Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП
В рамках регулярных коммуникаций с американской стороной руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Подчеркивается, что собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена. Виктория Нуланд заверила Андрея Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
"Глава Офиса Президента проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине для ее трансформации в прозрачную и конкурентоспособную страну и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства", - следует из сообщения.
Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны Соединенных Штатов этих усилий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Например - секретарь РНБО - достаточно высокая должность и его обязанности явно не бумаги подносить - он по сути - руководитель РНБО.
Да и в США - госсекретарь...тоже не бумажки подносит.
ПреЗедент всё заучит и, как попка-дурак, расскажет американским партнёрам:
и про реформы, и почему мы не в НАТО, и про операцию по вагнеровцам и т.п.
П.С. Главное, чтобы про криворожский военкомат и повестки не спрашивали, а то нелох сильно расстроится и начнёт нести пургу про борьбу с олигархами, его кормящими.....
В Госдепе абсолютно четко дали понять, что с Ермакорм контактировать не будут.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1407960737146970114 13 мин
Пресс-служба ОПУ сообщила о разговоре Ермака с Нуланд о "визите Зеленского в США". Ничего подобного американская сторона не сообщала, в публичном расписании за 23.06.2021 г. этого нет.
Значит брехня, направленная на легализацию Ермака.
С Ермаком в Вашингтоне никто разговаривать не станет.
Дивує недавній коментар Грозєва по вагнерівцям- вже до річниці зірваної спецоперації готують своє розслідування оприлюднити, а заважали... справи по розслідуванню російських отравлених политків (історя з Биковим)...