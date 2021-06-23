Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских госслужащих с профессиональным праздником - Днем государственной службы.
Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В основе любой государственной системы всегда - люди. Люди, которые выполняют законы. Люди, которые внедряют государственные решения. Люди, которые своим трудом соединяют сотни учреждений и организаций, структур и управлений в единый организм, который и является нашим государством.
Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник этих украинцев - День государственной службы.
Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов - это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих. Но есть и другие требования к ним, о которых говорят несколько меньше, хотя в сочетании именно с ними обеспечивается наибольшая эффективность государственной службы и ее способность быть современной.
Это - клиентоориентированность. Согласитесь, звучит несколько непривычно в контексте государственной службы. Но так должно быть. Поскольку государственные служащие работают не для себя, а для людей. А еще - технологичность. То есть умение работать не просто с бумажками, а с сервисами, приложениями и алгоритмами.
Экономика и общественная жизнь прогрессируют в наше время очень быстро. Государственная система должна не только успевать за этими изменениями, а иногда - быть лидером в них. А значит, нужны и новые диджитал-проекты для управления людьми и процессами в государственных органах. Современные инструменты равного доступа и надлежащие условия работы на государственной службе. Качественные учебные программы для профессионального развития государственных служащих.
Обязательно - честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности. Обязательно - реформа системы оплаты труда госслужащих. Обязательно - обеспечение таких отношений между людьми в государственных структурах, которые позволяют сохранить талантливых личностей на службе у государства.
Понятно, что надо еще многое сделать для качественной трансформации государственной службы в Украине. Но у нас уже есть - это люди, которые вкладывают свой профессиональный потенциал, интеллект и эмоции в то, чтобы наше государство достигло настоящих успехов.
Поздравляем сегодня всех наших государственных служащих - добросовестных и современных, ориентированных на интересы общества и способных учиться. Сил вам в работе! И только лучших специалистов - в коллеги!" - поздравил чиновников Зеленский.
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я где то спросил за кого вы голосовали? нет
так чего ты возбудилась как зеленский при виде мендель? спокойнее а то не дай бог чего случится.
а можно уточнить - а кто входит в кагал олигархата? по списку на последних выборах президента например.
и я,и ты оплачиваем "труд" этих чиновниц.а еще электричество,отопление,охрану...этих бесполезных 20-ти кабинетов.город-100К населения.
А тоді вже і беруться до своїх здирницьких обов'язків.
Не треба нам розказувати, що вони живуть на голу зарплату.
Вообще миллиард деревьев - это наверно саженцы размером с 10 см.
в первом варианте это время и деньги
во втором - очень большие деньги.
локшинацяцьошка, не така примітна, як дороги та дерева. Він тепер подовжує термін життя наріду, головне не уточнювати якого.
Решту народів туди не підпускають, щоб не було свідків.
Данілов і заступник міністра оборони прилетіли до Одеси на вертольотах, пов'язаних з Герегою і Коломойським.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і заступник міністра оборони Олександр Миронюк вчора прибули до Одеси на https://inforesist.org/v-odesse-prizemlilsya-britanskij-pravitelstvennyj-samolet-i-letayut-amerikanskie-konvertoplany/ зустріч з британським міністром на приватних вертольотах. Про це https://inforesist.org/goto/https://dumskaya.net/news/sekretar-snbou-i-zamministra-oborony-ukrainy-pri-145905/ пише "Думская".
За даними видання, це приватні вертольоти Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Неофіційно цю інформацію підтвердили в "Украерорусі".
Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).
Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ «Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "за майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.
Телеканалы «Украина» и «Украина 24», входящие в медиагруппу в составе компании «SCM» Рината Ахметова, запускают новую еженедельную информационно-аналитическую программу, которая будет освещать только одну тему ㅡ деолигархизацию.
У самого Ахметова уверены, что он является не олигархом, а «крупнейшим украинским инвестором».
https://twitter.com/i/status/1407602652486189056