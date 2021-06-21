Глава ОБСЄ Шмід - Лаврову: Російські найманці обмежують роботу місії на Донбасі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Діяльність місії ОБСЄ на Донбасі обмежують проросійські бойовики. Співробітники організації не дають доступу до об'єктів на "землі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід.
"Є проблема. На їхню діяльність (місії ОБСЄ - ред.) накладено серйозні обмеження, особливо на непідконтрольних уряду України територіях. Вони не можуть виконувати свою роботу", - сказала вона, додавши, що наглядовим місіям організації не дають доступу на "землі".
Генсек назвала "дивовижним" той факт, що спостережні місії ОБСЄ вдалося сформувати. "Це справжня багатостороння і міжнародна місія, в якій працюють представники 44 країн", - додала вона.
Шмід також підкреслила важливість відновлення роботи контрольних пропусків в'їзду-виїзду (КПВВ). "Важливо знову відкрити пункти перетину кордонів і КПП, тому що практично 96% переходів закрито, а це дуже сильно б'є по можливостях людей, які там живуть. Особливо по стареньких людях. Це серйозна перешкода на шляху до повернення до нормального життя", - зазначила генсек ОБСЄ.
Вона пообіцяла зробити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України. Однак, за її словами, для цього потрібно щоб усі сторони, які підписали мінські угоди, перепідтвердили свої зобов'язання і "з новою силою взялися за їх виконання".
"Також важливо підтвердити свою відданість спільним рамковим домовленостям, особливо тим, що були досягнуті в Парижі в 2019 році", - додала генсек ОБСЄ.
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- На миссии ОБСЕ наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях. Они не могут выполнять свою работу. Что делать?
Дряхлый мустанг:
- Как что? Понять и простить...