Шевченко: Сыграли плохой матч. Команда не была готова
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своих подопечных на матче, в котором наши футболисты уступили австрийцам.
Об этом он сказал на пресс-конференции после игры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
"Прежде всего наша команда не выдержала в физическом смысле. Нам всегда трудно играть на таком уровне в такой короткий срок три матча, мы знали об этом. ... Трудно говорить о конструктивной игре, когда команда просто не была готова", - сказал Шевченко.
Он добавил, что сборная при этом не опустила руки и боролась до конца. Это, по мнению тренера - единственный позитивный момент во всей игре.
Украинские футболисты останутся в Бухаресте и будут тренироваться, ожидая результатов игры сборных других стран, от которых зависит, выходим ли мы в 1/8 финала.
"Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф не чего было бы делать", - добавил Шевченко о сегодняшней игре.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня Украина уступила Австрии в чемпионате Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:1.
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Оно и видно. Итальянцы , к примеру, как мячики бегали , а украинцы - тяжеловесно
Может надо пересмотреть питание ?
Хотілося б знати, чому не були готові. Що спричинило збій ? Готувалися, тренувалися.
Невже накрило після двох матчів, які забрали чимало зусиль ? Аналізуйте і робіть висновки та вносьте ефективні корективи.
Я тримаю кулачки, щоб наші вийшли з групи. Відпочинуть-відійдуть - хай грають, подивимося.
Испания - Словакия (1Х2) 1,22/4,8/8,5
Швеция-Польша (1Х2) 2,05/3/3,1
бери считай придурь! если конечно умеешь, лишнехромосомное
Шевченко - обычный функционер, сделавший имя в футболе, а в тренерской работе не имевший опыт. Будет на имени забашлять, не более.
І пора вже йому скласти повноваження.
Така, даруйте, шмаркля як Шевченко, - навіть гидко порівнювати з ВВ, його кістки, мабуть корчаться в домовині (Прости, Господе) від таких нащадків.
подумайте над этим