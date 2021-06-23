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Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества

Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских госслужащих с профессиональным праздником - Днем государственной службы.

Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В основе любой государственной системы всегда - люди. Люди, которые выполняют законы. Люди, которые внедряют государственные решения. Люди, которые своим трудом соединяют сотни учреждений и организаций, структур и управлений в единый организм, который и является нашим государством.

Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник этих украинцев - День государственной службы.

Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов - это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих. Но есть и другие требования к ним, о которых говорят несколько меньше, хотя в сочетании именно с ними обеспечивается наибольшая эффективность государственной службы и ее способность быть современной.

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Это - клиентоориентированность. Согласитесь, звучит несколько непривычно в контексте государственной службы. Но так должно быть. Поскольку государственные служащие работают не для себя, а для людей. А еще - технологичность. То есть умение работать не просто с бумажками, а с сервисами, приложениями и алгоритмами.

Экономика и общественная жизнь прогрессируют в наше время очень быстро. Государственная система должна не только успевать за этими изменениями, а иногда - быть лидером в них. А значит, нужны и новые диджитал-проекты для управления людьми и процессами в государственных органах. Современные инструменты равного доступа и надлежащие условия работы на государственной службе. Качественные учебные программы для профессионального развития государственных служащих.

Обязательно - честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности. Обязательно - реформа системы оплаты труда госслужащих. Обязательно - обеспечение таких отношений между людьми в государственных структурах, которые позволяют сохранить талантливых личностей на службе у государства.

Понятно, что надо еще многое сделать для качественной трансформации государственной службы в Украине. Но у нас уже есть - это люди, которые вкладывают свой профессиональный потенциал, интеллект и эмоции в то, чтобы наше государство достигло настоящих успехов.

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Поздравляем сегодня всех наших государственных служащих - добросовестных и современных, ориентированных на интересы общества и способных учиться. Сил вам в работе! И только лучших специалистов - в коллеги!" - поздравил чиновников Зеленский.

Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества 01
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) поздравление (1057) праздник (1691) чиновник (1560) госслужащие (339)


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Топ комментарии
+16
Профессиональные вымогатели взяток.
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23.06.2021 10:08
+15
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 1414
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23.06.2021 10:06
+14
Короче. С днём корупционера.
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23.06.2021 10:11
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Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 1414
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23.06.2021 10:06 Ответить
Шо щас буде !!! 😀😀😀
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23.06.2021 10:07 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 1936
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23.06.2021 10:21 Ответить
У Зеленского чиновники такие же "добросовестные" как и он, скоро людей будут в наперстки намахивать - это будет их основная работав. Так наглеть как при зеленых никто и никогда еще не наглел. Уже извращаются по полной, а народ жрет все г-вно что ему суют зеленые чмошники. Раньше за газ была одна платежка, теперь две, а запланировали вскоре еще одну, то есть будет три, две им мало за воздух брать,за ресурсы страны и каждого украинца, потому что газ на коммуналку идет с украинских скважин. При чем цена растет на дрожжах,в 2 раза выросла. Что зимой будет не знаю, но люди пока молчат, видимо им не доходит еще что происходит.
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23.06.2021 10:51 Ответить
Не ну а что вы хотели? "по приколу" оно так и получается, правда?
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23.06.2021 11:09 Ответить
А чего ты у меня спрашиваешь? Я не голосовала за олигархат и не буду голосовать. Ни за Порошенка, ни за Зеленского, ни за Януковича. Так что себя спрашивай, а то ты меня уже тут третий год спрашиваешь и все до твоей пустой головы не доходит.
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23.06.2021 11:33 Ответить
"олигархат" - хорошее слово. Как и "соросята". Главное можно втулить куда попало.
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23.06.2021 12:38 Ответить
лариса, у вас странная зацыкленность на собственной личности
я где то спросил за кого вы голосовали? нет
так чего ты возбудилась как зеленский при виде мендель? спокойнее а то не дай бог чего случится.
а можно уточнить - а кто входит в кагал олигархата? по списку на последних выборах президента например.
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23.06.2021 14:00 Ответить
Профессиональные вымогатели взяток.
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23.06.2021 10:08 Ответить
коли в голові пусто - то будь-яку брехню можна говорити дуже щиро. Вова, з'їж яду.
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23.06.2021 10:09 Ответить
Короче. С днём корупционера.
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23.06.2021 10:11 Ответить
95 відсотків працюють за голу зарплату в 5-7 тисяч. Піди попрацюй і тоді кажи за корупціонерів
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23.06.2021 10:15 Ответить
был вчера в собесе.его функции передали ОТГ.в 10-ти кабинетах паслись 20 теток неопределенного возраста.и я один..
и я,и ты оплачиваем "труд" этих чиновниц.а еще электричество,отопление,охрану...этих бесполезных 20-ти кабинетов.город-100К населения.
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23.06.2021 11:13 Ответить
Недоволен, млять! В Киеве на одну тётку 20 человек ждёт в тесном коридоре!
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23.06.2021 14:14 Ответить
Не "працюють", а сидять і чекають поки хтось не звернеться.
А тоді вже і беруться до своїх здирницьких обов'язків.
Не треба нам розказувати, що вони живуть на голу зарплату.
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23.06.2021 11:15 Ответить
ориентированные на интересы общества/ Как же как же. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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23.06.2021 10:13 Ответить
Но кодлан Коломойского воров понимает- Данилов: Коррупция существует не только в Украине.
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23.06.2021 10:20 Ответить
Ти зуби не заговорюй. Де вагон інвестицій з Оману та інших еміратів? Балабол.
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23.06.2021 10:13 Ответить
А с миллиарда деревьев хоч одно уже посадили?
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23.06.2021 10:19 Ответить
Эта....Фикус в офисе *********** за дерево не сойдет?
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23.06.2021 10:26 Ответить
Думаю, что осенью надо садить . Летом все в листьях
Вообще миллиард деревьев - это наверно саженцы размером с 10 см.
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23.06.2021 10:26 Ответить
перед тек посадить миллиард саженцев надо или вырастить примерно 10-20 млрд таких саженцев (примерно такой уровень "падежа" из ростков) либо купить

в первом варианте это время и деньги
во втором - очень большие деньги.
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23.06.2021 10:29 Ответить
Есть ещё вариант - сыпать семена осенью - весной они взойдут 😀
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23.06.2021 10:47 Ответить
😀😀😀 уже есть
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 7469
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23.06.2021 10:28 Ответить
У Вави нова локшина цяцьошка, не така примітна, як дороги та дерева. Він тепер подовжує термін життя наріду, головне не уточнювати якого.
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23.06.2021 10:48 Ответить
Оцим народом і заповнена державна чиновницька вертикаль.
Решту народів туди не підпускають, щоб не було свідків.
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23.06.2021 11:17 Ответить
"Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов - это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих.....Обязательно - честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности." - Чіво блєать! Відколи це фоторгафи, тамади, клоуни, українофоби і ******* такими стали?
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23.06.2021 10:14 Ответить
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 291Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 3547
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23.06.2021 10:14 Ответить
Престиж виражається в 5-7 тисяч на місяць. Ганьба.
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23.06.2021 10:17 Ответить
Краще б по клавiшах шпилив, а рота не розкривав! Lостатньо подиывитись кого, з "профi", ти нахваршував у уганськiй.
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23.06.2021 10:18 Ответить
Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества - Цензор.НЕТ 7766
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23.06.2021 10:18 Ответить
Перепрошуюсь, у Луганськiй, прифронтовiй областi!!! Там усяк дибiл й хапуга, аби не Поршенко!!! Один гайдай, эрмаком дахуэмий, чого вартий!
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23.06.2021 10:21 Ответить
у них еще и праздник свой есть?
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23.06.2021 10:21 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 4616
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23.06.2021 10:22 Ответить
цей підійде?
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 4030
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23.06.2021 11:19 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 880
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23.06.2021 10:25 Ответить
На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
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23.06.2021 10:46 Ответить
День профессионалов отката.
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23.06.2021 10:27 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 6565
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23.06.2021 10:28 Ответить
"Закон - это я!", - зеленский.
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23.06.2021 10:31 Ответить
найвеличніший віслюк усіх часів та мудрих нарідів
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 5683
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23.06.2021 11:21 Ответить
Чому підлеглі найвеличнішого борцуна із олігархами літають у службових справах вертольотами каломойши та Гереги?

Данілов і заступник міністра оборони прилетіли до Одеси на вертольотах, пов'язаних з Герегою і Коломойським.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і заступник міністра оборони Олександр Миронюк вчора прибули до Одеси на https://inforesist.org/v-odesse-prizemlilsya-britanskij-pravitelstvennyj-samolet-i-letayut-amerikanskie-konvertoplany/ зустріч з британським міністром на приватних вертольотах. Про це https://inforesist.org/goto/https://dumskaya.net/news/sekretar-snbou-i-zamministra-oborony-ukrainy-pri-145905/ пише "Думская".
За даними видання, це приватні вертольоти Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Неофіційно цю інформацію підтвердили в "Украерорусі".
Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).
Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ «Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "за майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.
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23.06.2021 10:28 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 7521
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23.06.2021 10:29 Ответить
"Телеканалы самого богатого украинца Ахметова запускают новую программу ㅡ о деолигархизации."

Телеканалы «Украина» и «Украина 24», входящие в медиагруппу в составе компании «SCM» Рината Ахметова, запускают новую еженедельную информационно-аналитическую программу, которая будет освещать только одну тему ㅡ деолигархизацию.

У самого Ахметова уверены, что он является не олигархом, а «крупнейшим украинским инвестором».
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23.06.2021 10:34 Ответить
день коррупционера и взяточника
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23.06.2021 10:32 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 3512
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23.06.2021 10:32 Ответить
Можно с уверенностью сказать-пока в Украине будет продолжаться подобный совкизм в ввиде "прахвессионалых праздников", "народных и заслуженных артистов" награждений чиновников грамотами и медальками- НИКОГДА страна не станет цивилизованной. Уже второе поколение родилось после совка, а мусора в головах все столько же.
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23.06.2021 10:34 Ответить
если у чиновника новенький Айфон и он делает все что бы его жена ( и любовница ) побывали на всех существующих курортах а сынуля с дочкой гоняли на дорогезных автомобилях его можно назвать "современным и ориентированным на интересы общества" ( своего маленького общества ) ?
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23.06.2021 10:37 Ответить
Рейс Киев-Ужгород задержали из-за того, что нардеп Николай Тищенко не мог записать видео с нескольких дублей перед вылетом самолета. Все пассажиры рейса были вынуждены ждать окончания съёмок. Видео журналиста Виталия Глаголы.

https://twitter.com/i/status/1407602652486189056
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23.06.2021 10:40 Ответить
Зеленський привітав чиновників із професійним святом: Сумлінні і сучасні, орієнтовані на інтереси суспільства - Цензор.НЕТ 5196
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23.06.2021 10:59 Ответить
😂😂😂👍
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23.06.2021 12:21 Ответить
Усіх на баржу і в круїз до найглибшого місця Чорного моря.
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23.06.2021 11:58 Ответить
С этими гнидами 2 законных метода борьбы - посадка и посадка с конфискацией. Иначе можно долго на майданах скакать.
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23.06.2021 12:22 Ответить
Що прямо так і сказав?"сумлінні,чесні і орієнтовані на інтереси суспільства"???🤔...схоже наш прєзік був під дозою 😂😂😂🤦‍♂️
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23.06.2021 12:24 Ответить
мы точно в одной стране с Зе живем?
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23.06.2021 13:57 Ответить
 
 