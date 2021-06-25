В собственность Минобороны возвращено 7,7 тыс. га земли военного полигона на Киевщине, - глава Минагрополитики Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко обнародовал информацию о том, что Минобороны возвратило 7,7 тыс. га земли, отданной раннее другому государственному органу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "С 2018 года Минобороны пыталось вернуть незаконно отведенную землю военного полигона возле с. Дивычки. Ее еще в 2013 году незаконно отдали в постоянное пользование другому госоргану. Впоследствии из 7,7 тыс. га оборонных земель 540 га вывели из государственной собственности. Почти половина из них оказалась в руках 15-ти коммерческих структур, остальные приватизировали частные лица".

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Лещенко продолжил: "Механизм возврата участков Минобороны непростой и требует привлечения ряда государственных органов, документов, и главное - политической воли чиновников. Поэтому мы продолжаем привлекать ответственных лиц и рады видеть поддержку в этом деле.

Возвращение этих 7,7 тыс. га произошло при нашем содействии и представлению руководства Киевской ОГА. Минюст перерегистрировал участки на Министерство обороны в Реестре прав на недвижимое имущество на основании подтверждающих документов".

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"Однако работа с 540 га, которые оказались в частных руках, только начинается. При содействии нашего Министерства и Госгеокадастра эти участки будут исключены из кадастровой карты и восстановлены на балансе Минобороны.

Кроме того, сегодня Госгеокадастр изъял из кадастровой карты и вернул Минобороны 2 участка на территории действующей военной части Воздушных Сил у села Вита-Почтовая. На остальные участки этого объекта уже зарегистрировано право собственности третьих лиц, поэтому они будут возвращаться через суды и антирейдерскую комиссию Минюста", - резюмировал министр..