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Новости Силовики
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Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харькове, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали сотрудника сектора патрульной полиции в Харьковской области, который занимался продажей наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Задержан сержант патрульной полиции, делавший закладки наркотиков в Харькове, - ГБР 01

По данным следствия, сержант полиции фасовал наркотики у себя дома и подыскивал клиентов в социальных сетях. После этого он делал "закладки" на улицах Харькова.

Задержан сержант патрульной полиции, делавший закладки наркотиков в Харькове, - ГБР 02

Также читайте: Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР. ФОТО

Следствием задокументировано несколько эпизодов сбыта наркотиков, похожих на амфетамин и "PVP-соли". Также установлено, что среди распространяемых веществ были особенно опасные, в частности мефедрон. Во время обыска в квартире патрульного обнаружены и изъяты наркотические вещества, весы и пакеты для фасовки.

Задержан сержант патрульной полиции, делавший закладки наркотиков в Харькове, - ГБР 03

Задержанному полицейскому планируется уведомление о подозрении в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2144) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Харьков (7466) патрульная полиция (1812) ГБР (2980)


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Топ комментарии
+21
давай антошка геращенко, расскажи как чуваку не хватало на жизнь 13 штук гривен
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23.06.2021 22:13
+14
лошара 13 000 грн зарплата из ковидного фонда еще додают и мало все им мало ?
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23.06.2021 22:13
+13
А это в служебные обязанности входило? ))
А с другой стороны платят мало...
Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харьков, - ГБР - Цензор.НЕТ 2847
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23.06.2021 22:19
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лошара 13 000 грн зарплата из ковидного фонда еще додают и мало все им мало ?
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23.06.2021 22:13 Ответить
В ком есть и совесть, и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион -
Он воровать не перестанет.
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23.06.2021 22:50 Ответить
мусор и есть преступник, чиорт, как неожиданно
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23.06.2021 22:58 Ответить
давай антошка геращенко, расскажи как чуваку не хватало на жизнь 13 штук гривен
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23.06.2021 22:13 Ответить
Вопрос не в оплате труда, которого нет, за что платим налоги никогда не понимал
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23.06.2021 22:14 Ответить
А наркоту конфисковывал у пересичных граждан? Красавчик - чистая прибыль без затрат, бизнесмен от чёрта)
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23.06.2021 22:14 Ответить
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23.06.2021 22:17 Ответить
А это в служебные обязанности входило? ))
А с другой стороны платят мало...
Задержан сержант патрульной полиции, делавший "закладки" наркотиков в Харьков, - ГБР - Цензор.НЕТ 2847
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23.06.2021 22:19 Ответить
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23.06.2021 22:20 Ответить
В точку
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23.06.2021 22:24 Ответить
Ну да от и военные наверное тоже из за маленькой зарплаты да ещё и задержок ее ставят мины у нас на позициях и отстреливают своих за деньги? Аваков ты не реформировал ничего давай вали уродец.
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23.06.2021 23:37 Ответить
Что, заблудился?
Причём тут мины, военные и их зарплаты? Речь о "доблесных" полицаях идёт, которые по, словам тотоши, бегут из конторы.
А свои пожелания при встрече рюкзакяну сам передашь, или через тотошку.
Я с ними, к счастью, не знаком.
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23.06.2021 23:46 Ответить
И я о том что нет оправдания этим уродам постоянно просят добавок а как были так и осталис мусора и.А военные за меньшие деньги жизнями рискуют и держат удар.
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24.06.2021 00:01 Ответить
А вот в этом отношении я абсолютно согласен!
Только вот за них слово замолвить некому, а у государства, судя по всему, полицаи в бОльшем приоритете.
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24.06.2021 00:11 Ответить
Всех мелких сбытчиков попересажали , теперь самим приходиться ...
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23.06.2021 22:20 Ответить
Цікавий ланцюг новин: Геращенко заявляє про плинність кадрів у поліції через низьку оплату, затримання поліцейського за хабар, затримання поліцейського за торгівлю наркотиками.
Очікуємо невдовзі підвищення зарплат поліцейським (і не на 20-30%).
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23.06.2021 22:21 Ответить
да реформа удалась
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23.06.2021 22:22 Ответить
Харків ментівське місто, їх тут скільки, що їм вже нічим займатися підроюляють всяким і зарплата мала лише від 15 000 грн, а вони ж так ********** хабарі аж не можуть без свіжої копійки жити.
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23.06.2021 22:24 Ответить
Полиция - общественноопасеое явление, ужурпировавшее орган исполнительной власти с целью грабежа и геноцида целой нации
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23.06.2021 22:26 Ответить
то нехай тепер Гепа його на поруки візьме
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23.06.2021 22:24 Ответить
У Геращенко сегодня джек-пот.
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23.06.2021 22:26 Ответить
Возможно он яйдо этой гидры?
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23.06.2021 22:27 Ответить
Лєвдоє чи правдоє?
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23.06.2021 22:30 Ответить
😂
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23.06.2021 22:36 Ответить
ребята быстро в систему втянулись, посмотрев, что у нас в полиции не на одну зарплату живут
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23.06.2021 22:32 Ответить
орлы облизуна тарелок херащенко, поливающего грязью телегу....
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23.06.2021 22:34 Ответить
такого абсурда еще не было..а да шоб куплять шорты пума..
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23.06.2021 22:37 Ответить
Зручно. Міністр справляєтся
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23.06.2021 22:41 Ответить
До чего порядочных людей довели, приходится наркотой барыжить чтобы как-то семью прокормить 😁😁😁😁
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23.06.2021 22:42 Ответить
***
- гражданин, вот таблетки, которые выпали только что у вас из кармана...
- это не моё!! я их вижу первый раз...это вы же мне их и подкинули!
- но-шпу?
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23.06.2021 22:58 Ответить
Полицейские массово увольняются из-за зарплаты в 13,5 тыс. грн, - Геращенко. А все тому що ці покидьки отримують малу зарплатню ,а повинні отримувати великі терміни разом з геращенком і аваковим.
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23.06.2021 22:58 Ответить
Бідне тупе чмо і скоріш за все ватне...
За таких людей соромно що вони українці.
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23.06.2021 22:59 Ответить
В новій реформованій поліції ніяких ватних бути не може! Цією провокативною заявою ти дискредитуєш "потужну реформу" поліції. Хто замовив? На кого працюєш?
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24.06.2021 00:08 Ответить
какой отбор, такие и работники.
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24.06.2021 11:05 Ответить
Ти дурачок чи вчишся на нього.
Про переатестацію і ії провал щось чув прохфєсор?
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24.06.2021 12:57 Ответить
Дурнику, який провал? Ти при своєму розумі? В потужних реформ провалу бути не може! Затям це й відповідай: яке куйло тебе найняло компроментувати наших реформаторів: і минулих, і нинішніх?
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24.06.2021 22:25 Ответить
А ты геращенко говоришь, что полиция разбегается, правильно, она разбегается для дополнительного заработка - торговля наркотой, выкачивания бабла и т. д.
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23.06.2021 23:00 Ответить
Затримано сержанта патрульної поліції, який робив "закладки" наркотиків у Харкові, - ДБР - Цензор.НЕТ 3546
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24.06.2021 00:29 Ответить
Хорош гусь, куда смотрит Паниковский, он таких убивал одним ударом.
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24.06.2021 00:30 Ответить
Это для него Геращенко просил денег еще на зарплату?
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24.06.2021 06:49 Ответить
тоже мудило с той бригады кому не хватает зарплаты.
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24.06.2021 07:17 Ответить
 
 