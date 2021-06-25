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В собственность Минобороны возвращено 7,7 тыс. га земли военного полигона на Киевщине, - глава Минагрополитики Лещенко

В собственность Минобороны возвращено 7,7 тыс. га земли военного полигона на Киевщине, - глава Минагрополитики Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко обнародовал информацию о том, что Минобороны возвратило 7,7 тыс. га земли, отданной раннее другому государственному органу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "С 2018 года Минобороны пыталось вернуть незаконно отведенную землю военного полигона возле с. Дивычки. Ее еще в 2013 году незаконно отдали в постоянное пользование другому госоргану. Впоследствии из 7,7 тыс. га оборонных земель 540 га вывели из государственной собственности. Почти половина из них оказалась в руках 15-ти коммерческих структур, остальные приватизировали частные лица".

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Лещенко продолжил: "Механизм возврата участков Минобороны непростой и требует привлечения ряда государственных органов, документов, и главное - политической воли чиновников. Поэтому мы продолжаем привлекать ответственных лиц и рады видеть поддержку в этом деле.

Возвращение этих 7,7 тыс. га произошло при нашем содействии и представлению руководства Киевской ОГА. Минюст перерегистрировал участки на Министерство обороны в Реестре прав на недвижимое имущество на основании подтверждающих документов".

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"Однако работа с 540 га, которые оказались в частных руках, только начинается. При содействии нашего Министерства и Госгеокадастра эти участки будут исключены из кадастровой карты и восстановлены на балансе Минобороны.

Кроме того, сегодня Госгеокадастр изъял из кадастровой карты и вернул Минобороны 2 участка на территории действующей военной части Воздушных Сил у села Вита-Почтовая. На остальные участки этого объекта уже зарегистрировано право собственности третьих лиц, поэтому они будут возвращаться через суды и антирейдерскую комиссию Минюста", - резюмировал министр..

Автор: 

земля (1947) Минагрополитики (412) Минобороны (9316) полигон (338) Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+2
хм.. будут продолжать грабить только в турборежиме..
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25.06.2021 00:40
+2
по сути - ты лошара, а твой оппонент прав. землю передадут через прозрачнейший в мире аукцион прозоро другим достойным людям....не тебе ли?
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25.06.2021 00:42
+1
т.е. забрали у МО - чтобы через 6 дней ее продать через рынок земли !!! (я понял так )
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25.06.2021 00:32
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т.е. забрали у МО - чтобы через 6 дней ее продать через рынок земли !!! (я понял так )
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25.06.2021 00:32 Ответить
Ты по-своему "правильно" понял. Тебе по другому понимать не положено. А по сути: землю вернули МО.
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25.06.2021 00:39 Ответить
по сути - ты лошара, а твой оппонент прав. землю передадут через прозрачнейший в мире аукцион прозоро другим достойным людям....не тебе ли?
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25.06.2021 00:42 Ответить
ха.. ну ты и чепушило тырнетовское на которого положено роль провакатора !!! Сейчас всю землю по Украине "возвращают" во владение ГОСУДАРСТВА !!! и МО - это что не государство !? а для чего не знаешь!? а я знаю - чтобы легче продать было и не было проблем с субарендой а только росчерком пера шмыгалят - ВУАЛЯ !!!
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25.06.2021 00:49 Ответить
Узбакойся. Люди правильно говорят. В государстве времянщики. Вернули что бы продать самим.
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25.06.2021 01:05 Ответить
Будут грабить.
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25.06.2021 00:36 Ответить
хм.. будут продолжать грабить только в турборежиме..
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25.06.2021 00:40 Ответить
Ай как хорошо и справедливо! Нужно пересмотреть все акты незаконной передачи и прихватизации земли в период действия "моратория" на рынок земли.
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25.06.2021 00:37 Ответить
Иди лечи голову. Твои фантазии и предположения граничат с безумием!
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25.06.2021 00:47 Ответить
Об'єкти МОУ разом з землею розташовані у центрі центру кожного міста. Все захапано судом і передано "кому надо".
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25.06.2021 07:03 Ответить
 
 