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ЧВК Вагнер (1326) Вениславский (248)

Спецоперацию по "вагнеровцам" курировали спецслужбы России, - Вениславский

Спецоперацию по

Спецоперацию относительно членов частной военной компании "Вагнер" курировали спецслужбы России.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины Федор Вениславский в эфире программы Радио Свобода Свобода Live, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в данном случае полностью согласен с президентом, что, если и была какая-то спецоперация, то она была, очевидно, срежиссирована не в Украине и не с участием наших партнеров из НАТО. Это была операция против Украины, которую пытались использовать для возможной дискредитации нашей страны. Я думаю, что то, что не удалось это сделать, это заслуга, в том числе, наших спецслужб и наших разведчиков", - сказал Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

По его словам, перемещение организованных групп лиц через границу Беларуси контролируется Федеральной службой безопасности России.

"Что касается вообще ситуации с "вагнеровцами", то понятно, что была на территории Беларуси группа лиц... Очевидно, что попадание организованной группы лиц из Российской Федерации (я хочу напомнить, что Государственная пограничная служба РФ - это составная часть ФСБ), какое-либо перемещение организованных групп лиц, тем более лиц, которые являются наемниками или представителями частной военной организации, очевидно, контролируется спецслужбами Российской Федерации. То есть, то, что эта группа лиц пересекла государственную границу Беларуси и России, было известно, и это контролировалось ФСБ Российской Федерации. Соответственно, все остальное можно по-разному интерпретировать, но в том, что это было спецоперацией, которую курировали спецслужбы России, у меня лично сомнений нет ", - заявил депутат.

Также читайте: Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Топ комментарии
+128
Более дикую тупость и придумать сложно
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25.06.2021 18:49
+68
Так єто кацапы пытались передать Украине 30 военных преступников в том числе причастных к МН-17?
А бубочко геройски сорвал операцию врага?
Да вы уху ели так врать....
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25.06.2021 18:52
+66
пхаахха у зеЛеных уже агония.какую херню уже нести начали.
ЗеЛю/ермака/портнова/татарова/ и других упырей ждет тюряга!дело времени
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25.06.2021 18:52
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пиар и лож
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26.06.2021 17:11 Ответить
Такой тупой легенды как вы задвигаете и придумать было надо😂😂😂
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26.06.2021 18:27 Ответить
Такой тупой легенды как вы задвигаете и придумать было надо😂😂😂
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26.06.2021 18:27 Ответить
зеля обісрався, зелю треба міняти..
петю не пропонувати, бо петю зза його власного
лайна взагалі не видно
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26.06.2021 18:32 Ответить
зеля зараз на гучку у пуйла, бо там мабуть
є ще пікантні подробиці, як зливали справу..
і зеля тремтить, щоб пуйло не злив цуй компромат
Байдену
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26.06.2021 18:38 Ответить
Что ты несёшь? Выходит, что и Турция, и США , конечно же , вместе с Россией курировали эту операцию по "вагнеровцам". Бред сивой кобылы. Похоже,что на всех "слугах" во главе с президентом природа отдыхает во всех отношениях. Украине то это за что ?
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26.06.2021 18:39 Ответить
це за те що природа познущалась над 73% українського наріда.
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26.06.2021 22:07 Ответить
Сподіваюсь, що і цей діяч, так само, відповідатиме за дрежавну зраду. Разом із своїм босом.
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26.06.2021 18:55 Ответить
Ну какой бред он несет. Читать противно. Він приймає нас за дурнів. Вони що готують собі втечу до росії? Може прискорити?
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26.06.2021 19:19 Ответить
Спецоперацію із "вагнерівцями" курували спецслужби Росії, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3960
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26.06.2021 20:27 Ответить
От чому я не вірю зеленим ?! Да тому що вони МУДОЗВОНИ ! І їм повірить себе обдурить, а я не 73 процентний !
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26.06.2021 20:56 Ответить
Веніславський - ще один неадекват з Зе-команди.
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26.06.2021 21:25 Ответить
Скаочный доль...б!
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26.06.2021 21:25 Ответить
Скаочный дол...б!
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26.06.2021 21:26 Ответить
Конкурс на освобождающееся место, лучшая рассказка Первый пошел
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26.06.2021 21:36 Ответить
пРезидент и еРмак - предатели. Сброд слуги урода - продажная малоумная свора. Предатели Украины должны сидеть в тюрьме. Лица их поддерживающие - должны находиться там же! Вся эта шайка изменников, должна ответить за каждое свое неправдивое слово и преступное деяние.
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26.06.2021 21:43 Ответить
Граждане кацапы - не могли бы вы повторить задуманное, только в место Белорусии использовать Молдову?
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26.06.2021 21:45 Ответить
Это даже не в ногу стреляет, вариантов уже вообще не осталось все попытки отмазаца уже исчерпаны. Началась откровенная чушь.
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26.06.2021 21:46 Ответить
Ось який ти бред сивої кобили, вірніш мерина
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26.06.2021 22:02 Ответить
По логіці депутата от фракции "Слуга народа" з"ясовується, що США + Туреччина, (яка надала літак спецом) разом з ФСБ РФ проводили цю операцію? Коли їх вже посадять років на 20?
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26.06.2021 22:35 Ответить
ещё осенью прошлого года телеграмм "генерал свр" давал эту инфу, что фсб раскрыло эту операцию, намерения и хотело использовать её себе на пользу.
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27.06.2021 01:05 Ответить
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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27.06.2021 14:03 Ответить
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