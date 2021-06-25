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Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд

Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд

Окружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.

Об этом в суде заявили по запросу "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.

В ОАСК отметили, что в связи с этим суд оставил без движения указанный иск и установил срок для устранения недостатков.

Смотрите: Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В СБУ заявили, что готовы судиться с рэпером

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Топ комментарии
+13
Пациенты с нарушением работы мозга слушают это дерьмо.
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25.06.2021 17:03
+12
Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка.
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25.06.2021 17:08
+9
Как можна это дерьмище слушать!?
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25.06.2021 16:59
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А россейские репперы они все на китайцев похожи, кто в теме?
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25.06.2021 16:59 Ответить
да и не только реперы
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25.06.2021 17:27 Ответить
Є така приказка. Глаз узкий - значіт русскій
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25.06.2021 18:02 Ответить
Как можна это дерьмище слушать!?
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25.06.2021 16:59 Ответить
Пациенты с нарушением работы мозга слушают это дерьмо.
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25.06.2021 17:03 Ответить
Ему уже Рахе диагноз поставили и 8.5 млн подписчиков.
https://youtu.be/tkVv6zkYAHE
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25.06.2021 18:38 Ответить
Ты их в дверь - они в окно.... Мордовцы, нахрен - тут водки нет!
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25.06.2021 17:02 Ответить
Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка.
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25.06.2021 17:08 Ответить
Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд
https://images.cnscdn.com/images/a/1/2/9/a12941e10674d507654f974658375d46/original.jpgОкружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.

"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.
Все правильно! У башкирів нема "Моргенштерна"! У них є "Чолпон" - "Красуня"! Саме так тюрки називали Венеру - "Ранкову зірку"! Тому Валєєву і відмовили - неправильно дані свої вказав!
А якщо серйозно - то хто "писарчуку" давав інформацію? Про вимоги до позовної заяви говориться не в ст 160-161 КАСУ а в ст 106-й!!!
(В давні часи у тюрок наложниць у ханських гаремах також називали "чолпон" )
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25.06.2021 17:23 Ответить
таки в 160, і вимоги до додатків 161
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25.06.2021 19:48 Ответить
"Трєбованія" - це "вимоги"! Вимоги викладені у ст 106-й!!! А 160-та і 161-а вже говорять про судові рішення, які виносяться в тому числі і з опорою на ці вимоги!
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25.06.2021 19:54 Ответить
Стаття 106. Проведення експертизи

Стаття 160. Позовна заява

Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви
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25.06.2021 19:59 Ответить
КАСУ Стаття 106. Вимоги до позовної заяви

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови
Ти Який кодекс читав?! Я брав і свій - друкований і звірявся з електронним - в Інтернет!
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25.06.2021 20:25 Ответить
без образ, але відкрий КАСУ, щоб дарма не сперечатись
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25.06.2021 20:00 Ответить
Я відкрив відразу - тому і написав! Вказано що його заява не відповідає "вимогам" Вимоги перераховані у ст 106! А 160 і 161 це "наслідки невиконання вимог"! Не плутай "причину" залишення без розгляду і наслідки які були цією причиною викликані!
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25.06.2021 20:14 Ответить
я зрозумів , шановний, то стара редакція 106 вимоги до позовної заяви, з грудня 2017 року всі процесуальні кодекси в новій редакції, і 106 КАСУ тепер Проведення експертизи
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25.06.2021 20:32 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
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25.06.2021 20:33 Ответить
Шо попало!
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25.06.2021 20:41 Ответить
В ''главную прачєчную'' нехай свої жалоби пише!
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25.06.2021 17:32 Ответить
дырявую ложку этому подшконочной птице. моргенчерт
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25.06.2021 17:39 Ответить
Блин, да пустите его уже... просто на таможне найдите где он спрятал кокс и отправьте за решётку. Как атошников пресовать, то подсказок не требуется, а как одного ********* прищемить - так развели проблему.
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25.06.2021 17:43 Ответить
В Украине любая ...сявка Алишер Валеев/ Моргенштерн может обратиться в суд... А в РФ ?

"Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка" - комментарий https://censor.net/ua/user/55276.

Как можна это дерьмище слушать!? - https://censor.net/ua/user/160737
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25.06.2021 17:45 Ответить
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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25.06.2021 17:46 Ответить
Не знаю за что именно его не пустили, но посмотрев на его рожу считаю что правильно и сделали)))
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25.06.2021 17:52 Ответить
Чё за петушок?😮
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25.06.2021 18:28 Ответить
Воно розпізнає літери?💶💷💵
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25.06.2021 18:43 Ответить
Иск чего к СБУ? моргенштерн-это,что такое?
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25.06.2021 21:00 Ответить
моргенштерн по немецки вроде "утренняя звезда" рыцарское холодное оружие палка с цепью и на конце шар с шипами
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25.06.2021 23:10 Ответить
 
 