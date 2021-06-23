Зеленский поздравил чиновников с профессиональным праздником: Добросовестные и современные, ориентированные на интересы общества

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских госслужащих с профессиональным праздником - Днем государственной службы.

Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В основе любой государственной системы всегда - люди. Люди, которые выполняют законы. Люди, которые внедряют государственные решения. Люди, которые своим трудом соединяют сотни учреждений и организаций, структур и управлений в единый организм, который и является нашим государством.

Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник этих украинцев - День государственной службы.

Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов - это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих. Но есть и другие требования к ним, о которых говорят несколько меньше, хотя в сочетании именно с ними обеспечивается наибольшая эффективность государственной службы и ее способность быть современной.

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Это - клиентоориентированность. Согласитесь, звучит несколько непривычно в контексте государственной службы. Но так должно быть. Поскольку государственные служащие работают не для себя, а для людей. А еще - технологичность. То есть умение работать не просто с бумажками, а с сервисами, приложениями и алгоритмами.

Экономика и общественная жизнь прогрессируют в наше время очень быстро. Государственная система должна не только успевать за этими изменениями, а иногда - быть лидером в них. А значит, нужны и новые диджитал-проекты для управления людьми и процессами в государственных органах. Современные инструменты равного доступа и надлежащие условия работы на государственной службе. Качественные учебные программы для профессионального развития государственных служащих.

Обязательно - честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности. Обязательно - реформа системы оплаты труда госслужащих. Обязательно - обеспечение таких отношений между людьми в государственных структурах, которые позволяют сохранить талантливых личностей на службе у государства.

Понятно, что надо еще многое сделать для качественной трансформации государственной службы в Украине. Но у нас уже есть - это люди, которые вкладывают свой профессиональный потенциал, интеллект и эмоции в то, чтобы наше государство достигло настоящих успехов.

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Поздравляем сегодня всех наших государственных служащих - добросовестных и современных, ориентированных на интересы общества и способных учиться. Сил вам в работе! И только лучших специалистов - в коллеги!" - поздравил чиновников Зеленский.



