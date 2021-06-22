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Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили

Слово

"За интеллигентным видом министра культуры скрывается обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью вместо товаров. Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!"

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"Под его руководством все Министерство культуры перепрофилировалось в обычное ЧП "Рога и копыта", которое обдирает украинцев где и как только можно!

Под видом сохранения исторического наследия это министерство продает разрешения на строительства в исторических ареалах городов. Как никто другой со своим одесским и киевским опытом я понимаю важность спасения и защиты объектов культуры, но то, что он делает, этому прямо противоположно – он просто установил кассу и хочет обилечивать все строительные объекты.

Маразм дошел до того, что они барыжат эти разрешения даже там, где не имеют на это права. В Киеве, например, не принят историко-культурный опорный план, но это не мешает Ткаченко кошмарить местный бизнес и обнаглеть до того, что "оштрафовать" Резиденцию посла Кореи за то, что им вовремя не занесли. Слава богу, судья попался адекватный и поставил их на место, иначе был бы международный скандал!", - написал Саакашвили о главе МКИП Александре Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко и Немчинов "протащили" создание инспекции по защите культурного наследия, чтобы возобновить коррупционные потоки, - Саакашвили

Глава исполкома Нацсовета реформ считает, что Минестерство культуры намерено получить дополнительные контролирующие функции для расширения коррупционных возможностей при выдаче разрешений.

"Видимо, такие ограничения "поля деятельности" сильно нервируют министра культуры, поэтому он решил его расширить и вместе с подельниками протащил на заседании Кабмина создание некой инспекции, которая будет разрешать вообще все строительства, а под шумок еще и обилечивать гостиницы, подмяв под себя присвоение категорий (звезд).

Причем если раньше это была процедура добровольная, то сейчас становится обязательной для всех! От гостиниц они требуют заполнить декларацию из 215 пунктов, которую никогда в жизни не заполнит ни один здравомыслящий бизнес, – соответственно, это прямое приглашение для взятки. Кроме того, с присвоением гостиничной темы ушлый министр подмазался к модной сейчас теме казино – как же они могут открываться без того, чтобы он и их не обилетил!", - подчеркивает Саакашвили.

Он считает, что Ткаченко не достоин занимать пост министра культуры, поскольку не борется за спасение исторической части таких городов как Киев и Одесса.

Также читайте: Минкульт: Слова Саакашвили - предположения и манипуляции

"Когда мы говорим о памятниках культурного наследия, мы должны помнить, что сейчас министром культуры является человек, который хочет уничтожить Одесскую киностудию на Французском бульваре, являющуюся объектом культурного наследия всей Украины, и вместо нее построить безликие корпуса. И он – тот, кто посягает на самое дорогое в Одессе и лично несет ответственность за строительный беспредел, который сейчас твориться в центре Киева, – будет читать лекции о важности сохранения культурного наследия?

Не может быть при Президенте Зеленском в правительстве такого человека, который называется министром. Его не то что из министров, его вообще с госслужбы нужно гнать взашей. Его и всех ему подобных. Иначе ничего поменять никогда не удастся", - написал Саакашвили.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) Саакашвили Михеил (3307) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+65
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7110
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22.06.2021 19:33
+60
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5901
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22.06.2021 19:42
+45
годі буде й зєзіка

https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1407343446319304707 2 ч

Колеги з українських телеканалів, експерти, політологи, припиніть називати чмо президентом.
Вам же нічого не буде, якщо ви просто скажете: Зеленський.
Я ні разу в своїх постах не назвав криворізького паяца, ворога України президентом.
Бо я поважаю Україну. Поважайте і ви, прошу.
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22.06.2021 19:33
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Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 298
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22.06.2021 20:57 Ответить
Неужели карлсон научился выговаривать БарЫга? А то все барИга да барИга...
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22.06.2021 21:09 Ответить
Напевно бабуся зелених Бе-бе-бізяні грошей не дала.
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22.06.2021 21:51 Ответить
Міхо, ти вже задовбав своїми "баригами". Єрмака, Шефіра не хоч потрусить? Борець херов...
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22.06.2021 21:27 Ответить
Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2796
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22.06.2021 21:49 Ответить
Думаю уже не долго ждать когда мишико обьявит своего любимого кловуна барыгой
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22.06.2021 21:59 Ответить
Єрмак же свята людина, так Саакашвілі? Посадами вже не торгує?
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22.06.2021 23:39 Ответить
карлсон снова под крышей ? ... накуренный зеБиллом
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23.06.2021 00:42 Ответить
Чи є Міністерство Культури в Германії. Я запитала Гугл. І Гугл не відповів. Та я знаю, що такого міністерства , окрім совкосрані, ніде не існує. А КУЛТУРА! Є! Питається в задачі--на холєру козі баян, а в Україні МК
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23.06.2021 05:44 Ответить
Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4913
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23.06.2021 12:08 Ответить
Ткаченко попал в список "Барыготворец"
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23.06.2021 07:15 Ответить
Опять Зе нарик не виноват 🤡🤢 , янелох не в курсе , что у него под носом творится? 🐑🐏зебыдлота прожуёт !
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23.06.2021 08:16 Ответить
Причём тут ЗЕ ? Он же не виноват ,что народ по по приколу за него голосовал .
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23.06.2021 10:25 Ответить
Який президент--такі і міністри. Жалюгідні баригі і шулери.
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23.06.2021 08:43 Ответить
А народ ? Народ то какой , что выбрал себе такого президента и терпит таких министров? Что за народ такой ?
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23.06.2021 10:23 Ответить
Вообще то "барыга" по классике это продавец ворованного, а министр продает НАРОДНОЕ. Просто берет и продает, ему ничего не надо ПОКУПАТЬ, прежде чем продать..
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23.06.2021 09:58 Ответить
интересно, какая зарплата у Михуила...и еще интересней за что? (отчет о ПРОДЕЛАННОЙ работе посмотреть бы... а не просто послушать трели (мягко сказано) соловья (тоже польстил))))
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23.06.2021 11:06 Ответить
Цікаво,ЗВІДКИ він отримує зарплату,адже його шарага офіційно державою не фінансується.
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23.06.2021 12:48 Ответить
у тому шапіто все цікаво ))) і звідкіля? ...і за що? ...і навіщо ? )))))
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23.06.2021 13:01 Ответить
Не может быть при президенте зеленском в руководстве такого человека, называемого реформатором...))
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23.06.2021 12:18 Ответить
Цікаво було б ще почути від Міхо, чому ж він там є і дуже впевнено почувається.
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23.06.2021 12:24 Ответить
А про сюжет ,коли Гудименко попустив Саака,на Цензорі не повідомили....
Дивно.Цікаво було послухати бе-бе-бе-2.
Певно,тому що показували на телеканалі Ахмєтова.От якби на Бєніно-медведчуківському...
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23.06.2021 12:34 Ответить
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