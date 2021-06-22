Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував гру своїх підопічних на матчі, в якому наші футболісти поступилися австрійцям.
Про це він сказав на пресконференції після гри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української асоціації футболу.
"Перш за все наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий короткий термін три матчі, ми знали про це. ... Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", - сказав Шевченко.
Він додав, що збірна при цьому не опустила руки і боролася до кінця. Це, на думку тренера - єдиний позитивний момент у всій грі.
Українські футболісти залишаться в Бухаресті і тренуватимуться, чекаючи на результати гри збірних інших країн, від яких залежить, чи виходимо ми в 1/8 фіналу.
"Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, з таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф нічого було б робити", - додав Шевченко про нинішню гру.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.
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Оно и видно. Итальянцы , к примеру, как мячики бегали , а украинцы - тяжеловесно
Может надо пересмотреть питание ?
Хотілося б знати, чому не були готові. Що спричинило збій ? Готувалися, тренувалися.
Невже накрило після двох матчів, які забрали чимало зусиль ? Аналізуйте і робіть висновки та вносьте ефективні корективи.
Я тримаю кулачки, щоб наші вийшли з групи. Відпочинуть-відійдуть - хай грають, подивимося.
Испания - Словакия (1Х2) 1,22/4,8/8,5
Швеция-Польша (1Х2) 2,05/3/3,1
бери считай придурь! если конечно умеешь, лишнехромосомное
Шевченко - обычный функционер, сделавший имя в футболе, а в тренерской работе не имевший опыт. Будет на имени забашлять, не более.
І пора вже йому скласти повноваження.
Така, даруйте, шмаркля як Шевченко, - навіть гидко порівнювати з ВВ, його кістки, мабуть корчаться в домовині (Прости, Господе) від таких нащадків.
подумайте над этим