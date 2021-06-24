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Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП

Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП

В рамках регулярных коммуникаций с американской стороной руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Подчеркивается, что собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена. Виктория Нуланд заверила Андрея Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Глава Офиса Президента проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине для ее трансформации в прозрачную и конкурентоспособную страну и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства", - следует из сообщения.

Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны Соединенных Штатов этих усилий.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) коррупция (8560) США (26564) реформы (3951) Нуланд Виктория (314) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+11
обговорювали, чи ні - потрібно дочекатись повідомлення з Вашингтону. І не довіряти офіціозу з ОП: преценденти вже були. Цілком можливо, що Віка заявила д'єрмаку "завтра вам позвонить мій помічник з цього питання", і це була вся їхня розмова.
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24.06.2021 10:00
+9
Украина - страна-парадокс... не министр иностранных дел обсуждает или его зам, а секретарь, который должен бумаги приносить и относить... неужели это чамыдло не понимает, что Нуланд-то обсудила, но...так как пердизанта *********** нельзя, то можно написать, что опустился он ниже плинтуса... ну он - фиг с ним... он же Украину опускает... гнусавый...
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24.06.2021 09:51
+9
Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП - Цензор.НЕТ 6082
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24.06.2021 10:03
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Правила форума Совет форумчан
обсудил что Бубочке лучше горшочек с ромашкой взять или памперсі)))
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24.06.2021 09:39 Ответить
Может печеньки?
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24.06.2021 10:04 Ответить
Украина - страна-парадокс... не министр иностранных дел обсуждает или его зам, а секретарь, который должен бумаги приносить и относить... неужели это чамыдло не понимает, что Нуланд-то обсудила, но...так как пердизанта *********** нельзя, то можно написать, что опустился он ниже плинтуса... ну он - фиг с ним... он же Украину опускает... гнусавый...
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24.06.2021 09:51 Ответить
Вочевидь, що ВАЗеленський, по тихому, надав фсбшному завхозу права віцепрезидента. Тим самим порушив Конституцію України в ... раз.
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24.06.2021 10:14 Ответить
Секретарь - понятие растяжимое.
Например - секретарь РНБО - достаточно высокая должность и его обязанности явно не бумаги подносить - он по сути - руководитель РНБО.

Да и в США - госсекретарь...тоже не бумажки подносит.
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24.06.2021 10:52 Ответить
Короче, глава ОП попросил при встречи не задавать ему вопросы без предварительного согласования!
ПреЗедент всё заучит и, как попка-дурак, расскажет американским партнёрам:
и про реформы, и почему мы не в НАТО, и про операцию по вагнеровцам и т.п.
П.С. Главное, чтобы про криворожский военкомат и повестки не спрашивали, а то нелох сильно расстроится и начнёт нести пургу про борьбу с олигархами, его кормящими.....
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24.06.2021 09:59 Ответить
Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП - Цензор.НЕТ 6082
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24.06.2021 10:03 Ответить
обговорювали, чи ні - потрібно дочекатись повідомлення з Вашингтону. І не довіряти офіціозу з ОП: преценденти вже були. Цілком можливо, що Віка заявила д'єрмаку "завтра вам позвонить мій помічник з цього питання", і це була вся їхня розмова.
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24.06.2021 10:00 Ответить
Буратина Коломойского должен заставить Байдена санкции США против РФ углубить и сделать ширее а выдачу денег увеличить. Потому что: У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. А Ермак ( Козырь) архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера/ Восток-дело тонкое, украинцам малопонятное.
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24.06.2021 10:16 Ответить
Нуланд знает о разговоре? Создается впечатление, что ермак говорил с автоответчиком.
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24.06.2021 10:18 Ответить
Скорее всего, ни с кем он не говорил.

В Госдепе абсолютно четко дали понять, что с Ермакорм контактировать не будут.
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24.06.2021 11:08 Ответить
А кто такой Ермак - всем бочкам затычка?
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24.06.2021 10:20 Ответить
О котрій годині гра на роялі?
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24.06.2021 10:28 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1407960737146970114 13 мин

Пресс-служба ОПУ сообщила о разговоре Ермака с Нуланд о "визите Зеленского в США". Ничего подобного американская сторона не сообщала, в публичном расписании за 23.06.2021 г. этого нет.
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24.06.2021 10:30 Ответить
Снова назвиздели...у зекретинов полностью кацапская тактика -брешут для внутреннего потребления..
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24.06.2021 10:40 Ответить
Велика деградацIя в дI!
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24.06.2021 10:40 Ответить
Ермак обсудив гастрольний райдер найвеличнішого лідера Всесвіту.
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24.06.2021 10:53 Ответить
со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-telefonnu-rozmovu-z-viktoriyeyu-nuland-69173 пресс-службу ОПЗЕ

Значит брехня, направленная на легализацию Ермака.
С Ермаком в Вашингтоне никто разговаривать не станет.
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24.06.2021 11:06 Ответить
маєте на увазі - вова поїде в Штати без Єрмака, але залишить його віцепрезиденствувати офіційно?
Дивує недавній коментар Грозєва по вагнерівцям- вже до річниці зірваної спецоперації готують своє розслідування оприлюднити, а заважали... справи по розслідуванню російських отравлених политків (історя з Биковим)...
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24.06.2021 12:09 Ответить
Что такое есть Ермак?
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24.06.2021 11:32 Ответить
А чому Нуланд не послала його на телефон завхозу Білого Дому? Так хто виконує чиї умови ? Байден ?Говорити в Україні з людьми Кремля?
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24.06.2021 12:04 Ответить
Це щось нагадую про уХйлівське - Україні говрити з Терористами ОРДЛО
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24.06.2021 12:06 Ответить
 
 