.2021 13:49 Відповісти
ИХТАМНЕТы РАБссии за рюсскае наречие борются 100 лет подряд.... Борцуны блин
показати весь коментар
20.06.2021 14:14 Відповісти
.. поиздержались там .. в обеессии .. ну приедет с озабоченостью , мол тревожно как то , коллектив то большой , всем жрать дай ..
показати весь коментар
20.06.2021 14:15 Відповісти
Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України - Цензор.НЕТ 9696Путлер в роли Гитлера
показати весь коментар
20.06.2021 14:16 Відповісти
науя постити касапське брехливе лайно?
А що сказано в офіціозі ОБСЄ?
показати весь коментар
20.06.2021 14:16 Відповісти
Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України - Цензор.НЕТ 4403 Хряк...но не убийца Политковской и даже Немцова....не говоря о Литвиненко или Вороненкова,то как сказал Путлер Байдену, сам такой....типа Байден убивал РАБссиянцев пачками и даже в Чечне...,короче фошЫзд Байден обосрал РАБссию..
показати весь коментар
20.06.2021 14:21 Відповісти
Обсуждать ситуацию на Востоке Украины с представителем путинской криминальной ОПС равносильно диалогу с гиеной о судьбе кролика... Только откровенный враг или законченный ИДИОТ будет полагаться на слово того, кто фактически подмял все международные нормы и правила в угоду малой кучке прокремлёвских ПОДОНКОВ. Зная трусливую ущербность и коррупционную составляющую еврочинуш расчитывать на объектвность с их стороны попросту нет надобности. До тех пор, пока Ненька не наберёт АВТОРИТЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО НУЖНЫХ ОЧКОВ в мире, все диалоги, с какой бы подоплёкой они не подносились международными и общественными организациями под эгидой европейских "ценностей", следует воспринимать как ОБЫЧНУЮ БОЛТОЛОГИЮ завзятых ПРОЩЕЛЫГ и ПОПУЛИСТОВ играющих НА ЛЮДЯХ в некую демократию. Доверять стоит ТОЛЬКО Америке и тем, то доказал свою лояльность НАШЕЙ БОРЬБЕ с ГЭБЭШНОЙ ПАДАЛЬЮ. Слава Украине! Героям Слава!...
показати весь коментар
20.06.2021 15:04 Відповісти
"Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид завтра, 21 июня, посетит Россию для встреч с министром иностранных дел РФ.
Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе".
Блин, они уже восьмой год "рассматривают" эти вопросы только по Украине, про Нагорный Карабах и Приднестровье я вообще молчу.
Складывается такое впечатление, что ездят туда жалование получать.
показати весь коментар
20.06.2021 15:20 Відповісти
вот они прутся к этим иудам чтобы галочку поставить или не всосали еще что этим окуркам хоть кол на башке чеши
показати весь коментар
20.06.2021 15:57 Відповісти
Генсек ОБСЄ Шмід обговорить із Лавровим ситуацію на сході України - Цензор.НЕТ 7104
показати весь коментар
20.06.2021 17:56 Відповісти
Рисковая,могут "опустить" как Борреля. Во всяком случае услышит "унылое ржание" что Украина не выполняет Минские соглашения.
показати весь коментар
20.06.2021 21:01 Відповісти
 
 