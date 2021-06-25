Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что для его встречи с российским президентом Владимиром Путиным не обязательно организовывать саммит ЕС и России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне не нужен саммит ЕС, чтобы встретиться с Путиным", - приводит агентство слова Макрона.

Кроме того, французский президент приветствовал достижение лидерами стран ЕС прогресса по единому подходу в отношении России.

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"Макрон заявил, что доволен прогрессом, достигнутым по стратегии ЕС в отношении России", - информирует Bloomberg.

По данным агентства, говоря о переговорах ЕС относительно России, Макрон отметил, что они осложняются "разными этапами истории".

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Еще один источник отметил, что около дюжины государств ЕС дали понять, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту.