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Глава ОБСЕ Шмид - Лаврову: Российские наемники ограничивают работу миссии на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава ОБСЕ Шмид - Лаврову: Российские наемники ограничивают работу миссии на Донбассе

Деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе ограничивают пророссийские боевики. Сотрудникам организации не дают доступа к объектам на "земле".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид.

"Есть проблема. На их деятельность (миссии ОБСЕ - ред.) наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях. Они не могут выполнять свою работу", - сказала она, добавив, что наблюдательным миссиям организации не дают доступа на "земле".

Генсек назвала "удивительным" тот факт, что наблюдательные миссии ОБСЕ удалось сформировать. "Это настоящая многосторонняя и международная миссия, в которой работают представители 44 стран", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ: Планируем обратить внимание генсека ОБСЕ Шмид на "нарушение языковых и образовательных прав граждан на территории Украины" в контексте "разгула неонацизма"

Шмид также подчеркнула важность возобновления работы контрольных пропусков въезда-выезда (КПВВ). "Важно вновь открыть пункты пересечения границ и КПП, потому что практически 96% переходов закрыты, а это очень сильно бьет по возможностям людей, которые там живут. Особенно по пожилым людям. Это серьезное препятствие на пути к возвращению к нормальной жизни", - отметила генсек ОБСЕ.

Она пообещала сделать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако, по ее словам, для этого нужно чтобы все стороны, подписавшие минские соглашения, переподтвердили свои обязательства и "с новой силой взялись за их исполнение".

"Также важно подтвердить свою приверженность общим рамочным договоренностям, особенно тем что были достигнуты в Париже в 2019 году", - добавила генсек ОБСЕ.

Также читайте: Генсек ОБСЕ Шмид обсудит с Лавровым ситуацию на востоке Украины

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Старый мерин лаврушка бздит все зловоннее и зловоннее!
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21.06.2021 16:26
+5
І що у відповідь проблєяв лаврун ?
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21.06.2021 16:25
+4
А в ответ-"игого..игого..Киевские власти должны вести переговоры с данецкам и луганскам...игого...игого.."
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21.06.2021 16:30
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І що у відповідь проблєяв лаврун ?
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21.06.2021 16:25 Ответить
Дичину. Як і завжди.
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21.06.2021 16:32 Ответить
Как обычно "деб... бл..."
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21.06.2021 16:58 Ответить
Тю, він же не баран, що бекати. він старий кінь, тому тільки хропіння і тупіт копитами від нього можна почути...
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21.06.2021 17:11 Ответить
Старый мерин лаврушка бздит все зловоннее и зловоннее!
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21.06.2021 16:26 Ответить
распад и неуважение

Скандал в Югре: московский менеджер увеличил россиянам рабочий день без доплаты, обязал вставать и представляться при появлении московского начальства и вдобавок приказал всем без исключения сбрить православные бороды, чтоб не было вшей
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21.06.2021 16:27 Ответить
И вставать, когда с ними разговаривает подпоручик!
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21.06.2021 16:59 Ответить
А в ответ-"игого..игого..Киевские власти должны вести переговоры с данецкам и луганскам...игого...игого.."
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21.06.2021 16:30 Ответить
Та ти шо? Хто б міг подумати, ай-яй-яй... "Впевнена, кінь про це ні сном ні духом, але зараз нюхне і задасть їм всім жару!", - це, підозрюю, в наївної Шмідт такі думки?
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21.06.2021 17:08 Ответить
морда ліца орка і зміст його вьісєру не має значення, бо керує лише 1 гульфік - моль.
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21.06.2021 18:22 Ответить
Хельга Шмид:

- На миссии ОБСЕ наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях. Они не могут выполнять свою работу. Что делать?
Дряхлый мустанг:
- Как что? Понять и простить...
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21.06.2021 19:47 Ответить
 
 