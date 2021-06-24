Войска РФ применили на Донбассе 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - СЦКК
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать принятые 27 июля 2020 соглашения о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.
Так, согласно данным СЦКК, 23 июня с 4:35 до 4:55, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пивденне из минометов калибра 120 мм. Огонь велся из района шахты имени Гагарина на временно оккупированной территории.
Применение вооруженными формированиями РФ минометов калибра 120 мм, запрещенных пунктом 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Также подчеркивается, что оккупанты сознательно увеличивают количество нарушений с применением запрещенного вооружения.
"За прошедшие сутки, 23 июня, Украинской стороной СЦКК зафиксировано применение российско-оккупационными войсками минометов калибра 82 и 120 мм, а также артиллерии калибра 122 мм", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все указанные нарушения задокументированы украинской стороной.
"Такие действия свидетельствуют о нежелании российско-оккупационных войск соблюдать достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию вдоль линии разграничения.
По факту нарушений украинской стороной СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес Председателя СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.
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