Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд

Окружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.

Об этом в суде заявили по запросу "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.

В ОАСК отметили, что в связи с этим суд оставил без движения указанный иск и установил срок для устранения недостатков.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В СБУ заявили, что готовы судиться с рэпером.