Позов Моргенштерна до СБУ поки не розглядатимуть, - суд
Окружний адміністративний суд Києва "залишив без руху" позов російського репера Алішера Валєєва, відомого під псевдонімом Моргенштерн, до Служби безпеки України.
Про це в суді заявили за запитом "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України", - заявили в суді.
У ОАСК зазначили, що в зв'язку з цим суд залишив без руху вказаний позов і встановив термін для усунення недоліків.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
В СБУ заявили, що готові судитися з репером.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/tkVv6zkYAHE
https://images.cnscdn.com/images/a/1/2/9/a12941e10674d507654f974658375d46/original.jpgОкружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.
"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.
Все правильно! У башкирів нема "Моргенштерна"! У них є "Чолпон" - "Красуня"! Саме так тюрки називали Венеру - "Ранкову зірку"! Тому Валєєву і відмовили - неправильно дані свої вказав!
А якщо серйозно - то хто "писарчуку" давав інформацію? Про вимоги до позовної заяви говориться не в ст 160-161 КАСУ а в ст 106-й!!!
(В давні часи у тюрок наложниць у ханських гаремах також називали "чолпон" )
Стаття 160. Позовна заява
Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви
Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови
Ти Який кодекс читав?! Я брав і свій - друкований і звірявся з електронним - в Інтернет!
сявкаАлишер Валеев/ Моргенштерн может обратиться в суд... А в РФ ?
"Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка" - комментарий https://censor.net/ua/user/55276.
Как можна это дерьмище слушать!? - https://censor.net/ua/user/160737
руSSкому міру повірити....себе обманути!!