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Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував гру своїх підопічних на матчі, в якому наші футболісти поступилися австрійцям.

Про це він сказав на пресконференції після гри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української асоціації футболу.

"Перш за все наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий короткий термін три матчі, ми знали про це. ... Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", - сказав Шевченко.

Він додав, що збірна при цьому не опустила руки і боролася до кінця. Це, на думку тренера - єдиний позитивний момент у всій грі.

Українські футболісти залишаться в Бухаресті і тренуватимуться, чекаючи на результати гри збірних інших країн, від яких залежить, чи виходимо ми в 1/8 фіналу.

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"Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, з таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф нічого було б робити", - додав Шевченко про нинішню гру.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.
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Топ коментарі
+41
Мордор выиграл с отрицательным результатом в три гола.
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21.06.2021 23:59
+27
мальчік, водочкі ім прінесі, оні домой летят.
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22.06.2021 00:18
+21
Конечно,особенно когда болельщики Дании кацапских футболистов пивными стаканами закидали -вот это зрелище)))))
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22.06.2021 00:18
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Байден, почему мы еще не в полуфинале?!
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22.06.2021 00:58 Відповісти
Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 2139
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22.06.2021 08:08 Відповісти
«Прежде всего наша команда не выдержала в физическом смысле.»
Оно и видно. Итальянцы , к примеру, как мячики бегали , а украинцы - тяжеловесно
Может надо пересмотреть питание ?
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22.06.2021 01:01 Відповісти
Да не давать жрать неделю.
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22.06.2021 01:40 Відповісти
Шева, блин, подставил... что теперь приходится болеть против славянских команд, Словакии, Хорватии, Польши
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22.06.2021 01:21 Відповісти
Да Шева никого просто не мог подставить так как он ничего и не делал.
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22.06.2021 01:41 Відповісти
Навіть не посперечаєшся
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22.06.2021 01:26 Відповісти
Не гнівайтесь так, просто хлопці їхали на поле збирати полуницю, а випадково потрапили на поле футбольне от і виявилися неготові. З кожним таке могло трапитися.
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22.06.2021 01:27 Відповісти
тренер не підготував команду
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22.06.2021 01:27 Відповісти
Зато не влетят итальянцам 0-6, и то хорошо.
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22.06.2021 01:31 Відповісти
И выигают у Швеции Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3624 Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3624 Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3624
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23.06.2021 21:52 Відповісти
Ребята я патріот України но зтакою грою вам там точно немае що робити.
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22.06.2021 01:58 Відповісти
Не треба вже співати =за упокій= збірної. А то після невдалого матчу хороните ...

Хотілося б знати, чому не були готові. Що спричинило збій ? Готувалися, тренувалися.
Невже накрило після двох матчів, які забрали чимало зусиль ? Аналізуйте і робіть висновки та вносьте ефективні корективи.

Я тримаю кулачки, щоб наші вийшли з групи. Відпочинуть-відійдуть - хай грають, подивимося.
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22.06.2021 02:34 Відповісти
банальная усталость
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22.06.2021 02:49 Відповісти
Ні, треба отак: команда була неготова.
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22.06.2021 14:18 Відповісти
А, може так - не було ні команди, ні тренера? Великого Лобановського, мабуть корчить у домовині (Прости, Господе...)
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22.06.2021 19:33 Відповісти
команда устала и ничего с ними ней шева ни кто другой ничего не зделал бы -надеюсь 4 дней хватит востановиться и на то что выйдем с третьего места
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22.06.2021 02:48 Відповісти
Якщо команда була не готова, то може команді варто було б повернути отримані на підготовку гроші...
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22.06.2021 03:01 Відповісти
картина такаж сама із складом як на ЧС 2006 року. Тоді теж взяли Ващука, який ніде не грав і оборона прохідний двір. Зубков грає на достойному рівні, жодної хвилини на полі. Соболь різнобічний захисник - зась. Ярмоленко вже шість років путається на фланзі, і як завжди -жодного пасу на правого захисника. Ну а дует Шапаренко - Сидорчук, це просто чудо! Взагалі рівень першої ліги. Ні пасу, ні відбору, тільки топчуться по ногах. Ну а Забарний весь час спотикаеться-все частіше нагадує "знаменитого" киїіського грека. На відповідальний матч -аж 8 динамівців. Ну і показали "фірменний" динамівський футбол - до третього пасу. Ну а воротар -це теж чудо, абсолютно не має бачення поля, знову починав розпасовувати у воротарському майданчику. І ще б взяв би Буяльського, Таки вбачається, що формували склад брати Суркіси. На премію і на продаж, а вдруг заграют.
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22.06.2021 03:37 Відповісти
Одне питання. А якого рівня наш диво-тренер? Реклама "Pepsi@ у нього краще виходила
Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 2200
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22.06.2021 06:32 Відповісти
хорошая команда жаль плохо играет.........
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22.06.2021 06:21 Відповісти
Читаю коменты и удивляюсь. Радуются что команда параши выступилп еще хуже чем наша сборная. Так вот. Насрать на то как сильно обосралась команда Мордораю Главное, что показали последние матчи - Шева, как тренер, не состоялся. два поражения и одна валидольная победа на ЧЕ. Две глупейших ничьи на отборе ЧМ. Пусть идет мячики Королевской подает. У него это лучше получалось
Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3947
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22.06.2021 06:24 Відповісти
Что-то много тебя стало на этом сайте, кацап. Ты по клаве стучишь по призванию или за долю малую по тупости своей?
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22.06.2021 08:49 Відповісти
И что ты такое чтобы скулить кого там сколько. Твое место - параша. фуфломет ряженый. И помни, твой путин -*****
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22.06.2021 10:57 Відповісти
Нормальний он тренер, а королевская била ошибка.
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23.06.2021 00:23 Відповісти
Ошибкой был переход в Челси. Ошибкой было его назначение тренером СУ. Нормальный тренер? В шести оф. матчах 1 победа, 2 поражения, три ничьих. Это нормальный тренер? Тогда Блохин просто супер - тренер. Статистику глянь - http://www.allplayers.in.ua/ru/main_team/match
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23.06.2021 03:38 Відповісти
Челси єто бабки и политика. Радует, что есть осмисленная игра, есть проблеми с дисциплиной, єто беда всех снг.
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23.06.2021 12:36 Відповісти
"Челси" это не бабки, а конкретная баба по имени Кристен. Осмысленная игра? Где? В тупых откатах мяча назад Напомнить, как казахи и австрийцы забили? Проблемы с дисциплиной? Авторитет тренера заработать надо, а не блеять ме-бе
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23.06.2021 16:24 Відповісти
И кристен. Критиковать легко, но кто лучше, Маркевич?
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23.06.2021 17:09 Відповісти
критиковать за дело всегда легко. А вот хвалить за про-бы надо уметь. Игра Украина - Австрия это показатель работы как бы тренера
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23.06.2021 19:35 Відповісти
короче ссср опять просрал фарерским островам Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3672
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22.06.2021 06:26 Відповісти
Футболісти, які не відчувають себе українцями, котрі слухають мокшанський реп,розмовляють мовою московитів, ніколи не будуть єдині в бажанні перемогти супротивника, тому що їм це пофуй. Крапка.
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22.06.2021 06:32 Відповісти
а давайте згадаємо одну річ - коли в нещодавно збірна України стала чемпіонами світу по футболу серед команд U-20, чи була хоч якась реклама цієї перемоги, чи були вшановані футболісти на вищому урядовому рівні... НІ! а ті футболісти (на відміну від мільйонерів нинішньої "збірной"), відстояли честь України і стали чемпіонами світу... а в той рік як раз до влади прийшло квартальне зелене чудо...
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22.06.2021 06:57 Відповісти
І яка доля тренера, який вперше вивів український футбол на найвищий рівень??? Може він і далі очолює "молодіжку", або основну збірну?
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22.06.2021 08:23 Відповісти
Это всего лишь футбол...,не 95 квартал,а лишь тоже шоу....,не гладиаторов Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3104Эпоха развлечений...,а игра Украина-Голландия была лучшей на ЕВРО... Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 7040
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22.06.2021 07:19 Відповісти
лучшим на Евро была игра Германия Португалия
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22.06.2021 08:08 Відповісти
Позорище!Все життя іграти в футбол, і не бути готовими! Маркевича давно треба було повернути 👍
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22.06.2021 07:44 Відповісти
Ну да конечно, играть трудно было против восьмикратных чемпионов мира и Европы. Вот если бы одна игра в месяц да против сборной Северной Македонии, то конечно бы тогда да, могли бы и победить. Но парни в сборной Украины все таки продвинутые, не зря большинство из них на Австрию поставили, так шо не в накладе. Бухать меньше надо на сборах, тогда и результат будет.
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22.06.2021 07:50 Відповісти
Приехала сборная по футболу не готовая играть в футбол. Алё,тренер-а почему так происходит?
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22.06.2021 07:59 Відповісти
Наші кривоногі балерини не здатні грати на такому рівні. Українського футболу нема, є тільки хлопці, які заробляють на цій грі великі гроші.
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22.06.2021 08:12 Відповісти
Они не готовы Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 6049 Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 3604 f чем же они занимаются?
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22.06.2021 08:27 Відповісти
ЧЕ то вам не на парковці "Епіцентра" стовби оббігати... Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 8896
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22.06.2021 08:31 Відповісти
И еще, бутса рваная - ты - мудак...
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22.06.2021 08:41 Відповісти
ну хотя бы честно все сказал, не виляя жопой.
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22.06.2021 08:57 Відповісти
Единственное что нужно было сделать Шевченко это не мешать команде играть в свой футбол Он помешал дав свои глупые установки Ещё ни разу мы не выиграли перекатывая мяч в центре поля. Умный тренер, если он действительно тренер, видя что такая установка не катит, сменил бы тактику по ходу игры А этот, тупо, - продолжаем в этом же духе . .Он не тренер.
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22.06.2021 09:21 Відповісти
Это пускай Европа ответит почему мы не прошли в 1/8 финала. Европа ничего не сделала что бы выиграли этот чемпионат.
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22.06.2021 09:24 Відповісти
почему не прошли??? вероятность 90% что пройдем))
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22.06.2021 09:55 Відповісти
А толку...
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22.06.2021 11:29 Відповісти
подсчитана вероятность прохождения Украины в 1/ финала, она составляла на вчера 33%, сегодня уже 10% потеряно, хорваты придавили шотландцев
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23.06.2021 00:20 Відповісти
ну и как? калькулятор поменяй))))))
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24.06.2021 16:29 Відповісти
она составляла 33% , идиот!
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24.06.2021 21:38 Відповісти
два последовательных события в цепочке с вероятностями 0,66*0,5=0,3 неграмотный блин, Украина сильно рисковала
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24.06.2021 21:40 Відповісти
мозги тебе, млять, надо поменять, а не калькулятор мне... ********* фраер
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24.06.2021 21:44 Відповісти
больной! победа Испании и не проигрыш Швеции... 0,95х0,75!! возьми другой калькулятор, дятел
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25.06.2021 10:08 Відповісти
где таких ******** делают как тупорылых... пшло вон дебильное
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26.06.2021 11:45 Відповісти
таких мудаков млять как ты где делают...
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26.06.2021 11:46 Відповісти
начистил бы рожу тебе кто-то аааа.., чтоб в следующий раз таким мудаком не был, зебил сраный
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26.06.2021 11:48 Відповісти
дятел, это ты как раз, не любая победа Испании годилась, а та в которой Словакия не забивала мячей и с разрывом в 2 гола, для дятлов повторяю нету там 0,95, а есть 0,5... не проигрыш Швеции это тоже 1/3, а не 0,75 (1/4), Польша запросто моглда выиграть в конце и в середине первого тайма вести когда Левандовский в перекладину и в штанги попадал,... 0,66*0,5=0,33.. фраер млять.. всосал?.. а теперь с глаз моих долой, мудило ты сраное малолетнее
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26.06.2021 11:55 Відповісти
тупое животное! открой букмекерские конторы и посмотри коэффициенты на эти матчи:

Испания - Словакия (1Х2) 1,22/4,8/8,5
Швеция-Польша (1Х2) 2,05/3/3,1

бери считай придурь! если конечно умеешь, лишнехромосомное
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30.06.2021 09:42 Відповісти
везде тебя дурня надо банить и потереть
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26.06.2021 11:57 Відповісти
Испания до этого две ничьи играет с Польшой и Швецией, больной на голову фраер.
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26.06.2021 11:59 Відповісти
ты даже само, писдоболина неадекватная, путаешься в показаниях, в верхнем посте пишешь 90%, а ниже у тебя у дятла уже 71% выходит... тьфу на тебя...идиот
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26.06.2021 12:03 Відповісти
І в мене питання, хто винен що ми до цих пір не чемпіони Європи?
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22.06.2021 09:27 Відповісти
Устали. Не привыкли мажоры играть в таком темпе, как сказал Шевченко. Можно подумать, что это мы в ЕС живем и разбалованы тысячными зп и нам пахать до пота не нужно по жизни. Что то в нашем королевстве точно не сходится с логикой.
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22.06.2021 09:29 Відповісти
Я бы тренера Петракова, что нашу молодежку сделал чемпионами мира поставил тренировать СБУ. Или Маркевича. Вот кто реально умеет работать с людьми и ставить игру.
Шевченко - обычный функционер, сделавший имя в футболе, а в тренерской работе не имевший опыт. Будет на имени забашлять, не более.
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22.06.2021 09:36 Відповісти
Ну, що рішенням РНБО, напевно введуть санкції ... А ДБР відкриє справи Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 2407
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22.06.2021 09:41 Відповісти
Шева, не надо врать! все были готовы, но красиво слили игру, чтобы не попасть в 1/8 на Италию) а так скорее всего со Шведами будут играть! просчитали все ходы) МногоХодовОчка Шевы)))))
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22.06.2021 09:53 Відповісти
Я в футболі нічого не розумію але так грають лише після добрячого перепою (похмілля)
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22.06.2021 11:05 Відповісти
У меня игра сборной Украины оставляет хорошее впечатление. Команда играет в современный европейский футбол, а опыт придёт обязательно!
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22.06.2021 11:19 Відповісти
Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова - Цензор.НЕТ 5378 ннада нимного падаждать?
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22.06.2021 17:40 Відповісти
Жду...!
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22.06.2021 20:25 Відповісти
"Ты копай, копай - там черви есть!"
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22.06.2021 19:55 Відповісти
Дві команди були на чемпіонаті,за які я вболівав...За одну вболівав "за",за другу - "контра"...Обидві програли...вибули...Інтерес наполовину впав...Ще хочу,щоб програли Франція і Італія,надто,суки,самовпевнені...
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22.06.2021 11:42 Відповісти
В тому, шо команда була не готова винна одна людина-головний тренер.
І пора вже йому скласти повноваження.
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22.06.2021 11:50 Відповісти
це не команда а стадо високооплачуваних і лінивих раздолбаїв з почуттям завищеної значимості якими керує тренер що не здатен настроїти і вмотивувати команду у потрібний момент.
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22.06.2021 13:20 Відповісти
Этот свинопас Шевченко, Ни на что не способен!! Понабирал в сборную патологических бездельников типа:: толсто-жопого, ленивого и мало подвижного Марлоса, Бездарного Малиновского, вечно напуганного, с испуганными глазами как у КаМАЗА, Миколенко и ряда других персонажей...!! Короче обыкновенная дворовая команда, а не сборная !!Украина, Имея команду чемпионов мира среди U-20, просрала ТАКУЮ ЛЁГКУЮ группу, на ЕВРО-2020!!Это надо ещё суметь!! Почему у нас в сборной одно старьё!! А где молодые чемпионы мира U-20!!??? Пора шевченко отправить на мыло...Он своего порога достиг. и на большее он не способен! И не надо уповать на ихние малые зарплаты!! Зарплаты у наших футболистов О ..ГО.. ГО!! Сталеварам и шахтёрам бы такие!!
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22.06.2021 13:23 Відповісти
Олігархічний футбол вбиває гру.
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22.06.2021 14:22 Відповісти
А может Шевченко как истинный патриот Украины сам пойдёт в отставку??
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22.06.2021 17:12 Відповісти
и на хрена? и кого на его место? тебя?
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22.06.2021 17:39 Відповісти
Когда-то был такой Лобановский, так вроде он был большим специалистом именно по физическим кондициям игроков...
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22.06.2021 17:53 Відповісти
а этот наверное им пиво разрешает пить и с женами и любовницами трахаться во время турнира
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23.06.2021 00:23 Відповісти
Великий Лобановський, насамперед, не допустив би, принаймні половини, такої отари баранів на чемпіонат Європи. Валерій Лобановський був неперевершеним передусім в системі підготовки тактичної і фізичної, селективного відбору і кадрової комплектації, котру не осягнув досі ніхто - система Лобановського померла разом з самим Метром.
Така, даруйте, шмаркля як Шевченко, - навіть гидко порівнювати з ВВ, його кістки, мабуть корчаться в домовині (Прости, Господе) від таких нащадків.
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22.06.2021 19:28 Відповісти
А может надо готовиться, чтобы не уставать, вести постоянный здоровый, спортивный образ жизни, чтобы достичь результата. Тем более за такие зарплаты, их отрабатывать надо. У других это как-то получается.
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23.06.2021 00:18 Відповісти
Два матча била готова, а третий не готова стала. Бухать не нужно.
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23.06.2021 00:21 Відповісти
может, назло сыграли тренеру?
подумайте над этим
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23.06.2021 19:56 Відповісти
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