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30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии

21 июня 1991 года Чехословакию покинули последние советские солдаты.

Об этом пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Последним из страны выехал генерал Эдуард Воробьев, он пересек границу 27 июня 1991 года. Так закончилась оккупация Чехословакии, которая длилась с августа 1968 года, когда советские войска захватили чешские и словацкие земли.

Окончание оккупации означало освобождение сотен жилых домов, пахотных земель, общественных сооружений. Одним из центров оккупационных войск был городок Миловице, в котором сосредоточилось советское командование. Как отметил мэр города Лукаш Пилц, "и сегодня все еще видны следы советской армии, порой можно найти и старые боеприпасы". Ведь в Миловице советские оккупанты для собственных нужд открыли магазины, школы, дом культуры, семьи военных заселили сотни жилых домов.

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30 лет назад из Чехословакии выехало 73 500 военнослужащих, 39 000 членов их семей, 1 220 танков, 105 самолетов, 2 505 боевых транспортеров, было вывезено 95 000 тонн амуниции.

Сенат - высшая палата парламента Чехии, вышел с инициативой объявить день 26 июня Днем памяти. В это день в 1991 году тогдашний президент Чехословакии Вацлав Гавел подписал "Приказ о выводе советских войск с территории ЧСФР" (Чехословацкая Федеративная Республика).

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Эту дикую совковую Орду надо выгнать далеко в Азию, вышвырнуть с каждого квадратного километра европейской территории, находящейся под временной мордорской оккупацией: от Днестра до Крыма, от Донецка до Грузии.
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22.06.2021 00:41
+9
Добавте ще сюди ракети з ядерними боєголовками в м. Червені Води що автоматом ставило Чехословакію під удар ракет НАТО і зрозуміло чому так вони до речі як і ми ненавидять кацапів
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22.06.2021 01:01
+6
Мордор очень любит знак Сатаны 666.
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22.06.2021 00:42
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Мордор очень любит знак Сатаны 666.
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22.06.2021 00:42 Ответить
«Никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет знак, имя зверя или число имени его. Здесь нужна мудрость: имеющий ум пусть высчитает число зверя, ибо это число человеческое; и число его - шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:17, 18).
666 - больше, чем просто загадка
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22.06.2021 04:41 Ответить
Эту дикую совковую Орду надо выгнать далеко в Азию, вышвырнуть с каждого квадратного километра европейской территории, находящейся под временной мордорской оккупацией: от Днестра до Крыма, от Донецка до Грузии.
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22.06.2021 00:41 Ответить
Руссофобы!
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22.06.2021 01:00 Ответить
Добавте ще сюди ракети з ядерними боєголовками в м. Червені Води що автоматом ставило Чехословакію під удар ракет НАТО і зрозуміло чому так вони до речі як і ми ненавидять кацапів
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22.06.2021 01:01 Ответить
Ненавидять кацапів? У них пам'ять як у тої рибки.
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22.06.2021 09:43 Ответить
А чи довго ще чекати змін на краще? - Якщо чекати, то довго... 30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4861
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22.06.2021 01:31 Ответить
denis robb,мокша, Украина-не ********,сдесь лозунг: "бей жидов-спасай рассию!"-не пройдет!
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22.06.2021 06:14 Ответить
Путина надо было пригласить.. хороший праздник!!!
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22.06.2021 07:04 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 7073
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22.06.2021 08:12 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 7139
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22.06.2021 08:13 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4911
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22.06.2021 08:14 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 9188
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22.06.2021 08:15 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 2760
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22.06.2021 08:16 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 7854
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22.06.2021 08:18 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4339
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22.06.2021 08:19 Ответить
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4983
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22.06.2021 08:20 Ответить
Jan Palach Funeral (1969)

https://youtu.be/A26Z4MB1yJ8

30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії - Цензор.НЕТ 9901
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22.06.2021 08:35 Ответить
Яка ще радянська окупація, хіба це було не визволення від нацистів...)))
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22.06.2021 09:02 Ответить
це було "визволення" Чехii вiд чехiв 30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії - Цензор.НЕТ 8691
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22.06.2021 15:10 Ответить
Так кацапы уже захватили пол Чехии.Там их столько............!!!!!
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22.06.2021 11:02 Ответить
где были советские войска-там смерть,разруха и нищета!
а потом кацапы удивляются: "почему нас все ненавидят?"
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22.06.2021 15:12 Ответить
 
 