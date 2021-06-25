Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України і Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму $350 млн. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ці кошти також допоможуть реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.
Топ коментарі
+4 Small Jerboa
показати весь коментар25.06.2021 12:02
+4 Whyso Serious
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+4 Mganga Zambezi
показати весь коментар25.06.2021 12:17
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Т.е. даром?
Именно демократы давали Коломойскому и семье вид на жительство в США. А теперь забрали и типа санкции - все больше для показухи. Не ну если укрлохи ведутся то может так им и надо.
Я понял что ты суть происходящего не хочешь понять, или не сможешь.
Ура. Пилить и пилить
далі могли б не продовжувати.