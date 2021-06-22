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Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі

Слово

"За інтелігентним виглядом міністра культури ховається звичайний крамар, який торгує своєю посадою замість товарів. Я вже давно не вживаю слово "барига", але його воно характеризує якнайкраще!"

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під його керівництвом все Міністерство культури перепрофілювалося в звичайне ПП "Роги і копита", яке обдирає українців де і як тільки можна!

Під виглядом збереження історичної спадщини це міністерство продає дозволи на будівництва в історичних ареалах міст. Як ніхто інший зі своїм одеським і київським досвідом я розумію важливість порятунку і захисту об'єктів культури, але те, що він робить – цьому прямо протилежно, він просто встановив касу і хоче обілечувати всі будівельні об'єкти.

Маразм дійшов до того, що вони барижать ці дозволи навіть там, де не мають на це права. У Києві, наприклад, не прийнятий історико-культурний опорний план, але це не заважає Ткаченко кошмарити місцевий бізнес і знахабніти до того, що "оштрафувати" Резиденцію посла Кореї за те, що їм вчасно не занесли. Слава богу, суддя попався адекватний і поставив їх на місце, інакше був би міжнародний скандал!", - написав Саакашвілі про голову МКІП Олександра Ткаченка.

Читайте також: Ткаченко і Немчінов "протягли" створення інспекції з питань захисту культурної спадщини, щоб відновити корупційні потоки, - Саакашвілі

Голова виконкому Нацради реформ вважає, що Міністерство культури має намір отримати додаткові контролюючі функції для розширення корупційних можливостей при видачі дозволів.

"Мабуть, такі обмеження "поля діяльності" сильно нервують міністра культури, тому він вирішив його розширити і разом з подільниками протягнув на засіданні Кабміну створення якоїсь інспекції, яка буде дозволяти взагалі всі будівництва, а під шумок ще й обілечувати готелі, підім'явши під себе привласнення категорій (зірок).

Причому, якщо раніше це була процедура добровільна, то зараз стає обов'язковою для всіх! Від готелів вони вимагають заповнити декларацію з 215 пунктів, яку ніколи в житті не заповнить жоден притомний бізнес, - відповідно, це пряме запрошення для хабара. Крім того, з присвоєнням готельної теми хваткий міністр підмазався до модної зараз теми казино - як же вони можуть відкриватися без того, щоб він і їх не обілетив!", - підкреслює Саакашвілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінкульт: Слова Саакашвілі - припущення і маніпуляції

Він вважає, що Ткаченко не гідний обіймати пост міністра культури, оскільки не бореться за порятунок історичної частини таких міст як Київ і Одеса.

"Коли ми говоримо про пам'ятки культурної спадщини, ми повинні пам'ятати, що зараз міністром культури є людина, яка хоче знищити Одеську кіностудію на Французькому бульварі, що є об'єктом культурної спадщини всієї України, і замість неї побудувати безликі корпуси. І він - той, хто зазіхає на найдорожче в Одесі і особисто несе відповідальність за будівельне свавілля, яке зараз твориться в центрі Києва, - читатиме лекції про важливість збереження культурної спадщини?

Не може бути при Президентові Зеленському в уряді такої людини, яка називається міністром. Його не те що з міністрів, його взагалі з держслужби потрібно гнати втришия. Його і всіх йому подібних. Інакше нічого поміняти ніколи не вдасться", - написав Саакашвілі.

Автор: 

Міністерство культури (756) Саакашвілі Міхеіл (2155) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+65
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7110
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22.06.2021 19:33
+60
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5901
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22.06.2021 19:42
+45
годі буде й зєзіка

https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1407343446319304707 2 ч

Колеги з українських телеканалів, експерти, політологи, припиніть називати чмо президентом.
Вам же нічого не буде, якщо ви просто скажете: Зеленський.
Я ні разу в своїх постах не назвав криворізького паяца, ворога України президентом.
Бо я поважаю Україну. Поважайте і ви, прошу.
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22.06.2021 19:33
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Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 298
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22.06.2021 20:57 Відповісти
Неужели карлсон научился выговаривать БарЫга? А то все барИга да барИга...
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22.06.2021 21:09 Відповісти
Напевно бабуся зелених Бе-бе-бізяні грошей не дала.
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22.06.2021 21:51 Відповісти
Міхо, ти вже задовбав своїми "баригами". Єрмака, Шефіра не хоч потрусить? Борець херов...
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22.06.2021 21:27 Відповісти
Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2796
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22.06.2021 21:49 Відповісти
Думаю уже не долго ждать когда мишико обьявит своего любимого кловуна барыгой
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22.06.2021 21:59 Відповісти
Єрмак же свята людина, так Саакашвілі? Посадами вже не торгує?
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22.06.2021 23:39 Відповісти
карлсон снова под крышей ? ... накуренный зеБиллом
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23.06.2021 00:42 Відповісти
Чи є Міністерство Культури в Германії. Я запитала Гугл. І Гугл не відповів. Та я знаю, що такого міністерства , окрім совкосрані, ніде не існує. А КУЛТУРА! Є! Питається в задачі--на холєру козі баян, а в Україні МК
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23.06.2021 05:44 Відповісти
Слово "барига" характеризує міністра культури Ткаченка найкраще, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4913
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23.06.2021 12:08 Відповісти
Ткаченко попал в список "Барыготворец"
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23.06.2021 07:15 Відповісти
Опять Зе нарик не виноват 🤡🤢 , янелох не в курсе , что у него под носом творится? 🐑🐏зебыдлота прожуёт !
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23.06.2021 08:16 Відповісти
Причём тут ЗЕ ? Он же не виноват ,что народ по по приколу за него голосовал .
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23.06.2021 10:25 Відповісти
Який президент--такі і міністри. Жалюгідні баригі і шулери.
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23.06.2021 08:43 Відповісти
А народ ? Народ то какой , что выбрал себе такого президента и терпит таких министров? Что за народ такой ?
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23.06.2021 10:23 Відповісти
Вообще то "барыга" по классике это продавец ворованного, а министр продает НАРОДНОЕ. Просто берет и продает, ему ничего не надо ПОКУПАТЬ, прежде чем продать..
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23.06.2021 09:58 Відповісти
интересно, какая зарплата у Михуила...и еще интересней за что? (отчет о ПРОДЕЛАННОЙ работе посмотреть бы... а не просто послушать трели (мягко сказано) соловья (тоже польстил))))
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23.06.2021 11:06 Відповісти
Цікаво,ЗВІДКИ він отримує зарплату,адже його шарага офіційно державою не фінансується.
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23.06.2021 12:48 Відповісти
у тому шапіто все цікаво ))) і звідкіля? ...і за що? ...і навіщо ? )))))
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23.06.2021 13:01 Відповісти
Не может быть при президенте зеленском в руководстве такого человека, называемого реформатором...))
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23.06.2021 12:18 Відповісти
Цікаво було б ще почути від Міхо, чому ж він там є і дуже впевнено почувається.
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23.06.2021 12:24 Відповісти
А про сюжет ,коли Гудименко попустив Саака,на Цензорі не повідомили....
Дивно.Цікаво було послухати бе-бе-бе-2.
Певно,тому що показували на телеканалі Ахмєтова.От якби на Бєніно-медведчуківському...
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23.06.2021 12:34 Відповісти
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