Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили

"За интеллигентным видом министра культуры скрывается обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью вместо товаров. Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!"

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"Под его руководством все Министерство культуры перепрофилировалось в обычное ЧП "Рога и копыта", которое обдирает украинцев где и как только можно!

Под видом сохранения исторического наследия это министерство продает разрешения на строительства в исторических ареалах городов. Как никто другой со своим одесским и киевским опытом я понимаю важность спасения и защиты объектов культуры, но то, что он делает, этому прямо противоположно – он просто установил кассу и хочет обилечивать все строительные объекты.

Маразм дошел до того, что они барыжат эти разрешения даже там, где не имеют на это права. В Киеве, например, не принят историко-культурный опорный план, но это не мешает Ткаченко кошмарить местный бизнес и обнаглеть до того, что "оштрафовать" Резиденцию посла Кореи за то, что им вовремя не занесли. Слава богу, судья попался адекватный и поставил их на место, иначе был бы международный скандал!", - написал Саакашвили о главе МКИП Александре Ткаченко.

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Глава исполкома Нацсовета реформ считает, что Минестерство культуры намерено получить дополнительные контролирующие функции для расширения коррупционных возможностей при выдаче разрешений.

"Видимо, такие ограничения "поля деятельности" сильно нервируют министра культуры, поэтому он решил его расширить и вместе с подельниками протащил на заседании Кабмина создание некой инспекции, которая будет разрешать вообще все строительства, а под шумок еще и обилечивать гостиницы, подмяв под себя присвоение категорий (звезд).

Причем если раньше это была процедура добровольная, то сейчас становится обязательной для всех! От гостиниц они требуют заполнить декларацию из 215 пунктов, которую никогда в жизни не заполнит ни один здравомыслящий бизнес, – соответственно, это прямое приглашение для взятки. Кроме того, с присвоением гостиничной темы ушлый министр подмазался к модной сейчас теме казино – как же они могут открываться без того, чтобы он и их не обилетил!", - подчеркивает Саакашвили.

Он считает, что Ткаченко не достоин занимать пост министра культуры, поскольку не борется за спасение исторической части таких городов как Киев и Одесса.

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"Когда мы говорим о памятниках культурного наследия, мы должны помнить, что сейчас министром культуры является человек, который хочет уничтожить Одесскую киностудию на Французском бульваре, являющуюся объектом культурного наследия всей Украины, и вместо нее построить безликие корпуса. И он – тот, кто посягает на самое дорогое в Одессе и лично несет ответственность за строительный беспредел, который сейчас твориться в центре Киева, – будет читать лекции о важности сохранения культурного наследия?

Не может быть при Президенте Зеленском в правительстве такого человека, который называется министром. Его не то что из министров, его вообще с госслужбы нужно гнать взашей. Его и всех ему подобных. Иначе ничего поменять никогда не удастся", - написал Саакашвили.