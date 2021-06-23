Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харькове, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали сотрудника сектора патрульной полиции в Харьковской области, который занимался продажей наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, сержант полиции фасовал наркотики у себя дома и подыскивал клиентов в социальных сетях. После этого он делал "закладки" на улицах Харькова.

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Следствием задокументировано несколько эпизодов сбыта наркотиков, похожих на амфетамин и "PVP-соли". Также установлено, что среди распространяемых веществ были особенно опасные, в частности мефедрон. Во время обыска в квартире патрульного обнаружены и изъяты наркотические вещества, весы и пакеты для фасовки.

Задержанному полицейскому планируется уведомление о подозрении в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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