Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП

У межах регулярних комунікацій з американською стороною керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Наголошується, що співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення президента США Джо Байдена. Вікторія Нуланд запевнила Андрія Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Очільник Офісу Президента поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні задля її трансформації в прозору та конкурентоспроможну країну й розповів про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Заступниця держсекретаря США наголосила на важливості продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.

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