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Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ

Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что для его встречи с российским президентом Владимиром Путиным не обязательно организовывать саммит ЕС и России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне не нужен саммит ЕС, чтобы встретиться с Путиным", - приводит агентство слова Макрона.

Кроме того, французский президент приветствовал достижение лидерами стран ЕС прогресса по единому подходу в отношении России.

Читайте: ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель

"Макрон заявил, что доволен прогрессом, достигнутым по стратегии ЕС в отношении России", - информирует Bloomberg.

По данным агентства, говоря о переговорах ЕС относительно России, Макрон отметил, что они осложняются "разными этапами истории".

Также читайте: В Кремле сожалеют, что лидеры Евросоюза не стали приглашать Путина на саммит, - Песков

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Еще один источник отметил, что около дюжины государств ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.

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Топ комментарии
+13
Объясните, нахера нужен этот Нормандский формат, если все его участники в дёсна сосутся с путиным?!
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25.06.2021 15:41
+12
Да что ж такое? Откуда такое неуёмное желание встретиться? От пары кацапских лямов на счету геронтофила?
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25.06.2021 15:38
+12
Еврошлюхи такие покладистые стали . Что же ***** пообещал? Места в грязьпроме ?
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25.06.2021 15:40
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Правила форума Совет форумчан
В сауне, и пусть за ручки дверные почаще касается
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25.06.2021 15:32 Ответить
"Свиня гівно завжди знайде"
звиняйте, Макроне, то українське прислівья
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25.06.2021 15:41 Ответить
Або по іншому - Мухи завжди тягнуться до лайна
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25.06.2021 15:45 Ответить
Будет заключать договор с "роснефть"
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25.06.2021 15:36 Ответить
"договор с пуйлом,
потертая жена,
что еще надо человеку чтобы встретить тихую старость...."
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25.06.2021 15:42 Ответить
Да что ж такое? Откуда такое неуёмное желание встретиться? От пары кацапских лямов на счету геронтофила?
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25.06.2021 15:38 Ответить
Це не жєланіє, це виклик на кавьор с прєдявой.
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25.06.2021 16:08 Ответить
Макрос готовиться к предстоящим выборам и планирует на второй срок, желание встретиться с бункерным обнуленышем- это попытка перетянуть часть лохотрата-симпатиков Мари Лепен
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25.06.2021 16:34 Ответить
Еврошлюхи такие покладистые стали . Что же ***** пообещал? Места в грязьпроме ?
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25.06.2021 15:40 Ответить
Єврошлюхи за викликом
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25.06.2021 16:17 Ответить
Объясните, нахера нужен этот Нормандский формат, если все его участники в дёсна сосутся с путиным?!
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25.06.2021 15:41 Ответить
А этот "формат" и не для Украины вообще-то придуман.
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25.06.2021 15:43 Ответить
Пока что лучше не придумали, но сколько так любимого тупиным бабла он выкидывает на подкуп его участников...
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25.06.2021 15:44 Ответить
Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9355
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25.06.2021 15:41 Ответить
Європа гей!
гей, гей, гей !
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25.06.2021 15:43 Ответить
Ну ладно комсомолка Меркель, но на Макрона что тупин накопал? Наркоманское хипповое прошлое?
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25.06.2021 15:41 Ответить
Жабоеду наверное тоже как и Бубочке захотелось в шоколадный глазик Путлеру посмотреть
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25.06.2021 15:41 Ответить
Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9270
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25.06.2021 15:41 Ответить
Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 715
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25.06.2021 15:43 Ответить
очередной раз лизнуть? а при первой встрече смелый был опускал самого Пу ... интересно что же все таки чекист ему предъявил, что он резко стал таким ласковым?
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25.06.2021 15:41 Ответить
_Показал видео как добивали правительство страны ЕС и НАТО под Смоленском. Документалка.
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25.06.2021 15:44 Ответить
сейчас морозов не боятся - глобальное потепление .. так что видео не получится
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25.06.2021 15:49 Ответить
В 2010
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25.06.2021 15:54 Ответить
_Ну так и думал. Западная Европа в лице как минимум германии и франции бросает под ноги людоедов Европу Восточную. На растерзание. Гнойник мюнхена вызрел и прорвётся новой всемирной войной. На этот раз действительно последей, видимо... Человечество оказалось необучаемо.
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25.06.2021 15:41 Ответить
*последней
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25.06.2021 15:44 Ответить
с макроном все ясно, на подсосе. Следующий.
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25.06.2021 15:43 Ответить
Там старая комсомолка, бывшая FDJotlerine ещё на свидание просилася.
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25.06.2021 15:46 Ответить
Так с фрау Риббентропп тоже всё ясно. Отсутствие коррупции внутри своих стран они с лихвой компенсируют на внешней арене.
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25.06.2021 15:59 Ответить
пусть поцелует хйла в формалиновую старческую жопу
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25.06.2021 15:43 Ответить
два дебила в конце срока решили себя утопить
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25.06.2021 15:43 Ответить
Як жИж Макарон хоче до правління Газпрома…..
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25.06.2021 15:47 Ответить
Его с бабушек на дедушек потянуло?
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25.06.2021 15:49 Ответить
орал, анал, золотой дождь, все по желанию клиента
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25.06.2021 15:50 Ответить
Макрон изыскан в сексе, знает толк! Коль жена у него такая, то почему бы не с ******, тоже???
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25.06.2021 15:54 Ответить
просто пока макрон - макрон он сцытца фуйловских желтых жилетов
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25.06.2021 15:56 Ответить
мальчик хочет в газпром
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25.06.2021 15:57 Ответить
что вы с тем газпромом носитесь)
статья за июнь 2020 года"Вчера капитализация Apple поставила очередной рекорд и достигла отметки в 1529 миллиардов долларов. Полтора триллиона и ещё чуть-чуть.Это, чтобы вы понимали, 22 Газпрома, 23 Сбербанка, 25 https://zhartun.me/2017/08/rosneft-monster.html Роснефтей , 124 https://zhartun.me/2017/11/vtb.html Яндекса , 160 МТС, 215 ВТБ, 426 Объединённых авиастроительных корпораций или 1136 Аэрофлотов - на выбор.На эти деньги можно было бы купить всю жилую недвижимость Москвы (200 с лишним миллионов м2) три раза. А на сдачу - всю Молдавию."https://newizv.ru/news/economy/12-06-2020/tsifra-dnya-odin-apple-segodnya-stoit-22-gazproma-ili-1116-aeroflotov
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25.06.2021 16:16 Ответить
Как там Марсельская народная республика (арабская), уже скоро? От идиот!
Деладье и Чемберлен с Гитлером уже договаривались в 1938 году...
А зеля у них еще на миллиарды вертолетов с кораблями закупает.
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25.06.2021 16:14 Ответить
Спонсор встречи Газпром.
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25.06.2021 16:17 Ответить
Ще один мазохіст хоче посидіти 40 хвилин у приймальні у Путлера, доки імператор знайде йому хвилинку
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25.06.2021 16:22 Ответить
Слизнячок-пиндосик кинулся наперегонки с Ангелой с неодолимым желанием первым отсосать ВВП
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25.06.2021 16:35 Ответить
Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта. - «Марина, двигай пипой, давай не залипай" - слышит голос папы.
Вовочка смотрит в замочную скважину, и наблюдает активную фазу процесса - родители
занимаются любовью. Потрясенный увиденным, он возвращается к себе:
- И эти люди! И эти люди еще будут мне запрещать ковыряться в носу! ************ Договорится о должности: Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС? Лучшие разберут, позанимают... Меркель уже... кончает свое канцлерство. И эти люди еще будут нас наставлять...
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25.06.2021 16:36 Ответить
Мне пофиг личные сексуальные предпочтения Микрона.
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25.06.2021 16:56 Ответить
Мазохист! Снова хочет по морде получить от избирателей!
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25.06.2021 17:08 Ответить
Запись в очередь началась... Кто следующий... из "офигительно озабоченных".
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25.06.2021 17:39 Ответить
Мабуть показав пляшечку з новачком!!!
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25.06.2021 17:40 Ответить
Отель,,Атлаунтик,, 22.00
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25.06.2021 17:46 Ответить
а кто знает... какие у него расценки?
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25.06.2021 18:13 Ответить
Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8516Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6470Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8516
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25.06.2021 18:47 Ответить
Спасибо надо сказать: Польше, Литве, Латвии, Эстонии, они не позволили устроить Мюнхен2, хотя эти еврошлюхи (немцы, французы, австрийцы, итальянцы) и дальше будут конючить тему "понять убийцу"
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25.06.2021 18:52 Ответить
це чувак з котрого ржали кацапи і приписували герантофелію... доречі французи одні з перших ввімкнули санкції і послали цапів нах з містралями
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25.06.2021 20:45 Ответить
"...Мне не нужен саммит ЕС, чтобы встретиться с Путиным", - приводит агентство слова Макрона..."

А чому в новинах не має його наступних слів: "Я хочу взнати які ще вакансії залишились в Газпромі"?
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25.06.2021 21:02 Ответить
Давай патрон-макрон---едь и бабу свою не забудь. Может на испуг пройдёт номер.
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25.06.2021 22:53 Ответить
Зустрічатися з Путіним безглуздо! Людської мови він не розуміє, бо живе в своєму вигаданому світі. А отруїти мимохідь може. Йому це як два пальці обі*цяти. Він і Варфоломію скляночку з отрутою підсовував, згадайте.
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26.06.2021 10:16 Ответить
 
 