Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харькове, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали сотрудника сектора патрульной полиции в Харьковской области, который занимался продажей наркотиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, сержант полиции фасовал наркотики у себя дома и подыскивал клиентов в социальных сетях. После этого он делал "закладки" на улицах Харькова.
Следствием задокументировано несколько эпизодов сбыта наркотиков, похожих на амфетамин и "PVP-соли". Также установлено, что среди распространяемых веществ были особенно опасные, в частности мефедрон. Во время обыска в квартире патрульного обнаружены и изъяты наркотические вещества, весы и пакеты для фасовки.
Задержанному полицейскому планируется уведомление о подозрении в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
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Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион -
Он воровать не перестанет.
А с другой стороны платят мало...
Причём тут мины, военные и их зарплаты? Речь о "доблесных" полицаях идёт, которые по, словам тотоши, бегут из конторы.
А свои пожелания при встрече рюкзакяну сам передашь, или через тотошку.
Я с ними, к счастью, не знаком.
Только вот за них слово замолвить некому, а у государства, судя по всему, полицаи в бОльшем приоритете.
Очікуємо невдовзі підвищення зарплат поліцейським (і не на 20-30%).
- гражданин, вот таблетки, которые выпали только что у вас из кармана...
- это не моё!! я их вижу первый раз...это вы же мне их и подкинули!
- но-шпу?
За таких людей соромно що вони українці.
Про переатестацію і ії провал щось чув прохфєсор?