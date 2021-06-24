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Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП

Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП

У межах регулярних комунікацій з американською стороною керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Наголошується, що співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення президента США Джо Байдена. Вікторія Нуланд запевнила Андрія Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Очільник Офісу Президента поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні задля її трансформації в прозору та конкурентоспроможну країну й розповів про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Заступниця держсекретаря США наголосила на важливості продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.

Також читайте: США ухвалять рішення про приєднання до "нормандського формату", найімовірніше, за підсумками візиту Зеленського до Вашингтону, - Кравчук

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) корупція (4683) США (22713) реформи (3206) Нуланд Вікторія (175) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+11
обговорювали, чи ні - потрібно дочекатись повідомлення з Вашингтону. І не довіряти офіціозу з ОП: преценденти вже були. Цілком можливо, що Віка заявила д'єрмаку "завтра вам позвонить мій помічник з цього питання", і це була вся їхня розмова.
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24.06.2021 10:00
+9
Украина - страна-парадокс... не министр иностранных дел обсуждает или его зам, а секретарь, который должен бумаги приносить и относить... неужели это чамыдло не понимает, что Нуланд-то обсудила, но...так как пердизанта *********** нельзя, то можно написать, что опустился он ниже плинтуса... ну он - фиг с ним... он же Украину опускает... гнусавый...
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24.06.2021 09:51
+9
Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП - Цензор.НЕТ 6082
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24.06.2021 10:03
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обсудил что Бубочке лучше горшочек с ромашкой взять или памперсі)))
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24.06.2021 09:39 Відповісти
Может печеньки?
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24.06.2021 10:04 Відповісти
Украина - страна-парадокс... не министр иностранных дел обсуждает или его зам, а секретарь, который должен бумаги приносить и относить... неужели это чамыдло не понимает, что Нуланд-то обсудила, но...так как пердизанта *********** нельзя, то можно написать, что опустился он ниже плинтуса... ну он - фиг с ним... он же Украину опускает... гнусавый...
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24.06.2021 09:51 Відповісти
Вочевидь, що ВАЗеленський, по тихому, надав фсбшному завхозу права віцепрезидента. Тим самим порушив Конституцію України в ... раз.
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24.06.2021 10:14 Відповісти
Секретарь - понятие растяжимое.
Например - секретарь РНБО - достаточно высокая должность и его обязанности явно не бумаги подносить - он по сути - руководитель РНБО.

Да и в США - госсекретарь...тоже не бумажки подносит.
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24.06.2021 10:52 Відповісти
Короче, глава ОП попросил при встречи не задавать ему вопросы без предварительного согласования!
ПреЗедент всё заучит и, как попка-дурак, расскажет американским партнёрам:
и про реформы, и почему мы не в НАТО, и про операцию по вагнеровцам и т.п.
П.С. Главное, чтобы про криворожский военкомат и повестки не спрашивали, а то нелох сильно расстроится и начнёт нести пургу про борьбу с олигархами, его кормящими.....
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24.06.2021 09:59 Відповісти
Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США, - ОП - Цензор.НЕТ 6082
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24.06.2021 10:03 Відповісти
обговорювали, чи ні - потрібно дочекатись повідомлення з Вашингтону. І не довіряти офіціозу з ОП: преценденти вже були. Цілком можливо, що Віка заявила д'єрмаку "завтра вам позвонить мій помічник з цього питання", і це була вся їхня розмова.
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24.06.2021 10:00 Відповісти
Буратина Коломойского должен заставить Байдена санкции США против РФ углубить и сделать ширее а выдачу денег увеличить. Потому что: У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. А Ермак ( Козырь) архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера/ Восток-дело тонкое, украинцам малопонятное.
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24.06.2021 10:16 Відповісти
Нуланд знает о разговоре? Создается впечатление, что ермак говорил с автоответчиком.
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24.06.2021 10:18 Відповісти
Скорее всего, ни с кем он не говорил.

В Госдепе абсолютно четко дали понять, что с Ермакорм контактировать не будут.
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24.06.2021 11:08 Відповісти
А кто такой Ермак - всем бочкам затычка?
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24.06.2021 10:20 Відповісти
О котрій годині гра на роялі?
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24.06.2021 10:28 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1407960737146970114 13 мин

Пресс-служба ОПУ сообщила о разговоре Ермака с Нуланд о "визите Зеленского в США". Ничего подобного американская сторона не сообщала, в публичном расписании за 23.06.2021 г. этого нет.
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24.06.2021 10:30 Відповісти
Снова назвиздели...у зекретинов полностью кацапская тактика -брешут для внутреннего потребления..
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24.06.2021 10:40 Відповісти
Велика деградацIя в дI!
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24.06.2021 10:40 Відповісти
Ермак обсудив гастрольний райдер найвеличнішого лідера Всесвіту.
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24.06.2021 10:53 Відповісти
со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-telefonnu-rozmovu-z-viktoriyeyu-nuland-69173 пресс-службу ОПЗЕ

Значит брехня, направленная на легализацию Ермака.
С Ермаком в Вашингтоне никто разговаривать не станет.
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24.06.2021 11:06 Відповісти
маєте на увазі - вова поїде в Штати без Єрмака, але залишить його віцепрезиденствувати офіційно?
Дивує недавній коментар Грозєва по вагнерівцям- вже до річниці зірваної спецоперації готують своє розслідування оприлюднити, а заважали... справи по розслідуванню російських отравлених политків (історя з Биковим)...
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24.06.2021 12:09 Відповісти
Что такое есть Ермак?
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24.06.2021 11:32 Відповісти
А чому Нуланд не послала його на телефон завхозу Білого Дому? Так хто виконує чиї умови ? Байден ?Говорити в Україні з людьми Кремля?
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24.06.2021 12:04 Відповісти
Це щось нагадую про уХйлівське - Україні говрити з Терористами ОРДЛО
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24.06.2021 12:06 Відповісти
 
 