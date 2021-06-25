УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11292 відвідувача онлайн
Новини
2 213 28
росія (63556) репер (43) СБУ (12497) суд (11494) Окружний адмінсуд Києва (536)

Позов Моргенштерна до СБУ поки не розглядатимуть, - суд

Позов Моргенштерна до СБУ поки не розглядатимуть, - суд

Окружний адміністративний суд Києва "залишив без руху" позов російського репера Алішера Валєєва, відомого під псевдонімом Моргенштерн, до Служби безпеки України.

Про це в суді заявили за запитом "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"При розгляді питання відкриття провадження за вказаним позовом, суд встановив, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України", - заявили в суді.

У ОАСК зазначили, що в зв'язку з цим суд залишив без руху вказаний позов і встановив термін для усунення недоліків.

Також дивіться: Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

В СБУ заявили, що готові судитися з репером.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Пациенты с нарушением работы мозга слушают это дерьмо.
показати весь коментар
25.06.2021 17:03
+12
Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка.
показати весь коментар
25.06.2021 17:08
+9
Как можна это дерьмище слушать!?
показати весь коментар
25.06.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А россейские репперы они все на китайцев похожи, кто в теме?
показати весь коментар
25.06.2021 16:59 Відповісти
да и не только реперы
показати весь коментар
25.06.2021 17:27 Відповісти
Є така приказка. Глаз узкий - значіт русскій
показати весь коментар
25.06.2021 18:02 Відповісти
Как можна это дерьмище слушать!?
показати весь коментар
25.06.2021 16:59 Відповісти
Пациенты с нарушением работы мозга слушают это дерьмо.
показати весь коментар
25.06.2021 17:03 Відповісти
Ему уже Рахе диагноз поставили и 8.5 млн подписчиков.
https://youtu.be/tkVv6zkYAHE
показати весь коментар
25.06.2021 18:38 Відповісти
Ты их в дверь - они в окно.... Мордовцы, нахрен - тут водки нет!
показати весь коментар
25.06.2021 17:02 Відповісти
Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка.
показати весь коментар
25.06.2021 17:08 Відповісти
Иск Моргенштерна к СБУ пока рассматривать не будут, - суд
https://images.cnscdn.com/images/a/1/2/9/a12941e10674d507654f974658375d46/original.jpgОкружной административный суд Киева "оставил без движения" иск российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины.

"При рассмотрении вопроса открытия производства по указанному иску, суд установил, что исковое заявление подано без соблюдения требований, установленных статьями 160, 161 Кодекса административного судопроизводства Украины", - заявили в суде.
Все правильно! У башкирів нема "Моргенштерна"! У них є "Чолпон" - "Красуня"! Саме так тюрки називали Венеру - "Ранкову зірку"! Тому Валєєву і відмовили - неправильно дані свої вказав!
А якщо серйозно - то хто "писарчуку" давав інформацію? Про вимоги до позовної заяви говориться не в ст 160-161 КАСУ а в ст 106-й!!!
(В давні часи у тюрок наложниць у ханських гаремах також називали "чолпон" )
показати весь коментар
25.06.2021 17:23 Відповісти
таки в 160, і вимоги до додатків 161
показати весь коментар
25.06.2021 19:48 Відповісти
"Трєбованія" - це "вимоги"! Вимоги викладені у ст 106-й!!! А 160-та і 161-а вже говорять про судові рішення, які виносяться в тому числі і з опорою на ці вимоги!
показати весь коментар
25.06.2021 19:54 Відповісти
Стаття 106. Проведення експертизи

Стаття 160. Позовна заява

Стаття 161. Документи, що додаються до позовної заяви
показати весь коментар
25.06.2021 19:59 Відповісти
КАСУ Стаття 106. Вимоги до позовної заяви

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови
Ти Який кодекс читав?! Я брав і свій - друкований і звірявся з електронним - в Інтернет!
показати весь коментар
25.06.2021 20:25 Відповісти
без образ, але відкрий КАСУ, щоб дарма не сперечатись
показати весь коментар
25.06.2021 20:00 Відповісти
Я відкрив відразу - тому і написав! Вказано що його заява не відповідає "вимогам" Вимоги перераховані у ст 106! А 160 і 161 це "наслідки невиконання вимог"! Не плутай "причину" залишення без розгляду і наслідки які були цією причиною викликані!
показати весь коментар
25.06.2021 20:14 Відповісти
я зрозумів , шановний, то стара редакція 106 вимоги до позовної заяви, з грудня 2017 року всі процесуальні кодекси в новій редакції, і 106 КАСУ тепер Проведення експертизи
показати весь коментар
25.06.2021 20:32 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
показати весь коментар
25.06.2021 20:33 Відповісти
Шо попало!
показати весь коментар
25.06.2021 20:41 Відповісти
В ''главную прачєчную'' нехай свої жалоби пише!
показати весь коментар
25.06.2021 17:32 Відповісти
дырявую ложку этому подшконочной птице. моргенчерт
показати весь коментар
25.06.2021 17:39 Відповісти
Блин, да пустите его уже... просто на таможне найдите где он спрятал кокс и отправьте за решётку. Как атошников пресовать, то подсказок не требуется, а как одного ********* прищемить - так развели проблему.
показати весь коментар
25.06.2021 17:43 Відповісти
В Украине любая ...сявка Алишер Валеев/ Моргенштерн может обратиться в суд... А в РФ ?

"Не хватало еще открывать производства по иску каждой макаки из мухосранского городского зоопарка" - комментарий https://censor.net/ua/user/55276.

Как можна это дерьмище слушать!? - https://censor.net/ua/user/160737
показати весь коментар
25.06.2021 17:45 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
25.06.2021 17:46 Відповісти
Не знаю за что именно его не пустили, но посмотрев на его рожу считаю что правильно и сделали)))
показати весь коментар
25.06.2021 17:52 Відповісти
Чё за петушок?😮
показати весь коментар
25.06.2021 18:28 Відповісти
Воно розпізнає літери?💶💷💵
показати весь коментар
25.06.2021 18:43 Відповісти
Иск чего к СБУ? моргенштерн-это,что такое?
показати весь коментар
25.06.2021 21:00 Відповісти
моргенштерн по немецки вроде "утренняя звезда" рыцарское холодное оружие палка с цепью и на конце шар с шипами
показати весь коментар
25.06.2021 23:10 Відповісти
 
 