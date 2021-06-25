Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд
Окружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.
Об этом в суде заявили по запросу "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.
В ОАСК отметили, что в связи с этим суд оставил без движения указанный иск и установил срок для устранения недостатков.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
В СБУ заявили, что готовы судиться с рэпером.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/tkVv6zkYAHE
https://images.cnscdn.com/images/a/1/2/9/a12941e10674d507654f974658375d46/original.jpgОкружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.
"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.
Все правильно! У башкирів нема "Моргенштерна"! У них є "Чолпон" - "Красуня"! Саме так тюрки називали Венеру - "Ранкову зірку"! Тому Валєєву і відмовили - неправильно дані свої вказав!
А якщо серйозно - то хто "писарчуку" давав інформацію? Про вимоги до позовної заяви говориться не в ст 160-161 КАСУ а в ст 106-й!!!
(В давні часи у тюрок наложниць у ханських гаремах також називали "чолпон" )
Стаття 160. Позовна заява
Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви
Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови
Ти Який кодекс читав?! Я брав і свій - друкований і звірявся з електронним - в Інтернет!
сявкаАлишер Валеев/ Моргенштерн может обратиться в суд... А в РФ ?
"Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка" - комментарий https://censor.net/ua/user/55276.
Как можна это дерьмище слушать!? - https://censor.net/ua/user/160737
руSSкому міру повірити....себе обманути!!