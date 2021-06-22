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30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії

21 червня 1991 року Чехословаччину залишили останні радянські солдати.

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Останнім із країни виїхав генерал Едуард Воробйов, він перетнув кордон 27 червня 1991 року. Так закінчилась окупація Чехословаччини, що тривала від серпня 1968 року, коли радянські війська захопили чеські та словацькі землі.

Закінчення окупації означало звільнення сотень житлових будинків, орних земель, громадських споруд. Одним із центрів окупаційних військ було містечко Міловіце, в якому зосередилося радянське командування. Як зазначив мер міста Лукаш Пілц, "і сьогодні все ще видно сліди радянської армії, часом можна знайти і старі боєприпаси". Адже в Міловіцях радянські окупанти для власних потреб відкрили крамниці, школи, будинок культури, родини військових заселили сотні житлових будинків.

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30 років тому з Чехословаччини виїхало 73 500 військових, 39 000 членів їхніх родин, 1220 танків, 105 літаків, 2505 бойових транспортерів, було вивезено 95 000 тон амуніції.

Сенат – вища палата парламенту Чехії, вийшов з ініціативою оголосити день 26 червня Днем пам’яті. Того дня 1991 року тодішній президент Чехословаччини Вацлав Гавел підписав "Наказ про виведення радянських військ з теренів ЧСФР" (Чехословацька Федеративна Республіка).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Эту дикую совковую Орду надо выгнать далеко в Азию, вышвырнуть с каждого квадратного километра европейской территории, находящейся под временной мордорской оккупацией: от Днестра до Крыма, от Донецка до Грузии.
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22.06.2021 00:41
+9
Добавте ще сюди ракети з ядерними боєголовками в м. Червені Води що автоматом ставило Чехословакію під удар ракет НАТО і зрозуміло чому так вони до речі як і ми ненавидять кацапів
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22.06.2021 01:01
+6
Мордор очень любит знак Сатаны 666.
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22.06.2021 00:42
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Мордор очень любит знак Сатаны 666.
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22.06.2021 00:42 Відповісти
«Никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет знак, имя зверя или число имени его. Здесь нужна мудрость: имеющий ум пусть высчитает число зверя, ибо это число человеческое; и число его - шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:17, 18).
666 - больше, чем просто загадка
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22.06.2021 04:41 Відповісти
Эту дикую совковую Орду надо выгнать далеко в Азию, вышвырнуть с каждого квадратного километра европейской территории, находящейся под временной мордорской оккупацией: от Днестра до Крыма, от Донецка до Грузии.
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22.06.2021 00:41 Відповісти
Руссофобы!
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22.06.2021 01:00 Відповісти
Добавте ще сюди ракети з ядерними боєголовками в м. Червені Води що автоматом ставило Чехословакію під удар ракет НАТО і зрозуміло чому так вони до речі як і ми ненавидять кацапів
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22.06.2021 01:01 Відповісти
Ненавидять кацапів? У них пам'ять як у тої рибки.
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22.06.2021 09:43 Відповісти
А чи довго ще чекати змін на краще? - Якщо чекати, то довго... 30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4861
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22.06.2021 01:31 Відповісти
denis robb,мокша, Украина-не ********,сдесь лозунг: "бей жидов-спасай рассию!"-не пройдет!
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22.06.2021 06:14 Відповісти
Путина надо было пригласить.. хороший праздник!!!
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22.06.2021 07:04 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 7073
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22.06.2021 08:12 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 7139
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22.06.2021 08:13 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4911
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22.06.2021 08:14 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 9188
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22.06.2021 08:15 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 2760
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22.06.2021 08:16 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 7854
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22.06.2021 08:18 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4339
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22.06.2021 08:19 Відповісти
30-летие окончания советской оккупации отметили в Чехии - Цензор.НЕТ 4983
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22.06.2021 08:20 Відповісти
Jan Palach Funeral (1969)

https://youtu.be/A26Z4MB1yJ8

30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії - Цензор.НЕТ 9901
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22.06.2021 08:35 Відповісти
Яка ще радянська окупація, хіба це було не визволення від нацистів...)))
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22.06.2021 09:02 Відповісти
це було "визволення" Чехii вiд чехiв 30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії - Цензор.НЕТ 8691
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22.06.2021 15:10 Відповісти
Так кацапы уже захватили пол Чехии.Там их столько............!!!!!
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22.06.2021 11:02 Відповісти
где были советские войска-там смерть,разруха и нищета!
а потом кацапы удивляются: "почему нас все ненавидят?"
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22.06.2021 15:12 Відповісти
 
 