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Глава ОБСЄ Шмід - Лаврову: Російські найманці обмежують роботу місії на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава ОБСЄ Шмід - Лаврову: Російські найманці обмежують роботу місії на Донбасі

Діяльність місії ОБСЄ на Донбасі обмежують проросійські бойовики. Співробітники організації не дають доступу до об'єктів на "землі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід.

"Є проблема. На їхню діяльність (місії ОБСЄ - ред.) накладено серйозні обмеження, особливо на непідконтрольних уряду України територіях. Вони не можуть виконувати свою роботу", - сказала вона, додавши, що наглядовим місіям організації не дають доступу на "землі".

Генсек назвала "дивовижним" той факт, що спостережні місії ОБСЄ вдалося сформувати. "Це справжня багатостороння і міжнародна місія, в якій працюють представники 44 країн", - додала вона.

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Шмід також підкреслила важливість відновлення роботи контрольних пропусків в'їзду-виїзду (КПВВ). "Важливо знову відкрити пункти перетину кордонів і КПП, тому що практично 96% переходів закрито, а це дуже сильно б'є по можливостях людей, які там живуть. Особливо по стареньких людях. Це серйозна перешкода на шляху до повернення до нормального життя", - зазначила генсек ОБСЄ.

Вона пообіцяла зробити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України. Однак, за її словами, для цього потрібно щоб усі сторони, які підписали мінські угоди, перепідтвердили свої зобов'язання і "з новою силою взялися за їх виконання".

"Також важливо підтвердити свою відданість спільним рамковим домовленостям, особливо тим, що були досягнуті в Парижі в 2019 році", - додала генсек ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ: Плануємо звернути увагу генсека ОБСЄ Шмід на "порушення мовних і освітніх прав громадян на території України" в контексті "розгулу неонацизму"
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Топ коментарі
+6
Старый мерин лаврушка бздит все зловоннее и зловоннее!
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21.06.2021 16:26
+5
І що у відповідь проблєяв лаврун ?
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21.06.2021 16:25
+4
А в ответ-"игого..игого..Киевские власти должны вести переговоры с данецкам и луганскам...игого...игого.."
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21.06.2021 16:30
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І що у відповідь проблєяв лаврун ?
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21.06.2021 16:25 Відповісти
Дичину. Як і завжди.
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21.06.2021 16:32 Відповісти
Как обычно "деб... бл..."
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21.06.2021 16:58 Відповісти
Тю, він же не баран, що бекати. він старий кінь, тому тільки хропіння і тупіт копитами від нього можна почути...
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21.06.2021 17:11 Відповісти
Старый мерин лаврушка бздит все зловоннее и зловоннее!
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21.06.2021 16:26 Відповісти
распад и неуважение

Скандал в Югре: московский менеджер увеличил россиянам рабочий день без доплаты, обязал вставать и представляться при появлении московского начальства и вдобавок приказал всем без исключения сбрить православные бороды, чтоб не было вшей
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21.06.2021 16:27 Відповісти
И вставать, когда с ними разговаривает подпоручик!
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21.06.2021 16:59 Відповісти
А в ответ-"игого..игого..Киевские власти должны вести переговоры с данецкам и луганскам...игого...игого.."
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21.06.2021 16:30 Відповісти
Та ти шо? Хто б міг подумати, ай-яй-яй... "Впевнена, кінь про це ні сном ні духом, але зараз нюхне і задасть їм всім жару!", - це, підозрюю, в наївної Шмідт такі думки?
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21.06.2021 17:08 Відповісти
морда ліца орка і зміст його вьісєру не має значення, бо керує лише 1 гульфік - моль.
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21.06.2021 18:22 Відповісти
Хельга Шмид:

- На миссии ОБСЕ наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях. Они не могут выполнять свою работу. Что делать?
Дряхлый мустанг:
- Как что? Понять и простить...
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21.06.2021 19:47 Відповісти
 
 