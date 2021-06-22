30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии

21 июня 1991 года Чехословакию покинули последние советские солдаты.

Об этом пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Последним из страны выехал генерал Эдуард Воробьев, он пересек границу 27 июня 1991 года. Так закончилась оккупация Чехословакии, которая длилась с августа 1968 года, когда советские войска захватили чешские и словацкие земли.

Окончание оккупации означало освобождение сотен жилых домов, пахотных земель, общественных сооружений. Одним из центров оккупационных войск был городок Миловице, в котором сосредоточилось советское командование. Как отметил мэр города Лукаш Пилц, "и сегодня все еще видны следы советской армии, порой можно найти и старые боеприпасы". Ведь в Миловице советские оккупанты для собственных нужд открыли магазины, школы, дом культуры, семьи военных заселили сотни жилых домов.

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30 лет назад из Чехословакии выехало 73 500 военнослужащих, 39 000 членов их семей, 1 220 танков, 105 самолетов, 2 505 боевых транспортеров, было вывезено 95 000 тонн амуниции.

Сенат - высшая палата парламента Чехии, вышел с инициативой объявить день 26 июня Днем памяти. В это день в 1991 году тогдашний президент Чехословакии Вацлав Гавел подписал "Приказ о выводе советских войск с территории ЧСФР" (Чехословацкая Федеративная Республика).

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