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Світовий банк (806) кредит (3772) Денис Шмигаль (4393)

Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль

Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України і Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

​​"Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ці кошти також допоможуть реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк надасть Україні $100 млн на кредити малому і середньому бізнесу

Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль 01

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Топ коментарі
+4
Под КАКОЙ ПРОЦЕНТ годовых?
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25.06.2021 12:02
+4
ага, которые совершенно не нужно будет отдавать, да? От чего такая радость-то.
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25.06.2021 12:09
+4
Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4346
Ура. Пилить и пилить
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25.06.2021 12:17
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Под КАКОЙ ПРОЦЕНТ годовых?
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25.06.2021 12:02 Відповісти
по 9 баксов на каждого!
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25.06.2021 12:21 Відповісти
Ты считать не умеешь.
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25.06.2021 13:06 Відповісти
40 млн х 9 = 360 млн
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25.06.2021 13:16 Відповісти
Откуда цифры? Была перепись?
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25.06.2021 23:12 Відповісти
не.....небыло..примерно..наугад!
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26.06.2021 09:17 Відповісти
Не хвилюйся відсотки нормальні твої внуки ще будуть відкашлювати.
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25.06.2021 12:42 Відповісти
Шмугалю на кофе хватит а може и нет ..
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25.06.2021 12:03 Відповісти
Безвозмездно?
Т.е. даром?
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25.06.2021 12:07 Відповісти
ага, которые совершенно не нужно будет отдавать, да? От чего такая радость-то.
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25.06.2021 12:09 Відповісти
Шмыга, говори правильно: Украина получит кредит на социальную поддержку уязвимых слоев населения в виде одинокой бородатой бабушки зеленого внучка.
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25.06.2021 12:10 Відповісти
Ты отстал от жизни. Бородатой бабушки нет в правлении с 2019 года, перед ним есть обязательство решить проблемы, а дальше тише мыши.
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25.06.2021 12:20 Відповісти
Ну так почему не едет в американский суд решать проблемы?
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25.06.2021 12:22 Відповісти
Вопросы решаются не там. Тот суд вообще игрушка (прелюдия к стандартному суду) больше как угроза если вдруг что, ждут они его там так же как над Фирташем суд - у этого даже серьезнее вобщем. Кстати в том суде недавно против Хантера Байдена дело инициировали, и это уже после победы отца, посмотрим.
Именно демократы давали Коломойскому и семье вид на жительство в США. А теперь забрали и типа санкции - все больше для показухи. Не ну если укрлохи ведутся то может так им и надо.
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25.06.2021 13:04 Відповісти
То есть окружной суд Флориды не тот суд? Нужен межгалактический?
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25.06.2021 13:10 Відповісти
Само дело слушается в Канцелярском суде, а остальное уже сопутка.
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25.06.2021 13:20 Відповісти
В канцелярском суде рассматривается дело по иску самого Привата к бывшим владельцам. А во Флориде Минюст США добивается их конфискации, подозревая Коломойского в отмывании денег.
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25.06.2021 13:33 Відповісти
Это сопутка, если по сути решат что деньги не коррупционные то и конкретные приобретения легальны. В этом действии много возможных разветвлений ( мы ж не знаем что там в голове и договоренности), может даже задел на внутреннюю конфискацию - просто украинская структура "Приватбанк" объекты не получит если что.
Я понял что ты суть происходящего не хочешь понять, или не сможешь.
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25.06.2021 16:57 Відповісти
Суть происходящего в том, что проворовавшаяся бородатая бабушка нашла убежище под крылом зеледента и намеревается дальше грабить украинцев. А вот отмывание денег, как и неуплата налогов в Америке считается тягчайшим преступлением, ну после умышленного убийства, конечно. И считается преступлением против государства.
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25.06.2021 17:01 Відповісти
На чем же по твоему Коломойский будет грабить украинцев?
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25.06.2021 17:13 Відповісти
А Вы не замечаете распилов бюджета, которые сейчас идут полным ходом?
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25.06.2021 17:17 Відповісти
Конкретно где Коломойский будет грабить?
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25.06.2021 17:24 Відповісти
Это будет в материалах будущего уголовного дела. Но то, что беня прячется в Украине сейчас и напрямую, подчеркиваю, напрямую общается с зеледентом дает полное основание считать что все эти дорогостоящие проекты, не нужные в данный момент, затеяны с целью распила бюджета.
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25.06.2021 17:30 Відповісти
Про суды ты так и не понял раз такое за деньги пишешь.
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25.06.2021 17:15 Відповісти
Это ты не понял, что такое иск Привата и иск Министерства финансов США
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25.06.2021 17:18 Відповісти
Ну если Канцелярский суд остановил иск Министерства финансов США в окружной суд - то похоже я как раз знаю.
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25.06.2021 17:28 Відповісти
Не неси бред, это разные суды и разные причины рассмотрения дела. Ты, случайно, не в Печерском суде работаешь (или работал)?
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25.06.2021 17:34 Відповісти
Конечно я не говорю что все так просто и легко. Проблем от этого полюбому много, и смотря какие там еще за кадром договоренности есть. В принципе если Коломойский будет поперек стоять, то такой суд как сами себе инквизиция могут и нагнуть серьезно и запустить дело дальше.
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25.06.2021 13:32 Відповісти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4346
Ура. Пилить и пилить
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25.06.2021 12:17 Відповісти
Скоро получим кредитов еще больше. Это только затравка, а после запуска распродажи земель будут еще.
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25.06.2021 12:17 Відповісти
Круто. Десь по 8,75 на чоловіка.🤪
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25.06.2021 12:30 Відповісти
Як ніщим кидають кістку а наші крадуть, тьфу
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25.06.2021 12:35 Відповісти
... розвитку ринку землі...
далі могли б не продовжувати.
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25.06.2021 12:59 Відповісти
 
 