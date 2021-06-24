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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ применили на Донбассе 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - СЦКК

Войска РФ применили на Донбассе 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - СЦКК

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать принятые 27 июля 2020 соглашения о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.

Так, согласно данным СЦКК, 23 июня с 4:35 до 4:55, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пивденне из минометов калибра 120 мм. Огонь велся из района шахты имени Гагарина на временно оккупированной территории.

Применение вооруженными формированиями РФ минометов калибра 120 мм, запрещенных пунктом 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, несет прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Также подчеркивается, что оккупанты сознательно увеличивают количество нарушений с применением запрещенного вооружения.

"За прошедшие сутки, 23 июня, Украинской стороной СЦКК зафиксировано применение российско-оккупационными войсками минометов калибра 82 и 120 мм, а также артиллерии калибра 122 мм", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 22 раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и запускал беспилотники. Потерь нет

Отмечается, что все указанные нарушения задокументированы украинской стороной.

"Такие действия свидетельствуют о нежелании российско-оккупационных войск соблюдать достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию вдоль линии разграничения.

По факту нарушений украинской стороной СЦКК направлены соответствующие ноты в адрес Председателя СММ ОБСЕ", - добавили в СЦКК.

Войска РФ применили на Донбассе 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, - СЦКК 01

обстрел (27057) Донбасс (26955) СЦКК (725)


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нужно просто перестать не стрелять. 146% гарантии
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24.06.2021 12:13 Ответить
Режим" тиші "він такий ......
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24.06.2021 12:14 Ответить
Російські неонацисти маршували по Москві з криками ;Росіся для срусьскіх!;, але назустріч їм ішло кілька кавказців...
https://www.youtube.com/watch?v=ZPcQofGjNn8
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24.06.2021 12:14 Ответить
Війська РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію і заборонені міномети, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7973
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24.06.2021 12:27 Ответить
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
......
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.06.2021 12:19 Ответить
Когда уже закончится этот гребаный цирк? То есть вся проблема в том что они стреляют из "запрещенных" минометов? Значит есть и разрешенные? И из них стрелять можно? Бред, который нам ежедневно пытаются внушить.
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24.06.2021 12:21 Ответить
В окупованій Ялті крокодили-утікачі покусали російського військового
В окупованому Росією українському Криму крокодили, які напередодні утекли з крокодиляріуму, напали на військового збройних сил Російської Федерації )
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24.06.2021 12:24 Ответить
 
 