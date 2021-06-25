Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю заявив, що для його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мені не потрібен саміт ЄС, щоб зустрітися з Путіним", - наводить агентство слова Макрона.
Крім того, французький президент привітав досягнення лідерами країн ЄС прогресу щодо єдиного підходу стосовно Росії.
"Макрон заявив, що задоволений прогресом, досягнутим щодо стратегії ЄС стосовно Росії", - інформує Bloomberg.
За даними агентства, кажучи про переговори ЄС щодо Росії, Макрон зазначив, що вони ускладнюються "різними етапами історії".
Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з Путіним. За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.
Як зазначив інший дипломат, деякі країни Східної Європи в ході обговорення заявили, що готові накласти вето на цей документ.
Ще одне джерело зазначило, що майже дюжина країн ЄС дали зрозуміти, що їм не подобається або сама ідея, або те, що вона виникла останньої миті.
Будь ласка, зачекайте...
звиняйте, Макроне, то українське прислівья
потертая жена,
что еще надо человеку чтобы встретить тихую старость...."
гей, гей, гей !
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Деладье и Чемберлен с Гитлером уже договаривались в 1938 году...
А зеля у них еще на миллиарды вертолетов с кораблями закупает.
Вовочка смотрит в замочную скважину, и наблюдает активную фазу процесса - родители
занимаются любовью. Потрясенный увиденным, он возвращается к себе:
- И эти люди! И эти люди еще будут мне запрещать ковыряться в носу! ************ Договорится о должности: Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС? Лучшие разберут, позанимают... Меркель уже... кончает свое канцлерство. И эти люди еще будут нас наставлять...
А чому в новинах не має його наступних слів: "Я хочу взнати які ще вакансії залишились в Газпромі"?