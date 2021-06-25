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Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ

Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю заявив, що для його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені не потрібен саміт ЄС, щоб зустрітися з Путіним", - наводить агентство слова Макрона.

Крім того, французький президент привітав досягнення лідерами країн ЄС прогресу щодо єдиного підходу стосовно Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель

"Макрон заявив, що задоволений прогресом, досягнутим щодо стратегії ЄС стосовно Росії", - інформує Bloomberg.

За даними агентства, кажучи про переговори ЄС щодо Росії, Макрон зазначив, що вони ускладнюються "різними етапами історії".

Також читайте: У Кремлі шкодують, що лідери Євросоюзу не стали запрошувати Путіна на саміт, - Пєсков

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з Путіним. За словами двох європейських дипломатів, обізнаних із ситуацією, цю пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона було виключено із заключного комюніке саміту ЄС після тривалих переговорів.

Як зазначив інший дипломат, деякі країни Східної Європи в ході обговорення заявили, що готові накласти вето на цей документ.

Ще одне джерело зазначило, що майже дюжина країн ЄС дали зрозуміти, що їм не подобається або сама ідея, або те, що вона виникла останньої миті.

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Топ коментарі
+13
Объясните, нахера нужен этот Нормандский формат, если все его участники в дёсна сосутся с путиным?!
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25.06.2021 15:41
+12
Да что ж такое? Откуда такое неуёмное желание встретиться? От пары кацапских лямов на счету геронтофила?
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25.06.2021 15:38
+12
Еврошлюхи такие покладистые стали . Что же ***** пообещал? Места в грязьпроме ?
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25.06.2021 15:40
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В сауне, и пусть за ручки дверные почаще касается
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25.06.2021 15:32 Відповісти
"Свиня гівно завжди знайде"
звиняйте, Макроне, то українське прислівья
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Або по іншому - Мухи завжди тягнуться до лайна
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25.06.2021 15:45 Відповісти
Будет заключать договор с "роснефть"
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25.06.2021 15:36 Відповісти
"договор с пуйлом,
потертая жена,
что еще надо человеку чтобы встретить тихую старость...."
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25.06.2021 15:42 Відповісти
Да что ж такое? Откуда такое неуёмное желание встретиться? От пары кацапских лямов на счету геронтофила?
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25.06.2021 15:38 Відповісти
Це не жєланіє, це виклик на кавьор с прєдявой.
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25.06.2021 16:08 Відповісти
Макрос готовиться к предстоящим выборам и планирует на второй срок, желание встретиться с бункерным обнуленышем- это попытка перетянуть часть лохотрата-симпатиков Мари Лепен
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25.06.2021 16:34 Відповісти
Еврошлюхи такие покладистые стали . Что же ***** пообещал? Места в грязьпроме ?
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25.06.2021 15:40 Відповісти
Єврошлюхи за викликом
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25.06.2021 16:17 Відповісти
Объясните, нахера нужен этот Нормандский формат, если все его участники в дёсна сосутся с путиным?!
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25.06.2021 15:41 Відповісти
А этот "формат" и не для Украины вообще-то придуман.
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25.06.2021 15:43 Відповісти
Пока что лучше не придумали, но сколько так любимого тупиным бабла он выкидывает на подкуп его участников...
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25.06.2021 15:44 Відповісти
Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9355
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Європа гей!
гей, гей, гей !
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25.06.2021 15:43 Відповісти
Ну ладно комсомолка Меркель, но на Макрона что тупин накопал? Наркоманское хипповое прошлое?
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Жабоеду наверное тоже как и Бубочке захотелось в шоколадный глазик Путлеру посмотреть
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9270
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 715
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25.06.2021 15:43 Відповісти
очередной раз лизнуть? а при первой встрече смелый был опускал самого Пу ... интересно что же все таки чекист ему предъявил, что он резко стал таким ласковым?
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25.06.2021 15:41 Відповісти
_Показал видео как добивали правительство страны ЕС и НАТО под Смоленском. Документалка.
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25.06.2021 15:44 Відповісти
сейчас морозов не боятся - глобальное потепление .. так что видео не получится
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25.06.2021 15:49 Відповісти
В 2010
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25.06.2021 15:54 Відповісти
_Ну так и думал. Западная Европа в лице как минимум германии и франции бросает под ноги людоедов Европу Восточную. На растерзание. Гнойник мюнхена вызрел и прорвётся новой всемирной войной. На этот раз действительно последей, видимо... Человечество оказалось необучаемо.
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25.06.2021 15:41 Відповісти
*последней
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25.06.2021 15:44 Відповісти
с макроном все ясно, на подсосе. Следующий.
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25.06.2021 15:43 Відповісти
Там старая комсомолка, бывшая FDJotlerine ещё на свидание просилася.
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25.06.2021 15:46 Відповісти
Так с фрау Риббентропп тоже всё ясно. Отсутствие коррупции внутри своих стран они с лихвой компенсируют на внешней арене.
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25.06.2021 15:59 Відповісти
пусть поцелует хйла в формалиновую старческую жопу
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25.06.2021 15:43 Відповісти
два дебила в конце срока решили себя утопить
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25.06.2021 15:43 Відповісти
Як жИж Макарон хоче до правління Газпрома…..
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25.06.2021 15:47 Відповісти
Его с бабушек на дедушек потянуло?
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25.06.2021 15:49 Відповісти
орал, анал, золотой дождь, все по желанию клиента
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25.06.2021 15:50 Відповісти
Макрон изыскан в сексе, знает толк! Коль жена у него такая, то почему бы не с ******, тоже???
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25.06.2021 15:54 Відповісти
просто пока макрон - макрон он сцытца фуйловских желтых жилетов
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25.06.2021 15:56 Відповісти
мальчик хочет в газпром
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25.06.2021 15:57 Відповісти
что вы с тем газпромом носитесь)
статья за июнь 2020 года"Вчера капитализация Apple поставила очередной рекорд и достигла отметки в 1529 миллиардов долларов. Полтора триллиона и ещё чуть-чуть.Это, чтобы вы понимали, 22 Газпрома, 23 Сбербанка, 25 https://zhartun.me/2017/08/rosneft-monster.html Роснефтей , 124 https://zhartun.me/2017/11/vtb.html Яндекса , 160 МТС, 215 ВТБ, 426 Объединённых авиастроительных корпораций или 1136 Аэрофлотов - на выбор.На эти деньги можно было бы купить всю жилую недвижимость Москвы (200 с лишним миллионов м2) три раза. А на сдачу - всю Молдавию."https://newizv.ru/news/economy/12-06-2020/tsifra-dnya-odin-apple-segodnya-stoit-22-gazproma-ili-1116-aeroflotov
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25.06.2021 16:16 Відповісти
Как там Марсельская народная республика (арабская), уже скоро? От идиот!
Деладье и Чемберлен с Гитлером уже договаривались в 1938 году...
А зеля у них еще на миллиарды вертолетов с кораблями закупает.
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25.06.2021 16:14 Відповісти
Спонсор встречи Газпром.
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25.06.2021 16:17 Відповісти
Ще один мазохіст хоче посидіти 40 хвилин у приймальні у Путлера, доки імператор знайде йому хвилинку
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25.06.2021 16:22 Відповісти
Слизнячок-пиндосик кинулся наперегонки с Ангелой с неодолимым желанием первым отсосать ВВП
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25.06.2021 16:35 Відповісти
Вовочка утром идет в спальню к родителям, но дверь заперта. - «Марина, двигай пипой, давай не залипай" - слышит голос папы.
Вовочка смотрит в замочную скважину, и наблюдает активную фазу процесса - родители
занимаются любовью. Потрясенный увиденным, он возвращается к себе:
- И эти люди! И эти люди еще будут мне запрещать ковыряться в носу! ************ Договорится о должности: Макрон готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС? Лучшие разберут, позанимают... Меркель уже... кончает свое канцлерство. И эти люди еще будут нас наставлять...
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25.06.2021 16:36 Відповісти
Мне пофиг личные сексуальные предпочтения Микрона.
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25.06.2021 16:56 Відповісти
Мазохист! Снова хочет по морде получить от избирателей!
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25.06.2021 17:08 Відповісти
Запись в очередь началась... Кто следующий... из "офигительно озабоченных".
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25.06.2021 17:39 Відповісти
Мабуть показав пляшечку з новачком!!!
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25.06.2021 17:40 Відповісти
Отель,,Атлаунтик,, 22.00
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25.06.2021 17:46 Відповісти
а кто знает... какие у него расценки?
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25.06.2021 18:13 Відповісти
Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8516Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6470Макрон готовий зустрітися з Путіним поза межами саміту ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8516
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25.06.2021 18:47 Відповісти
Спасибо надо сказать: Польше, Литве, Латвии, Эстонии, они не позволили устроить Мюнхен2, хотя эти еврошлюхи (немцы, французы, австрийцы, итальянцы) и дальше будут конючить тему "понять убийцу"
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25.06.2021 18:52 Відповісти
це чувак з котрого ржали кацапи і приписували герантофелію... доречі французи одні з перших ввімкнули санкції і послали цапів нах з містралями
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25.06.2021 20:45 Відповісти
"...Мне не нужен саммит ЕС, чтобы встретиться с Путиным", - приводит агентство слова Макрона..."

А чому в новинах не має його наступних слів: "Я хочу взнати які ще вакансії залишились в Газпромі"?
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25.06.2021 21:02 Відповісти
Давай патрон-макрон---едь и бабу свою не забудь. Может на испуг пройдёт номер.
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25.06.2021 22:53 Відповісти
Зустрічатися з Путіним безглуздо! Людської мови він не розуміє, бо живе в своєму вигаданому світі. А отруїти мимохідь може. Йому це як два пальці обі*цяти. Він і Варфоломію скляночку з отрутою підсовував, згадайте.
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26.06.2021 10:16 Відповісти
 
 