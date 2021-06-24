Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП
У межах регулярних комунікацій з американською стороною керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Наголошується, що співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення президента США Джо Байдена. Вікторія Нуланд запевнила Андрія Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
"Очільник Офісу Президента поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні задля її трансформації в прозору та конкурентоспроможну країну й розповів про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Заступниця держсекретаря США наголосила на важливості продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.
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Например - секретарь РНБО - достаточно высокая должность и его обязанности явно не бумаги подносить - он по сути - руководитель РНБО.
Да и в США - госсекретарь...тоже не бумажки подносит.
ПреЗедент всё заучит и, как попка-дурак, расскажет американским партнёрам:
и про реформы, и почему мы не в НАТО, и про операцию по вагнеровцам и т.п.
П.С. Главное, чтобы про криворожский военкомат и повестки не спрашивали, а то нелох сильно расстроится и начнёт нести пургу про борьбу с олигархами, его кормящими.....
В Госдепе абсолютно четко дали понять, что с Ермакорм контактировать не будут.
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tZE inform
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Пресс-служба ОПУ сообщила о разговоре Ермака с Нуланд о "визите Зеленского в США". Ничего подобного американская сторона не сообщала, в публичном расписании за 23.06.2021 г. этого нет.
Значит брехня, направленная на легализацию Ермака.
С Ермаком в Вашингтоне никто разговаривать не станет.
Дивує недавній коментар Грозєва по вагнерівцям- вже до річниці зірваної спецоперації готують своє розслідування оприлюднити, а заважали... справи по розслідуванню російських отравлених политків (історя з Биковим)...