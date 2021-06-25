Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, данные средства также помогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
Топ комментарии
+4 Small Jerboa
показать весь комментарий25.06.2021 12:02
+4 Whyso Serious
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+4 Mganga Zambezi
показать весь комментарий25.06.2021 12:17
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Т.е. даром?
Именно демократы давали Коломойскому и семье вид на жительство в США. А теперь забрали и типа санкции - все больше для показухи. Не ну если укрлохи ведутся то может так им и надо.
Я понял что ты суть происходящего не хочешь понять, или не сможешь.
Ура. Пилить и пилить
далі могли б не продовжувати.