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ГБР возбудило уголовное производство против нардепа СН Семинского за вымогательство акций "Нефтегаздобычи"

ГБР возбудило уголовное производство против нардепа СН Семинского за вымогательство акций

Государственное бюро расследований 16 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ имеется в распоряжении РБК-Украина.

Нардепу инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.189 УК Украины, а именно сопровождающееся угрозами требование переписать на себя долю в крупнейшей частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", которой ранее руководил Семинский, эквивалентную 150 млн долл.

Это второе уголовное производство против Семинского. Первое уголовное дело, возбужденное против нардепа, предполагает совершение уголовного преступления в соответствии с ч.5 ст.191 УК Украины, а именно присвоение части прибыли компании "Нефтегаздобыча" во время пребывания на должности председателя правления компании.

Оба дела расследуются по жалобе экс-нардепа и бывшего министра транспорта Николая Рудьковского. По его словам, Семинский угрожал ему уголовным производствами, требуя переписать долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, которая принадлежит семье Рудьковского.

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Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса..

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче". – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.

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***.Вчора ЗЕ сам признався у зраді, а СБУ щось це не цікаво.Вони дійсно Служба Безпеки України ? Чи нас вже захопили москалі?
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25.06.2021 11:56 Ответить
Питання риторичне. Ви ж прекрасно знаєте хто очолює СБУ. Можу нагадати - друг дитинства ЗЕ.
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25.06.2021 12:03 Ответить
все орлы как на подбор, с ними дядька черномор..., крутится в голове...
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25.06.2021 12:03 Ответить
Та які там орли, - шакали!
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25.06.2021 12:09 Ответить
так хто ці 7 лямів отримав?
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25.06.2021 12:03 Ответить
Что там стефанчук говорил про срез общества в СН?
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25.06.2021 12:04 Ответить
Та про це ще Чехов казав в "Палаті №6".
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25.06.2021 12:14 Ответить
 
 